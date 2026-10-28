Arakçi: İsrail'in kışkırtacağı bir saldırı küresel piyasalar üzerinde yıkıcı etki yaratır
13:54 28.10.2026 (güncellendi: 14:17 28.10.2026)
© AP Photo / Manish SwarupAbbas Arakçi
© AP Photo / Manish Swarup
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri saldırının küresel piyasalar üzerinde "yıkıcı bir etki" yaratacağı uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri girişimin uluslararası piyasalar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri maceranın uluslararası piyasalar üzerindeki yıkıcı etkisi, hem gaz tedarikçileri hem de tüketiciler için temel bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail, şubat ayında İran'a yönelik saldırılarla başlayan Orta Doğu savaşında son günlerde İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimalini gündeme getirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın oluşturduğu "varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırmak için ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çalışma fırsatına sahip olduklarını söyledi.
Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı suçlamalar
ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'ı, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışmakla suçladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılar ve mayınlarla ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise geçen hafta Basra Körfezi'nde dört geminin saldırıya uğrayarak alev aldığını, üç geminin de Hürmüz Boğazı'nda mayınlara çarptığını bildirdi.
Bölgedeki gerilim Suudi Arabistan'ın enerji sektörünü de etkiliyor. Reuters'ın haberine göre, Suudi petrol devi Saudi Aramco, İran destekli Husilerin son dönemde düzenlediği saldırıların ardından çalışanlarından Dahran'daki genel merkezlerini boşaltmalarını ve uzaktan çalışmalarını istedi.
Husilerin son haftalarda Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve Aramco'nun bazı ofislerini hedef alıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliğinde görev yapan zorunlu olmayan personelin bir bölümünün ülkeden ayrılmasını istemişti.