https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/bakan-kurum-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavasi-kabul-etti-ortak-akilla-calismaya-1109930069.html

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti: 'Ortak akılla çalışmaya devam'

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti: 'Ortak akılla çalışmaya devam'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Mansur Yavaş'ı bakanlıkta kabul etti. Kurum, "Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T13:39+0300

2026-10-28T13:39+0300

2026-10-28T13:53+0300

poli̇ti̇ka

ankara

mansur yavaş

murat kurum

ankara büyükşehir belediyesi

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.Mansur Yavaş: Teşekkür ediyorum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavas-neden-chpden-istifa-ettigini-acikladi-1109257719.html

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ankara, mansur yavaş, murat kurum, ankara büyükşehir belediyesi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı