https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/archie-brown-ile-abdulkerim-bardakci-pfdkye-sevk-edildi-1109920236.html

Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kararı

Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kararı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübün yanı sıra Fenerbahçe'nin futbolcusu Archie Brown ile Galatasaray'ın oyuncusu... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

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spor

archie brown

abdülkerim bardakcı

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

fenerbahçe

derbi

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Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı, kavga ile biten derbi sonrasındaki tavırları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.TFF'den yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Trabzonspor, çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.Derbi maçında dev kavgaArchie Brown ile Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçındaki "saldırıları" sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları", Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disipline gönderildi.Ayrıca Çaykur Rizespor antrenörleri Ekrem Dağ, İsmail Demirci ve Serhat Sezgin'in de çeşitli sebeplerden kurula sevk edildiği bildirildi.

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archie brown, abdülkerim bardakcı, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, fenerbahçe, derbi