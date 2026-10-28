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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/2027-yks-tarihi-belli-oldu-1109919439.html
YKS tarihi belli oldu: Başvurular 4 Şubat'ta başlıyor
YKS tarihi belli oldu: Başvurular 4 Şubat'ta başlıyor
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ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacağını, sınava başvuruların 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacağını... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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sınav
ortak sınav takvimi
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ÖSYM sınav takvimini açıkladı. YKS 19-20 Haziran’da yapılacak.2027 sınav takvimi açıklandıÖlçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı takvime göre Başvurular ne zaman?Başvurular 16-18 Mart tarihleri arasında alınacak; sonuçlar 21 Temmuz’da açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yks-ikincisi-kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-tllik-soruda-elendi-1109660523.html
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türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, sınav, ortak sınav takvimi
türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, sınav, ortak sınav takvimi

YKS tarihi belli oldu: Başvurular 4 Şubat'ta başlıyor

10:01 28.10.2026 (güncellendi: 10:09 28.10.2026)
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA
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Ayrıntılar geliyor
ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacağını, sınava başvuruların 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacağını bildirdi
ÖSYM sınav takvimini açıkladı. YKS 19-20 Haziran’da yapılacak.

2027 sınav takvimi açıklandı

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı takvime göre
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu TYT 19 Haziran’da,
AYT 20 Haziran’da,
YDT ise 20 Haziran’da yapılacak.

Başvurular ne zaman?

Başvurular 16-18 Mart tarihleri arasında alınacak; sonuçlar 21 Temmuz’da açıklanacak.
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YKS ikincisi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruda elendi
19 Ekim, 11:34
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