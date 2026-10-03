https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavas-neden-chpden-istifa-ettigini-acikladi-1109257719.html

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, neden CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, neden CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etmesiyle ilgili süreci anlattı. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T13:44+0300

2026-10-03T13:44+0300

2026-10-03T13:44+0300

türki̇ye

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

istifa

chp

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CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifa kararıyla ilgili konuştu. Yavaş, "Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım" dedi.Rafa kaldırdımNefes Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın açıklamalarının ardından istifa kararı aldığını belirterek süreci şöyle anlattı: "Evet, Faik Bey’in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mansur-yavas-chpden-istifa-etti-1108966389.html

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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, istifa, chp