https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/abdde-cadilar-bayraminin-en-korkutucu-yani-seker-fiyatlari-oldu-1109901208.html
ABD'de Cadılar Bayramı'nın ‘en korkutucu yanı’ şeker fiyatları oldu
ABD'de Cadılar Bayramı'nın ‘en korkutucu yanı’ şeker fiyatları oldu
Sputnik Türkiye
ABD'de Cadılar Bayramı öncesinde yükselen şeker fiyatları, geleneksel kutlamaların maliyetini artırdı. İşte detaylar ve son şeker fiyatları...
2026-10-27T17:26+0300
2026-10-27T17:26+0300
2026-10-27T17:26+0300
ekonomi̇
cadılar bayramı
şeker
çikolata
fiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109900698_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6d815ef9a1448913acddb485cadffd09.jpg
ABD merkezli finans platformu FinanceBuzz analizine göre, incelenen 17 popüler Cadılar Bayramı şekerinin fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 15 arttı, artış son beş yıl için ise yüzde 71 oldu. Piyasa araştırma şirketi NielsenIQ verileri de harcamalardaki gerilemeyi ortaya koydu. Buna göre, 17 Ekim'de sona eren ayda Cadılar Bayramı şekeri satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 düştü.Çikolata yerine ucuz alternatif arayışıThe New York Times’ın haberine göre, küresel kakao arzında iklim kaynaklı yaşanan sorunlar fiyatların 2025'te rekor seviyelere çıkmasına yol açtı. Şekerleme üreticileri daha ucuz içeriklere yönelirken bazı ürünlerin paketleri küçüldü ve fiyatları arttı. Örneğin, Reese's markasının mini çikolatalarından oluşan bir paketin ağırlığı 17.6 ons'tan 15.8 onsa gerilerken fiyatı 1.50 dolar arttı.Haberde, bazı kişilerin çocuklara verilecek şeker miktarını sınırladığı, bazılarınınsa geleneksel ikramların yerine daha ucuz seçeneklere yöneldiği aktarıldı. ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları sürerken yükselen fiyatlar, hanelerin bu gelenek için ayırdığı bütçeyi yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221031/yasaklari-kaldiran-suudi-arabistan-yonetimi-cadilar-bayrami-etkinligi-duzenledi-1062889705.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109900698_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_9af9f9b65ed83dfd461a2e5f38354b91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cadılar bayramı, şeker, çikolata, fiyat
cadılar bayramı, şeker, çikolata, fiyat
ABD'de Cadılar Bayramı'nın ‘en korkutucu yanı’ şeker fiyatları oldu
ABD'de Cadılar Bayramı öncesinde yükselen şeker fiyatları, kutlamaların maliyetini artırdı. Amerikan basınına 100 parçalık bir şeker paketinin ortalama fiyatı yüzde 71 yükselerek 16.96 dolara (bugünün kuruyla yaklaşık 846 lira), bazı noktalarda 29 dolara (bin 443 lira) ulaştı.
ABD merkezli finans platformu FinanceBuzz analizine göre, incelenen 17 popüler Cadılar Bayramı şekerinin fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 15 arttı, artış son beş yıl için ise yüzde 71 oldu.
Uygun fiyatlı şeker aramalarının Google'da bir yılda yüzde 5 binden fazla yükseldiği belirtildi.
Piyasa araştırma şirketi NielsenIQ verileri de harcamalardaki gerilemeyi ortaya koydu. Buna göre, 17 Ekim'de sona eren ayda Cadılar Bayramı şekeri satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 düştü.
Çikolata yerine ucuz alternatif arayışı
The New York Times’ın haberine göre, küresel kakao arzında iklim kaynaklı yaşanan sorunlar fiyatların 2025'te rekor seviyelere çıkmasına yol açtı. Şekerleme üreticileri daha ucuz içeriklere yönelirken bazı ürünlerin paketleri küçüldü ve fiyatları arttı. Örneğin, Reese's markasının mini çikolatalarından oluşan bir paketin ağırlığı 17.6 ons'tan 15.8 onsa gerilerken fiyatı 1.50 dolar arttı.
Artan maliyetler nedeniyle bazı haneler daha az şeker alıyor, indirimleri takip ediyor veya çikolata yerine meyveli, ekşi ve jelibon türü ürünleri
tercih ediyor. Bazı aileler ise şekerlerin yanına tuzlu atıştırmalıklar, çıkartmalar, geçici dövmeler ve küçük oyuncaklar ekleyerek bütçelerini dengelemeye çalışıyor.
Haberde, bazı kişilerin çocuklara verilecek şeker miktarını sınırladığı, bazılarınınsa geleneksel ikramların yerine daha ucuz seçeneklere yöneldiği aktarıldı. ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları sürerken yükselen fiyatlar, hanelerin bu gelenek için ayırdığı bütçeyi yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.