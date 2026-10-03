https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavas-neden-chpden-istifa-ettigini-acikladi-1109257719.html
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, neden CHP'den istifa ettiğini açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, neden CHP'den istifa ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etmesiyle ilgili süreci anlattı. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T13:44+0300
2026-10-03T13:44+0300
2026-10-03T13:44+0300
türki̇ye
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
istifa
chp
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CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifa kararıyla ilgili konuştu. Yavaş, "Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım" dedi.Rafa kaldırdımNefes Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın açıklamalarının ardından istifa kararı aldığını belirterek süreci şöyle anlattı: "Evet, Faik Bey’in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mansur-yavas-chpden-istifa-etti-1108966389.html
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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, istifa, chp
kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, istifa, chp
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, neden CHP'den istifa ettiğini açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etmesiyle ilgili süreci anlattı.
CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifa kararıyla ilgili konuştu. Yavaş, "Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım" dedi.
Nefes Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın açıklamalarının ardından istifa kararı aldığını belirterek süreci şöyle anlattı: "Evet, Faik Bey’in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım."