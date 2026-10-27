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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/zaharovadan-ukraynali-yetkiliye-tepki-iste-nazizm-tam-olarak-budur-1109887713.html
Zaharova'dan Ukraynalı yetkiliye tepki: 'İşte nazizm tam olarak budur'
Zaharova'dan Ukraynalı yetkiliye tepki: 'İşte nazizm tam olarak budur'
Sputnik Türkiye
Rusça konuşan hastalara hizmet verilmemesi çağrısında bulunan Ukraynalı yetkiliye tepki gösteren Zaharova, bu yaklaşımın 'nazizm' olduğunun altını çizdi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T13:11+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dil Ombudsmanı Alena İvanovskaya'nın Rusça konuşan hastalarla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.Rus basınına demeç veren Zaharova, Ukraynalı yetkilinin Rusça konuşan vatandaşlara tıbbi bakım verilmemesine ilişkin sözlerini kınadı. Zaharova, devlet dilini bilmeyen Rusça konuşan hastalara sağlık hizmeti verilmemesini savunan yaklaşımı 'nazizm' olarak niteledi.Rus Dışişleri Sözcüsü, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu ve açık bir ayrımcılık teşkil ettiğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/eski-sozcu-mendelden-sert-cikis-zelenskiy-yuzunden-ukraynalilara-nefret-besleniyor-1109879586.html
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haberler, mariya zaharova, ukrayna, rusya, rusça
haberler, mariya zaharova, ukrayna, rusya, rusça

Zaharova'dan Ukraynalı yetkiliye tepki: 'İşte nazizm tam olarak budur'

13:11 27.10.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusça konuşan hastalara hizmet verilmemesi çağrısında bulunan Ukraynalı yetkiliye tepki gösteren Zaharova, bu yaklaşımın 'nazizm' olduğunun altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dil Ombudsmanı Alena İvanovskaya'nın Rusça konuşan hastalarla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Rus basınına demeç veren Zaharova, Ukraynalı yetkilinin Rusça konuşan vatandaşlara tıbbi bakım verilmemesine ilişkin sözlerini kınadı.

Zaharova, devlet dilini bilmeyen Rusça konuşan hastalara sağlık hizmeti verilmemesini savunan yaklaşımı 'nazizm' olarak niteledi.

Rus Dışişleri Sözcüsü, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu ve açık bir ayrımcılık teşkil ettiğini de vurguladı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Eski sözcü Mendel'den sert çıkış: 'Zelenskiy yüzünden Ukraynalılara nefret besleniyor'
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