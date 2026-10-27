https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/zaharovadan-ukraynali-yetkiliye-tepki-iste-nazizm-tam-olarak-budur-1109887713.html

Zaharova'dan Ukraynalı yetkiliye tepki: 'İşte nazizm tam olarak budur'

Zaharova'dan Ukraynalı yetkiliye tepki: 'İşte nazizm tam olarak budur'

Sputnik Türkiye

Rusça konuşan hastalara hizmet verilmemesi çağrısında bulunan Ukraynalı yetkiliye tepki gösteren Zaharova, bu yaklaşımın 'nazizm' olduğunun altını çizdi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dil Ombudsmanı Alena İvanovskaya'nın Rusça konuşan hastalarla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.Rus basınına demeç veren Zaharova, Ukraynalı yetkilinin Rusça konuşan vatandaşlara tıbbi bakım verilmemesine ilişkin sözlerini kınadı. Zaharova, devlet dilini bilmeyen Rusça konuşan hastalara sağlık hizmeti verilmemesini savunan yaklaşımı 'nazizm' olarak niteledi.Rus Dışişleri Sözcüsü, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu ve açık bir ayrımcılık teşkil ettiğini de vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/eski-sozcu-mendelden-sert-cikis-zelenskiy-yuzunden-ukraynalilara-nefret-besleniyor-1109879586.html

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