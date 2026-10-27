https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/kremlin-rusya-lideri-putinin-finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ve-norvec-basbakani-store-ile-1109891428.html
Kremlin, Rusya lideri Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile görüştüğünü doğruladı
Kremlin, Rusya lideri Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile görüştüğünü doğruladı
Sputnik Türkiye
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Salı günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T13:44+0300
2026-10-27T13:44+0300
2026-10-27T14:31+0300
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Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin görüşmeyi duyurmasının ardından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi yaptığını teyit etti.Peskov’un belirttiği üzere Putin, yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki çatışma bölgesinde mevcut durumu değerlendirdi ve çatışmanın temel nedenlerini hatırlattı.Kremlin Sözcüsü'nün açıklamasına göre Rus lider, görüşme sırasında uzun vadeli barışa ulaşılmasının, ancak Rusya'nın meşru çıkarlarının bütünüyle ve koşulsuz olarak dikkate alınması durumunda mümkün olacağını vurguladı. Diğer yandan, AB ve NATO ülkelerinin, çatışmaların uzamasına yol açan çatışmacı politikalarına dikkat çekildi.Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına ilişkin konular ele alındı. Bu bağlamda Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Norveç Başbakanı, uluslararası deniz hukukuna ve seyrüsefer serbestisi ilkesine bağlı kalmanın önemini bir kez daha vurguladı.Rusya, Norveç ve Finlandiya liderleri, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de görüşmeler yapılmasına yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.Putin, Herson istikametinde Rusya'nın kontrolünde olan Alyoşki yerleşiminde ABD'nin arabuluculuğunda bir insani yardım operasyonunun başlatıldığı, söz konusu bölgede geçici 'sessizlik rejimi' uygulandığı bilgisini verdi.Putin, Stubb ve Store, bundan sonraki süreçte telefonda doğrudan teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurmuştu. Açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Norveç Başbakanı'nın Putin ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin Abu Dabi'de yapılacak toplantılarla ilgili olduğu belirtilmişti.Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Öte yandan Putin ve Norveç Başbakanı Store arasında Mart 2022'den bu yana herhangi bir telefon görüşmesi yapılmamıştı.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, finlandiya, alexander stubb, norveç, jonas gahr store, telefon görüşmesi, ukrayna, vladimir putin, ab, nato, abu dabi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, finlandiya, alexander stubb, norveç, jonas gahr store, telefon görüşmesi, ukrayna, vladimir putin, ab, nato, abu dabi
Kremlin, Rusya lideri Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile görüştüğünü doğruladı
13:44 27.10.2026 (güncellendi: 14:31 27.10.2026)
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Salı günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini doğruladı.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin görüşmeyi duyurmasının ardından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi yaptığını teyit etti.
Peskov’un belirttiği üzere Putin, yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki çatışma bölgesinde mevcut durumu değerlendirdi ve çatışmanın temel nedenlerini hatırlattı.
Kremlin Sözcüsü'nün açıklamasına göre Rus lider, görüşme sırasında uzun vadeli barışa ulaşılmasının, ancak Rusya'nın meşru çıkarlarının bütünüyle ve koşulsuz olarak dikkate alınması durumunda mümkün olacağını vurguladı. Diğer yandan, AB ve NATO ülkelerinin, çatışmaların uzamasına yol açan çatışmacı politikalarına dikkat çekildi.
Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına ilişkin konular ele alındı. Bu bağlamda Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Norveç Başbakanı, uluslararası deniz hukukuna ve seyrüsefer serbestisi ilkesine bağlı kalmanın önemini bir kez daha vurguladı.
Rusya, Norveç ve Finlandiya liderleri, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de görüşmeler yapılmasına yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.
Putin, Herson istikametinde Rusya'nın kontrolünde olan Alyoşki yerleşiminde ABD'nin arabuluculuğunda bir insani yardım operasyonunun başlatıldığı, söz konusu bölgede geçici 'sessizlik rejimi' uygulandığı bilgisini verdi.
Putin, Stubb ve Store, bundan sonraki süreçte telefonda doğrudan teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurmuştu.
Açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Norveç Başbakanı'nın Putin ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin Abu Dabi'de yapılacak toplantılarla ilgili olduğu belirtilmişti.
Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Öte yandan Putin ve Norveç Başbakanı Store arasında Mart 2022'den bu yana herhangi bir telefon görüşmesi yapılmamıştı.