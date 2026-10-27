Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/abdde-cadilar-bayraminin-en-korkutucu-yani-seker-fiyatlari-oldu-1109901208.html
ABD'de Cadılar Bayramı'nın ‘en korkutucu yanı’ şeker fiyatları oldu
ABD'de Cadılar Bayramı'nın ‘en korkutucu yanı’ şeker fiyatları oldu
Sputnik Türkiye
ABD'de Cadılar Bayramı öncesinde yükselen şeker fiyatları, geleneksel kutlamaların maliyetini artırdı. İşte detaylar ve son şeker fiyatları...
2026-10-27T17:26+0300
2026-10-27T17:26+0300
ekonomi̇
cadılar bayramı
şeker
çikolata
fiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109900698_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6d815ef9a1448913acddb485cadffd09.jpg
ABD merkezli finans platformu FinanceBuzz analizine göre, incelenen 17 popüler Cadılar Bayramı şekerinin fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 15 arttı, artış son beş yıl için ise yüzde 71 oldu. Piyasa araştırma şirketi NielsenIQ verileri de harcamalardaki gerilemeyi ortaya koydu. Buna göre, 17 Ekim'de sona eren ayda Cadılar Bayramı şekeri satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 düştü.Çikolata yerine ucuz alternatif arayışıThe New York Times’ın haberine göre, küresel kakao arzında iklim kaynaklı yaşanan sorunlar fiyatların 2025'te rekor seviyelere çıkmasına yol açtı. Şekerleme üreticileri daha ucuz içeriklere yönelirken bazı ürünlerin paketleri küçüldü ve fiyatları arttı. Örneğin, Reese's markasının mini çikolatalarından oluşan bir paketin ağırlığı 17.6 ons'tan 15.8 onsa gerilerken fiyatı 1.50 dolar arttı.Haberde, bazı kişilerin çocuklara verilecek şeker miktarını sınırladığı, bazılarınınsa geleneksel ikramların yerine daha ucuz seçeneklere yöneldiği aktarıldı. ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları sürerken yükselen fiyatlar, hanelerin bu gelenek için ayırdığı bütçeyi yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221031/yasaklari-kaldiran-suudi-arabistan-yonetimi-cadilar-bayrami-etkinligi-duzenledi-1062889705.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109900698_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_9af9f9b65ed83dfd461a2e5f38354b91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cadılar bayramı, şeker, çikolata, fiyat
cadılar bayramı, şeker, çikolata, fiyat

ABD'de Cadılar Bayramı'nın ‘en korkutucu yanı’ şeker fiyatları oldu

17:26 27.10.2026
© AP Photo / Stephanie ScarbroughCadılar Bayramı şekeri
Cadılar Bayramı şekeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Abone ol
ABD'de Cadılar Bayramı öncesinde yükselen şeker fiyatları, kutlamaların maliyetini artırdı. Amerikan basınına 100 parçalık bir şeker paketinin ortalama fiyatı yüzde 71 yükselerek 16.96 dolara (bugünün kuruyla yaklaşık 846 lira), bazı noktalarda 29 dolara (bin 443 lira) ulaştı.
ABD merkezli finans platformu FinanceBuzz analizine göre, incelenen 17 popüler Cadılar Bayramı şekerinin fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 15 arttı, artış son beş yıl için ise yüzde 71 oldu.
Uygun fiyatlı şeker aramalarının Google'da bir yılda yüzde 5 binden fazla yükseldiği belirtildi.
Piyasa araştırma şirketi NielsenIQ verileri de harcamalardaki gerilemeyi ortaya koydu. Buna göre, 17 Ekim'de sona eren ayda Cadılar Bayramı şekeri satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 düştü.

Çikolata yerine ucuz alternatif arayışı

The New York Times’ın haberine göre, küresel kakao arzında iklim kaynaklı yaşanan sorunlar fiyatların 2025'te rekor seviyelere çıkmasına yol açtı. Şekerleme üreticileri daha ucuz içeriklere yönelirken bazı ürünlerin paketleri küçüldü ve fiyatları arttı. Örneğin, Reese's markasının mini çikolatalarından oluşan bir paketin ağırlığı 17.6 ons'tan 15.8 onsa gerilerken fiyatı 1.50 dolar arttı.
Artan maliyetler nedeniyle bazı haneler daha az şeker alıyor, indirimleri takip ediyor veya çikolata yerine meyveli, ekşi ve jelibon türü ürünleri tercih ediyor. Bazı aileler ise şekerlerin yanına tuzlu atıştırmalıklar, çıkartmalar, geçici dövmeler ve küçük oyuncaklar ekleyerek bütçelerini dengelemeye çalışıyor.
Haberde, bazı kişilerin çocuklara verilecek şeker miktarını sınırladığı, bazılarınınsa geleneksel ikramların yerine daha ucuz seçeneklere yöneldiği aktarıldı. ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları sürerken yükselen fiyatlar, hanelerin bu gelenek için ayırdığı bütçeyi yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.
Cadılar Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
YAŞAM
Yasakları kaldıran Suudi Arabistan yönetimi, Cadılar Bayramı etkinliği düzenledi
31 Ekim 2022, 12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала