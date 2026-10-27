https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/zaharovadan-ukraynali-yetkiliye-tepki-iste-nazizm-tam-olarak-budur-1109887713.html
Zaharova'dan Ukraynalı yetkiliye tepki: 'İşte nazizm tam olarak budur'
Zaharova'dan Ukraynalı yetkiliye tepki: 'İşte nazizm tam olarak budur'
Sputnik Türkiye
Rusça konuşan hastalara hizmet verilmemesi çağrısında bulunan Ukraynalı yetkiliye tepki gösteren Zaharova, bu yaklaşımın 'nazizm' olduğunun altını çizdi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T13:11+0300
2026-10-27T13:11+0300
2026-10-27T13:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
mariya zaharova
ukrayna
rusya
rusça
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b539d386b2dd4f89861d27369dd5ad91.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dil Ombudsmanı Alena İvanovskaya'nın Rusça konuşan hastalarla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.Rus basınına demeç veren Zaharova, Ukraynalı yetkilinin Rusça konuşan vatandaşlara tıbbi bakım verilmemesine ilişkin sözlerini kınadı. Zaharova, devlet dilini bilmeyen Rusça konuşan hastalara sağlık hizmeti verilmemesini savunan yaklaşımı 'nazizm' olarak niteledi.Rus Dışişleri Sözcüsü, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu ve açık bir ayrımcılık teşkil ettiğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/eski-sozcu-mendelden-sert-cikis-zelenskiy-yuzunden-ukraynalilara-nefret-besleniyor-1109879586.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_1d4ffde38853fd867d232af4b2dcbf56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, mariya zaharova, ukrayna, rusya, rusça
haberler, mariya zaharova, ukrayna, rusya, rusça
Zaharova'dan Ukraynalı yetkiliye tepki: 'İşte nazizm tam olarak budur'
Rusça konuşan hastalara hizmet verilmemesi çağrısında bulunan Ukraynalı yetkiliye tepki gösteren Zaharova, bu yaklaşımın 'nazizm' olduğunun altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dil Ombudsmanı Alena İvanovskaya'nın Rusça konuşan hastalarla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Rus basınına demeç veren Zaharova, Ukraynalı yetkilinin Rusça konuşan vatandaşlara tıbbi bakım verilmemesine ilişkin sözlerini kınadı.
Zaharova, devlet dilini bilmeyen Rusça konuşan hastalara sağlık hizmeti verilmemesini savunan yaklaşımı 'nazizm' olarak niteledi.
Rus Dışişleri Sözcüsü, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu ve açık bir ayrımcılık teşkil ettiğini de vurguladı.