https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/abd-ordusu-96-saat-icinde-irana-saldirabilir-1109883697.html

'ABD ordusu 96 saat içinde İran'a saldırabilir'

'ABD ordusu 96 saat içinde İran'a saldırabilir'

Sputnik Türkiye

CNN’e konuşan ABD’li yetkililer, Amerikan ordusunun Donald Trump’ın emir vermesi halinde 96 saat içinde İran’a geniş çaplı saldırı başlatabilecek durumda... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T12:21+0300

2026-10-27T12:21+0300

2026-10-27T12:21+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

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brad cooper

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ABD ordusunun, Başkan Donald Trump’ın talimatı halinde 96 saat içinde İran’a yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon başlatabilecek durumda olduğu iddia edildi. CNN’in iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, bölgede olası saldırı için yeterli Amerikan askeri kapasitesi bulunuyor.Ancak haberde, Trump’ın saldırı konusunda henüz nihai karar vermediği vurgulandı. Aktarılan 96 saatlik süre, saldırının başlayacağına ilişkin bir takvimi değil, emir verilmesi halinde ordunun harekete geçebileceği zaman aralığını ifade ediyor.İran’a saldırı planında hangi hedefler var?CNN’e konuşan kaynaklar, değerlendirilen harekâtın önceki sınırlı saldırılardan çok daha kapsamlı olabileceğini belirtti. Habere göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Pentagon, İran’ın askeri tesislerini, enerji altyapısını ve nükleer merkezlerini içeren geniş bir hedef listesi üzerinde çalışıyor.Önceki operasyonlarda İran’ın kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale getirebildiği radar sistemleri, füze rampaları ve çeşitli askeri unsurların hedef alındığı aktarıldı. Yeni planların ise İran’ın askeri kapasitesine daha kalıcı zarar vermeyi amaçladığı öne sürüldü. Yetkililerden biri, olası harekâtı “Bu büyük bir operasyon olacak” sözleriyle tanımladı.Trump’ın kararı için seçim sonrası ihtimaliCNN’e konuşan mevcut ve eski ABD’li yetkililer, Trump’ın kapsamlı bir askeri operasyon emrini yıl sonuna kadar verebileceğini ileri sürdü. Bazı kaynaklar, olası saldırının 3 Kasım’daki ABD ara seçimlerinden sonra düzenlenmesini daha güçlü bir ihtimal olarak değerlendirdi.Bununla birlikte, Trump’ın geçmişte askeri harekâta yakın göründüğü bazı dönemlerde son anda geri adım attığı hatırlatıldı. Beyaz Saray, CNN’in sorularına yanıt vermezken, Pentagon askeri seçenekler geliştirmenin kurumun görevlerinden biri olduğunu belirtti.İran ve Husilerin misillemesi ihtimal dahilindeHaberde aktarılan ABD istihbarat değerlendirmelerine göre İran ve Yemen’deki Husiler, Amerikan ve İsrail güçlerinin yeni saldırılar düzenleme ihtimalini ciddiye alıyor. İran’ın hedef alınması halinde bölgedeki ABD askerleri ve tesislerine karşı misilleme yapılabileceği öne sürüldü.ABD’li kaynaklar, İran ve Husilerin önleyici saldırı düzenleme ihtimalini şu aşamada düşük gördüklerini, ancak bir Amerikan veya İsrail saldırısına hızlı karşılık verebileceklerini belirtti. Güvenlik riskleri nedeniyle ABD’nin bazı diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısını azaltmaya hazırlanabileceği de aktarıldı.Hürmüz Boğazı’na kritik ziyaretCNN’in haberine göre CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, pazar günü Hürmüz Boğazı’nı ziyaret ederek bölgede görev yapan Amerikan askerleriyle görüştü. Cooper’ın deniz trafiğinin güvenliğine ilişkin çalışmaları incelediği bildirildi.Haberde, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasının sürdüğü, boğazdaki güvenlik risklerinin enerji piyasalarını etkilemeye devam ettiği aktarıldı. CNN’e konuşan bir ABD’li yetkili, mevcut durumun uzun vadede sürdürülemez olduğunu savundu.Netanyahu’nun ortak saldırı istediği iddiasıCNN, iki ABD’li yetkili ve İsrailli bir güvenlik kaynağına dayanarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail’deki genel seçimler öncesinde İran’a karşı ABD ile ortak operasyon düzenlemek istediğini öne sürdü. Haberde, Trump yönetiminin İsrail’den saldırıyı ertelemesini talep ettiği iddia edildi.İsrailli güvenlik kaynağı, Netanyahu’nun seçim öncesi ortak harekât için Trump’ı ikna etmeye çalıştığını, ancak onay alamadığını söyledi. Netanyahu’nun ofisi ise bu iddiaları yalanladı.İsrail’de saldırının zamanlaması tartışmasıHaberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de olası saldırının zamanlamasına itiraz ettiği ileri sürüldü. İsrailli güvenlik kaynağına göre Zamir, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’e, seçim öncesindeki bir saldırının oylama sürecini olumsuz etkileyebileceğini ve seçimlerin ertelenmesine yol açabileceğini iletti.İsrail’in Kanal 12 televizyonu da Netanyahu ile Zamir arasında İran’a yönelik askeri talimat nedeniyle ciddi anlaşmazlık yaşandığını iddia etmişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hükümet ile ordu arasında görüş ayrılığı bulunduğu yönündeki haberleri reddetti.Ortak operasyon hazırlığının sürdüğü öne sürüldüCNN’e konuşan kaynaklar, İsrail’in yeni saldırı hazırlıklarını şimdilik ertelediğini, ancak ABD ile ortak operasyon ihtimaline yönelik çalışmaların sürdüğünü ileri sürdü. Olası harekâtın ABD ara seçimlerinin ardından gündeme gelebileceği belirtildi.Haberde, İsrail’in özellikle füze savunma sistemleri konusunda ABD desteğine ihtiyaç duymasının ertelemede etkili olduğu değerlendirmesine yer verildi. Bir kaynak, askeri planların hazır olduğunu ve Trump’ın onayının beklendiğini iddia etti.

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abd, i̇srail, i̇ran, donald trump, brad cooper, yisrael katz, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), cnn, pentagon, abd, haberler