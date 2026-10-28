ABD'de işçi hakları savunucusu Dolores Huerta 96 yaşında hayatını kaybetti
19:06 28.10.2026 (güncellendi: 19:33 28.10.2026)
© AP Photo / Jae C. HongDolores Huerta
© AP Photo / Jae C. Hong
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ABD'de tarım işçilerinin hakları için mücadele eden ve Birleşik Tarım İşçileri Sendikası'nın (United Farm Workers) kurucularından olan Dolores Huerta, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini ailesi duyurdu.
ABD'nin önde gelen işçi hakları savunucularından ve feminist aktivist Dolores Huerta, 96 yaşında hayatını kaybetti.
Huerta'nın ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili annemiz Dolores Huerta'nın bugün 96 yaşında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, ailenin bu kayıp nedeniyle zor bir dönemden geçtiği belirtilerek yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesi istendi. Huerta'nın dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından da anılacağının farkında olduklarını belirten aile, aktivistin yaşamını ve mirasını anmak ve kutlamak için düzenlenecek etkinliklere ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını bildirdi.
Huerta, ABD'de tarım işçilerinin haklarının savunulmasında öne çıkan isimlerden biri olarak tanınıyordu. Birleşik Tarım İşçileri Sendikası'nın kurucuları arasında yer alan Huerta, işçi hakları mücadelesiyle ülke tarihinin önemli toplumsal hareketlerinden birine katkıda bulundu.
Dolores Huerta kimdir?
Dolores Huerta (10 Nisan 1930 - 28 Ekim 2026), ABD'de işçi hakları mücadelesinin önde gelen isimlerinden, sendika lideri ve feminist aktivistti. Özellikle tarım işçilerinin haklarının korunması, kadın hakları ve göçmenlerin hakları için yürüttüğü çalışmalarla tanındı.
Sendikacılık ve tarım işçileri: Cesar Chavez ve Gilbert Padilla ile birlikte Ulusal Tarım İşçileri Derneği'ni (NFWA) kurdu. Örgüt, daha sonra Tarım İşçileri Örgütlenme Komitesi (AWOC) ile birleşerek Birleşik Tarım İşçileri Sendikası'nı (UFW) oluşturdu.
Üzüm grevi ve boykotlar: 1965'te Kaliforniya'nın Delano kentinde başlayan üzüm grevinde Filipinli sendika lideri Larry Itliong ile birlikte çalıştı. ABD'nin doğu kıyısındaki boykot kampanyalarını yönetti ve grevin sona ermesi için üzüm üreticileriyle müzakerelerde bulundu.
"Sí, se puede" sloganı: İspanyolcada "Evet, yapabiliriz" anlamına gelen "Sí, se puede" sloganının ortaya çıkışı Huerta ile ilişkilendiriliyor. İngilizcede "Yes, we can" olarak kullanılan slogan, daha sonra ABD'deki farklı toplumsal ve siyasi hareketler tarafından da benimsendi.
Kadın hakları ve sosyal adalet: Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde kadın haklarının güçlü savunucularından biri oldu. Kadınların siyasette daha fazla temsil edilmesi, üreme hakları, LGBTQ+ hakları ve göçmenlik reformu için çalıştı.
Dolores Huerta Vakfı: 2002'de Kaliforniya'nın Bakersfield kentinde sivil katılımı ve toplumsal örgütlenmeyi destekleyen Dolores Huerta Vakfı'nı kurdu.
Ödülleri ve mirası: 2012'de ABD'nin en yüksek sivil nişanlarından Özgürlük Madalyası'na layık görüldü. İşçi hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle çok sayıda ödül alan Huerta'nın doğum günü, Kaliforniya'da 10 Nisan'ın "Dolores Huerta Günü" ilan edilmesiyle de anılmaya başlandı.