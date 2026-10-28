https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/2027-yks-tarihi-belli-oldu-1109919439.html

YKS tarihi belli oldu: Başvurular 4 Şubat'ta başlıyor

YKS tarihi belli oldu: Başvurular 4 Şubat'ta başlıyor

Sputnik Türkiye

ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacağını, sınava başvuruların 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacağını... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

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türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

sınav

ortak sınav takvimi

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ÖSYM sınav takvimini açıkladı. YKS 19-20 Haziran’da yapılacak.2027 sınav takvimi açıklandıÖlçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı takvime göre Başvurular ne zaman?Başvurular 16-18 Mart tarihleri arasında alınacak; sonuçlar 21 Temmuz’da açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yks-ikincisi-kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-tllik-soruda-elendi-1109660523.html

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türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, sınav, ortak sınav takvimi