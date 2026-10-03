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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, neden CHP'den istifa ettiğini açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, neden CHP'den istifa ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etmesiyle ilgili süreci anlattı. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T13:44+0300
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türki̇ye
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
istifa
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CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifa kararıyla ilgili konuştu. Yavaş, "Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım" dedi.Rafa kaldırdımNefes Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın açıklamalarının ardından istifa kararı aldığını belirterek süreci şöyle anlattı: "Evet, Faik Bey’in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mansur-yavas-chpden-istifa-etti-1108966389.html
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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, istifa, chp
kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, istifa, chp

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, neden CHP'den istifa ettiğini açıkladı

13:44 03.10.2026
© Dilara İrem SancarMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© Dilara İrem Sancar
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etmesiyle ilgili süreci anlattı.
CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifa kararıyla ilgili konuştu. Yavaş, "Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım" dedi.

Rafa kaldırdım

Nefes Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın açıklamalarının ardından istifa kararı aldığını belirterek süreci şöyle anlattı: "Evet, Faik Bey’in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım."
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
TÜRKİYE
Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti: Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum
23 Eylül, 13:28
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