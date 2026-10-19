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YKS ikincisi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruda elendi
YKS ikincisi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruda elendi
Sputnik Türkiye
2024 eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
kim milyoner olmak i̇ster
hindistan
pakistan
suudi arabistan
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2024 eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Başarılı performansı ile geceye damga vuran genç yarışmacının ihtimal vermediği şık, milyonluk sorunun cevabı çıktı.1 milyonluk soru açıldıCem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacı koltuğuna 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu oturdu. YKS ikincisi Danacıoğlu, 1 milyon değerindeki soruyu açtırdı.Eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü ve sayısal alanda Türkiye 38'incisi olan Semih Danacıoğlu, başarılı performansıyla yarışmaya damga vurdu.Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümünde heyecan dolu anlara sahne oldu. Koltuğa bu kez Ankara Pursaklar Fen Lisesi mezunu, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfında okuyan YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu oturdu.1 milyonluk soruda elendiSemih Danacıoğlu'na 1 milyon TL değerinde "Khan soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?" sorusu yöneltildi.2024 eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Sorunun doğru cevabı neydi?Genç yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruda son kararını "B) Moğolistan" olarak açıkladı. Ancak doğru cevabın "A) Suudi Arabistan" olduğunun açıklanmasıyla stüdyoda şaşkınlık yaşandı. Sunucu Cem Öğretir, Suudi Arabistan'daki Pakistanlı göçmen nüfusunun "Khan" soyadının ülkede yaygın olmasında etkili olduğunu belirtti. 1 milyon TL'lik soruda elenerek yarışmaya veda eden genç yarışmacı, 300 bin TL'lik ödülle ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/unlu-oyuncu-oktay-kaynarca-kim-milyoner-olmak-ister-yarismasina-veda-etti-yerine-hangi-isim-geldi-1109465125.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), kim milyoner olmak i̇ster, hindistan, pakistan, suudi arabistan
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), kim milyoner olmak i̇ster, hindistan, pakistan, suudi arabistan

YKS ikincisi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruda elendi

11:34 19.10.2026 (güncellendi: 11:37 19.10.2026)
© Fotoğraf : Sosyal medyaYKS ikincisi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruda elendi
YKS ikincisi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruda elendi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
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2024 eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Başarılı performansı ile geceye damga vuran genç yarışmacının ihtimal vermediği şık, milyonluk sorunun cevabı çıktı.
2024 eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Başarılı performansı ile geceye damga vuran genç yarışmacının ihtimal vermediği şık, milyonluk sorunun cevabı çıktı.

1 milyonluk soru açıldı

Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacı koltuğuna 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu oturdu. YKS ikincisi Danacıoğlu, 1 milyon değerindeki soruyu açtırdı.
Eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü ve sayısal alanda Türkiye 38'incisi olan Semih Danacıoğlu, başarılı performansıyla yarışmaya damga vurdu.
Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümünde heyecan dolu anlara sahne oldu. Koltuğa bu kez Ankara Pursaklar Fen Lisesi mezunu, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfında okuyan YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu oturdu.

1 milyonluk soruda elendi

Semih Danacıoğlu'na 1 milyon TL değerinde "Khan soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?" sorusu yöneltildi.
Soru: "Khan" soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?
A-) Suudi Arabistan
B-) Moğolistan
C-) Kazakistan
D-) Hindistan
2024 eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.

Sorunun doğru cevabı neydi?

Genç yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruda son kararını "B) Moğolistan" olarak açıkladı. Ancak doğru cevabın "A) Suudi Arabistan" olduğunun açıklanmasıyla stüdyoda şaşkınlık yaşandı. Sunucu Cem Öğretir, Suudi Arabistan'daki Pakistanlı göçmen nüfusunun "Khan" soyadının ülkede yaygın olmasında etkili olduğunu belirtti. 1 milyon TL'lik soruda elenerek yarışmaya veda eden genç yarışmacı, 300 bin TL'lik ödülle ayrıldı.
Kim Milyoner Olmak İster’de ki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
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