https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/abdnin-muttefikleri-alimlari-kisti-tahvil-yatirimlari-yuzde-60-azaldi-1109925649.html
ABD'nin müttefikleri alımları kıstı: Tahvil yatırımları yüzde 60 azaldı
ABD'nin müttefikleri alımları kıstı: Tahvil yatırımları yüzde 60 azaldı
Sputnik Türkiye
ABD'ye yakın ülkelerin Amerikan devlet tahvili alımları, 2026'nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'tan fazla azaldı. Japonya'nın... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin geleneksel müttefiklerinin Amerikan devlet tahvillerine ilgisi azalıyor. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı verilerine dayanan analiz, özellikle Asya ülkelerinin Washington'ın borçlanmasını finanse etme konusunda daha temkinli davrandığını ortaya koydu.Japonya'nın tahvil alımları yüzde 99 düştüVerilere göre ABD'ye en yakın ülkeler, 2026'nın ocak-ağustos döneminde net 174.3 milyar dolarlık Amerikan devlet tahvili satın aldı. Bu miktar, yılın aynı dönemi için 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.ABD tahvillerinin en büyük yabancı sahibi olan Japonya'nın net alımları yalnızca 389 milyon dolarda kaldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99'luk düşüş anlamına geliyor.Güney Kore ise 23.8 milyar dolarlık net tahvil satışı gerçekleştirerek 1977'den bu yana tutulan kayıtlarda yılın ilk sekiz ayı için en yüksek satış miktarına ulaştı. Alımlardaki gerilemede, ABD'nin ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler, yerel para birimlerinin değer kaybetmesi ve diğer ülkelerde yatırım getirilerinin yükselmesi gibi faktörlerin etkili olabileceği belirtiliyor.ABD'nin borcu 40 trilyon doları aştıABD'nin toplam kamu borcu 40 trilyon doların üzerine çıkarken, hükümet harcamalarının finansmanında yatırımcıların rolü giderek önem kazanıyor.Uzmanlara göre ABD'nin müttefikleri, geçmişte olduğu gibi ellerindeki fazla parayı otomatik olarak Amerikan devlet tahvillerine yönlendirmiyor. Bazı yatırımcılar bunun yerine hisse senetlerini ve başka ülkelerin tahvillerini tercih ediyor.Uzmanlar, geleneksel alıcıların yerini alan yatırımcıların daha yüksek getiri talep edebileceğini, bunun da ABD'nin borçlanma maliyetlerini artırabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/abdde-cadilar-bayraminin-en-korkutucu-yani-seker-fiyatlari-oldu-1109901208.html
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abd, asya, washington, maliye bakanlığı, japonya, güney kore, tahvil, borç
abd, asya, washington, maliye bakanlığı, japonya, güney kore, tahvil, borç
ABD'nin müttefikleri alımları kıstı: Tahvil yatırımları yüzde 60 azaldı
ABD'ye yakın ülkelerin Amerikan devlet tahvili alımları, 2026'nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'tan fazla azaldı. Japonya'nın alımları yüzde 99 düşerken Güney Kore 23.8 milyar dolarlık tahvil sattı.
ABD'nin geleneksel müttefiklerinin Amerikan devlet tahvillerine ilgisi azalıyor. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı verilerine dayanan analiz, özellikle Asya ülkelerinin Washington'ın borçlanmasını finanse etme konusunda daha temkinli davrandığını ortaya koydu.
Japonya'nın tahvil alımları yüzde 99 düştü
Verilere göre ABD'ye en yakın ülkeler, 2026'nın ocak-ağustos döneminde net 174.3 milyar dolarlık Amerikan devlet tahvili satın aldı. Bu miktar, yılın aynı dönemi için 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.
ABD tahvillerinin en büyük yabancı sahibi olan Japonya'nın net alımları yalnızca 389 milyon dolarda kaldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99'luk düşüş anlamına geliyor.
Güney Kore ise 23.8 milyar dolarlık net tahvil satışı gerçekleştirerek 1977'den bu yana tutulan kayıtlarda yılın ilk sekiz ayı için en yüksek satış miktarına ulaştı.
Alımlardaki gerilemede, ABD'nin ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler, yerel para birimlerinin değer kaybetmesi ve diğer ülkelerde yatırım getirilerinin yükselmesi gibi faktörlerin etkili olabileceği belirtiliyor.
ABD'nin borcu 40 trilyon doları aştı
ABD'nin toplam kamu borcu 40 trilyon doların üzerine çıkarken, hükümet harcamalarının finansmanında yatırımcıların rolü giderek önem kazanıyor.
Uzmanlara göre ABD'nin müttefikleri, geçmişte olduğu gibi ellerindeki fazla parayı otomatik olarak Amerikan devlet tahvillerine yönlendirmiyor. Bazı yatırımcılar bunun yerine hisse senetlerini ve başka ülkelerin tahvillerini tercih ediyor.
Uzmanlar, geleneksel alıcıların yerini alan yatırımcıların daha yüksek getiri talep edebileceğini, bunun da ABD'nin borçlanma maliyetlerini artırabileceğini belirtiyor.