https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/star-trek-dizisinin-yildizi-walter-koenig-hayatini-kaybetti-1109867437.html

'Star Trek' dizisinin yıldızı Walter Koenig hayatını kaybetti

'Star Trek' dizisinin yıldızı Walter Koenig hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

'Star Trek' dizisinde Pavel Chekov karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Walter Koenig, 90 yaşında hayatını kaybetti. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T23:10+0300

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ABD'li oyuncu Walter Koenig'in menajeri Zachery McGinnis, oyuncunun Los Angeles'ın North Hollywood bölgesindeki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı.14 Eylül 1936'da Şikago'da doğan Koenig, 1966-1969 yıllarında yayımlanan 'Star Trek' dizisinde Pavel Chekov karakteriyle rol aldı. Oyuncu, 1979'dan itibaren çekilen yedi 'Star Trek' filminde de aynı rolü üstlendi.Koenig, oyunculuğun yanı sıra 'Family' ve 'The Incredible Hulk' gibi televizyon yapımlarına senaryolar yazdı, UCLA başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında yarı zamanlı öğretmenlik yaptı. Star Trek dizisinin konusu ne?İlk kez 1966 yılında yayımlanan 'Star Trek' dizisi, insanlığın gelecekte uzayda keşif yolculuklarına çıkarak farklı gezegenlerdeki uygarlıklarla karşılaşmasını konu alan bir bilim kurgu yapımı olarak ün kazandı.

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star trek, abd, oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu, yabancı oyuncu, dizi