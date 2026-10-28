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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/arakci-israilin-kiskirtacagi-bir-saldiri-kuresel-piyasalar-uzerinde-yikici-etki-yaratir-1109931482.html
Arakçi: İsrail'in kışkırtacağı bir saldırı küresel piyasalar üzerinde yıkıcı etki yaratır
Arakçi: İsrail'in kışkırtacağı bir saldırı küresel piyasalar üzerinde yıkıcı etki yaratır
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri saldırının küresel piyasalar üzerinde "yıkıcı bir etki" yaratacağı uyarısında bulundu.
2026-10-28T13:54+0300
2026-10-28T14:17+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abbas arakçi
i̇srail
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri girişimin uluslararası piyasalar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri maceranın uluslararası piyasalar üzerindeki yıkıcı etkisi, hem gaz tedarikçileri hem de tüketiciler için temel bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.ABD ve İsrail, şubat ayında İran'a yönelik saldırılarla başlayan Orta Doğu savaşında son günlerde İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimalini gündeme getirdi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın oluşturduğu "varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırmak için ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çalışma fırsatına sahip olduklarını söyledi.Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı suçlamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/abd-ordusu-96-saat-icinde-irana-saldirabilir-1109883697.html
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abbas arakçi, i̇srail, abd
abbas arakçi, i̇srail, abd

Arakçi: İsrail'in kışkırtacağı bir saldırı küresel piyasalar üzerinde yıkıcı etki yaratır

13:54 28.10.2026 (güncellendi: 14:17 28.10.2026)
© AP Photo / Manish SwarupAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AP Photo / Manish Swarup
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri saldırının küresel piyasalar üzerinde "yıkıcı bir etki" yaratacağı uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri girişimin uluslararası piyasalar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in kışkırtacağı herhangi bir askeri maceranın uluslararası piyasalar üzerindeki yıkıcı etkisi, hem gaz tedarikçileri hem de tüketiciler için temel bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail, şubat ayında İran'a yönelik saldırılarla başlayan Orta Doğu savaşında son günlerde İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimalini gündeme getirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın oluşturduğu "varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırmak için ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çalışma fırsatına sahip olduklarını söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı suçlamalar

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'ı, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışmakla suçladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılar ve mayınlarla ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise geçen hafta Basra Körfezi'nde dört geminin saldırıya uğrayarak alev aldığını, üç geminin de Hürmüz Boğazı'nda mayınlara çarptığını bildirdi.
Bölgedeki gerilim Suudi Arabistan'ın enerji sektörünü de etkiliyor. Reuters'ın haberine göre, Suudi petrol devi Saudi Aramco, İran destekli Husilerin son dönemde düzenlediği saldırıların ardından çalışanlarından Dahran'daki genel merkezlerini boşaltmalarını ve uzaktan çalışmalarını istedi.
Husilerin son haftalarda Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve Aramco'nun bazı ofislerini hedef alıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliğinde görev yapan zorunlu olmayan personelin bir bölümünün ülkeden ayrılmasını istemişti.
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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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