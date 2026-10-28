https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/abdde-isci-haklari-savunucusu-dolores-huerta-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1109944336.html

ABD'de işçi hakları savunucusu Dolores Huerta 96 yaşında hayatını kaybetti

ABD'de işçi hakları savunucusu Dolores Huerta 96 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'de tarım işçilerinin hakları için mücadele eden ve Birleşik Tarım İşçileri Sendikası'nın (United Farm Workers) kurucularından olan Dolores Huerta, 96... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T19:06+0300

2026-10-28T19:06+0300

2026-10-28T19:33+0300

yaşam

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109944179_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_daeb95a2ea50c5dd110090b9a6ca317d.jpg

ABD'nin önde gelen işçi hakları savunucularından ve feminist aktivist Dolores Huerta, 96 yaşında hayatını kaybetti.Huerta'nın ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili annemiz Dolores Huerta'nın bugün 96 yaşında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.Açıklamada, ailenin bu kayıp nedeniyle zor bir dönemden geçtiği belirtilerek yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesi istendi. Huerta'nın dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından da anılacağının farkında olduklarını belirten aile, aktivistin yaşamını ve mirasını anmak ve kutlamak için düzenlenecek etkinliklere ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını bildirdi.Huerta, ABD'de tarım işçilerinin haklarının savunulmasında öne çıkan isimlerden biri olarak tanınıyordu. Birleşik Tarım İşçileri Sendikası'nın kurucuları arasında yer alan Huerta, işçi hakları mücadelesiyle ülke tarihinin önemli toplumsal hareketlerinden birine katkıda bulundu.Dolores Huerta kimdir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ispanyada-hizli-trenler-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1109925158.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd