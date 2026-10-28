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35 bin liralık faturayı sıfırladı: Otoparkına güneş enerjisi sistemi kurulan cami elektrik faturasını karşıladı
35 bin liralık faturayı sıfırladı: Otoparkına güneş enerjisi sistemi kurulan cami elektrik faturasını karşıladı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi, otopark alanına kurulan güneş enerjisi sistemiyle elektrik ihtiyacını karşılayarak... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T13:10+0300
2026-10-28T13:10+0300
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Ankara'da otoparkına güneş enerjisi sistemi kurulan cami elektrik faturasını sıfırladı.Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi Dernek Başkanı Muharrem Ek, ısınma, aydınlatma ve su maliyetlerinin camilerin en önemli giderleri arasında olduğunu söyledi. Ek, bu giderleri karşılamak için cemaatten sürekli bağış toplanmasının önüne geçmek amacıyla güneş enerjisi sistemi kurmaya karar verdiklerini, panelleri caminin çatısı yerine otopark alanına yerleştirdiklerini ifade etti.'Elektrik parası ödemiyoruz'Sistemin 220 panelden oluştuğunu ve 100 kilovatlık kurulu güce sahip olduğunu aktaran Ek, "Aylık yaklaşık 25-30 bin lira elektrik faturası geliyor. Kış döneminde klimayla ısıtıyoruz camiyi. Aylık gider o dönemde 35 bin liralara çıkıyor. Güneş enerjisi sistemini başlattıktan sonra aylık enerji gideri sıfıra düştü. Hiç elektrik parası ödemiyoruz." dedi.Yaz döneminde üretimin artmasıyla ihtiyaç fazlası elektriği satarak gelir elde ettiklerini belirten Ek, yıllık 350-400 bin lira civarındaki elektrik masrafından kurtulduklarını kaydetti.Mimari doku korunarak enerji üretiliyorHacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Muhammed Çakmak da caminin yenilenebilir enerji uygulamalarını geleneksel vakıf kültürünün sürdürülebilirliği açısından ele aldıklarına işaret etti. Çakmak, vakıf yapılarının devamlılığı için kendi kaynaklarını oluşturmasının önemli olduğunu söyledi. Güneş panellerinin mimari dokuya zarar vermeden yerleştirilmesinin önemine dikkati çeken Çakmak, "Paneller dışarıdan bakıldığında fark edilmiyor. Bu giderler için hayırseverlerden ayrıca bağış toplamak zorunda kalmıyoruz." diye konuştu.Çakmak, camide uygulanan enerji dönüşümüyle ilgili tecrübeleri Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi cami inşa ve restorasyon çalışmaları yürüten kurumlara iyi model olarak sunduklarını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/enerji-bakani-duyurdu-gunes-ve-ruzgardan-elektrik-uretiminde-tarihi-rekor-kirildi-1109348153.html
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diyanet i̇şleri başkanlığı, türkiye diyanet vakfı (tdv), ti̇ka, ankara, güneş, türkiye, güneş enerjisi, elektrik, tasarruf
diyanet i̇şleri başkanlığı, türkiye diyanet vakfı (tdv), ti̇ka, ankara, güneş, türkiye, güneş enerjisi, elektrik, tasarruf

35 bin liralık faturayı sıfırladı: Otoparkına güneş enerjisi sistemi kurulan cami elektrik faturasını karşıladı

13:10 28.10.2026
Otoparkına güneş enerjisi sistemi kurulan cami elektrik faturasını sıfırladı
Otoparkına güneş enerjisi sistemi kurulan cami elektrik faturasını sıfırladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi, otopark alanına kurulan güneş enerjisi sistemiyle elektrik ihtiyacını karşılayarak faturasını sıfırlarken, enerji verimli aydınlatma, su tasarruflu armatürler ve doğal yapı malzemeleriyle çevre dostu bir yapı modeli sunuyor.
Ankara'da otoparkına güneş enerjisi sistemi kurulan cami elektrik faturasını sıfırladı.
Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi Dernek Başkanı Muharrem Ek, ısınma, aydınlatma ve su maliyetlerinin camilerin en önemli giderleri arasında olduğunu söyledi. Ek, bu giderleri karşılamak için cemaatten sürekli bağış toplanmasının önüne geçmek amacıyla güneş enerjisi sistemi kurmaya karar verdiklerini, panelleri caminin çatısı yerine otopark alanına yerleştirdiklerini ifade etti.

'Elektrik parası ödemiyoruz'

Sistemin 220 panelden oluştuğunu ve 100 kilovatlık kurulu güce sahip olduğunu aktaran Ek, "Aylık yaklaşık 25-30 bin lira elektrik faturası geliyor. Kış döneminde klimayla ısıtıyoruz camiyi. Aylık gider o dönemde 35 bin liralara çıkıyor. Güneş enerjisi sistemini başlattıktan sonra aylık enerji gideri sıfıra düştü. Hiç elektrik parası ödemiyoruz." dedi.
Yaz döneminde üretimin artmasıyla ihtiyaç fazlası elektriği satarak gelir elde ettiklerini belirten Ek, yıllık 350-400 bin lira civarındaki elektrik masrafından kurtulduklarını kaydetti.

Mimari doku korunarak enerji üretiliyor

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Muhammed Çakmak da caminin yenilenebilir enerji uygulamalarını geleneksel vakıf kültürünün sürdürülebilirliği açısından ele aldıklarına işaret etti. Çakmak, vakıf yapılarının devamlılığı için kendi kaynaklarını oluşturmasının önemli olduğunu söyledi. Güneş panellerinin mimari dokuya zarar vermeden yerleştirilmesinin önemine dikkati çeken Çakmak, "Paneller dışarıdan bakıldığında fark edilmiyor. Bu giderler için hayırseverlerden ayrıca bağış toplamak zorunda kalmıyoruz." diye konuştu.
Çakmak, camide uygulanan enerji dönüşümüyle ilgili tecrübeleri Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi cami inşa ve restorasyon çalışmaları yürüten kurumlara iyi model olarak sunduklarını aktardı.
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