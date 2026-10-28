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Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kararı
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kararı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübün yanı sıra Fenerbahçe'nin futbolcusu Archie Brown ile Galatasaray'ın oyuncusu... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T10:21+0300
2026-10-28T10:21+0300
spor
archie brown
abdülkerim bardakcı
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
fenerbahçe
derbi
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Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı, kavga ile biten derbi sonrasındaki tavırları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.TFF'den yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Trabzonspor, çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.Derbi maçında dev kavgaArchie Brown ile Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçındaki "saldırıları" sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları", Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disipline gönderildi.Ayrıca Çaykur Rizespor antrenörleri Ekrem Dağ, İsmail Demirci ve Serhat Sezgin'in de çeşitli sebeplerden kurula sevk edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/fenerbahceden-derbi-sonrasi-cikan-kavga-icin-aciklama-derbi-gerginligi-denilerek-gecistirilemez-1109899164.html
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archie brown, abdülkerim bardakcı, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, fenerbahçe, derbi
archie brown, abdülkerim bardakcı, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, fenerbahçe, derbi

Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kararı

10:21 28.10.2026
© Serhat ÇağdaşGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© Serhat Çağdaş
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübün yanı sıra Fenerbahçe'nin futbolcusu Archie Brown ile Galatasaray'ın oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı, kavga ile biten derbi sonrasındaki tavırları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Trabzonspor, çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Derbi maçında dev kavga

Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçındaki "saldırıları" sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları", Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disipline gönderildi.
Ayrıca Çaykur Rizespor antrenörleri Ekrem Dağ, İsmail Demirci ve Serhat Sezgin'in de çeşitli sebeplerden kurula sevk edildiği bildirildi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama: 'Derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez
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