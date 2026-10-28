https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/arakci-israilin-kiskirtacagi-bir-saldiri-kuresel-piyasalar-uzerinde-yikici-etki-yaratir-1109931482.html

Arakçi: İsrail'in kışkırtacağı bir saldırı küresel piyasalar üzerinde yıkıcı etki yaratır

Arakçi: İsrail'in kışkırtacağı bir saldırı küresel piyasalar üzerinde yıkıcı etki yaratır

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri saldırının küresel piyasalar üzerinde "yıkıcı bir etki" yaratacağı uyarısında bulundu.

2026-10-28T13:54+0300

2026-10-28T13:54+0300

2026-10-28T14:17+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abbas arakçi

i̇srail

abd

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri girişimin uluslararası piyasalar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri maceranın uluslararası piyasalar üzerindeki yıkıcı etkisi, hem gaz tedarikçileri hem de tüketiciler için temel bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.ABD ve İsrail, şubat ayında İran'a yönelik saldırılarla başlayan Orta Doğu savaşında son günlerde İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimalini gündeme getirdi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın oluşturduğu "varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırmak için ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çalışma fırsatına sahip olduklarını söyledi.Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı suçlamalar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/abd-ordusu-96-saat-icinde-irana-saldirabilir-1109883697.html

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