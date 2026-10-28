https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/2027-yks-tarihi-belli-oldu-1109919439.html
YKS tarihi belli oldu: Başvurular 4 Şubat'ta başlıyor
YKS tarihi belli oldu: Başvurular 4 Şubat'ta başlıyor
Sputnik Türkiye
ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacağını, sınava başvuruların 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacağını... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T10:01+0300
2026-10-28T10:01+0300
2026-10-28T10:09+0300
türki̇ye
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
sınav
ortak sınav takvimi
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ÖSYM sınav takvimini açıkladı. YKS 19-20 Haziran’da yapılacak.2027 sınav takvimi açıklandıÖlçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı takvime göre Başvurular ne zaman?Başvurular 16-18 Mart tarihleri arasında alınacak; sonuçlar 21 Temmuz’da açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yks-ikincisi-kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-tllik-soruda-elendi-1109660523.html
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türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, sınav, ortak sınav takvimi
türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, sınav, ortak sınav takvimi
YKS tarihi belli oldu: Başvurular 4 Şubat'ta başlıyor
10:01 28.10.2026 (güncellendi: 10:09 28.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacağını, sınava başvuruların 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacağını bildirdi
ÖSYM sınav takvimini açıkladı. YKS 19-20 Haziran’da yapılacak.
2027 sınav takvimi açıklandı
Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı takvime göre
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu TYT 19 Haziran’da,
YDT ise 20 Haziran’da yapılacak.
Başvurular 16-18 Mart tarihleri arasında alınacak; sonuçlar 21 Temmuz’da açıklanacak.