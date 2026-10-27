https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/abdde-cadilar-bayraminin-en-korkutucu-yani-seker-fiyatlari-oldu-1109901208.html

ABD'de Cadılar Bayramı'nın ‘en korkutucu yanı’ şeker fiyatları oldu

ABD'de Cadılar Bayramı'nın ‘en korkutucu yanı’ şeker fiyatları oldu

Sputnik Türkiye

ABD'de Cadılar Bayramı öncesinde yükselen şeker fiyatları, geleneksel kutlamaların maliyetini artırdı. İşte detaylar ve son şeker fiyatları...

2026-10-27T17:26+0300

2026-10-27T17:26+0300

2026-10-27T17:26+0300

ekonomi̇

cadılar bayramı

şeker

çikolata

fiyat

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ABD merkezli finans platformu FinanceBuzz analizine göre, incelenen 17 popüler Cadılar Bayramı şekerinin fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 15 arttı, artış son beş yıl için ise yüzde 71 oldu. Piyasa araştırma şirketi NielsenIQ verileri de harcamalardaki gerilemeyi ortaya koydu. Buna göre, 17 Ekim'de sona eren ayda Cadılar Bayramı şekeri satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 düştü.Çikolata yerine ucuz alternatif arayışıThe New York Times’ın haberine göre, küresel kakao arzında iklim kaynaklı yaşanan sorunlar fiyatların 2025'te rekor seviyelere çıkmasına yol açtı. Şekerleme üreticileri daha ucuz içeriklere yönelirken bazı ürünlerin paketleri küçüldü ve fiyatları arttı. Örneğin, Reese's markasının mini çikolatalarından oluşan bir paketin ağırlığı 17.6 ons'tan 15.8 onsa gerilerken fiyatı 1.50 dolar arttı.Haberde, bazı kişilerin çocuklara verilecek şeker miktarını sınırladığı, bazılarınınsa geleneksel ikramların yerine daha ucuz seçeneklere yöneldiği aktarıldı. ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları sürerken yükselen fiyatlar, hanelerin bu gelenek için ayırdığı bütçeyi yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221031/yasaklari-kaldiran-suudi-arabistan-yonetimi-cadilar-bayrami-etkinligi-duzenledi-1062889705.html

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cadılar bayramı, şeker, çikolata, fiyat