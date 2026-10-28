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Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti: 'Ortak akılla çalışmaya devam'
Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti: 'Ortak akılla çalışmaya devam'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Mansur Yavaş'ı bakanlıkta kabul etti. Kurum, "Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T13:39+0300
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poli̇ti̇ka
ankara
mansur yavaş
murat kurum
ankara büyükşehir belediyesi
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.Mansur Yavaş: Teşekkür ediyorum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavas-neden-chpden-istifa-ettigini-acikladi-1109257719.html
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ankara, mansur yavaş, murat kurum, ankara büyükşehir belediyesi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
ankara, mansur yavaş, murat kurum, ankara büyükşehir belediyesi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti: 'Ortak akılla çalışmaya devam'

13:39 28.10.2026 (güncellendi: 13:53 28.10.2026)
Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti
Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Mansur Yavaş'ı bakanlıkta kabul etti. Kurum, "Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Mansur Yavaş: Teşekkür ediyorum

Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
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3 Ekim, 13:44
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