https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/eski-sozcu-mendelden-sert-cikis-zelenskiy-yuzunden-ukraynalilara-nefret-besleniyor-1109879586.html
Eski sözcü Mendel'den sert çıkış: 'Zelenskiy yüzünden Ukraynalılara nefret besleniyor'
Eski sözcü Mendel'den sert çıkış: 'Zelenskiy yüzünden Ukraynalılara nefret besleniyor'
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in Ukrayna yönetiminde sergilediği tutumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Mendel, bu politika nedeniyle Batılıların Ukrayna halkından nefret... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T10:24+0300
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Vladimir Zelenskiy'in eski sözcüsü Yuliya Mendel, Zelenskiy'in izlediği politikalar ve sergilediği tutum yüzünden dünya genelinde Ukrayna halkına yönelik olumsuz bir algı oluştuğunu söyledi.Sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulunan Mendel, Zelenskiy'in küresel çaptaki olumsuz imajının doğrudan Ukrayna vatandaşlarını etkilediğini kaydetti.Mendel, söz konusu yönetim anlayışının Batı kamuoyunda tepkiye yol açtığını ifade etti.Batı kamuoyunda ön yargı uyarısıZelenskiy'in yetersizliği ve izlediği siyasi çizgi nedeniyle Avrupa ile ABD'de toplumun Ukraynalılara karşı ön yargılı bir tutum geliştirmeye başladığını belirten Mendel, "Zelenskiy, tüm dünyada Ukrayna halkına yönelik öfke, nefret ve rahatsızlık dalgasına yol açtı" değerlendirmesinde bulundu.Kiev'e Moskova ile uzlaşma çağrısıMendel, barış anlaşmasının sağlanabilmesi adına Kiev yönetiminin maksimalist taleplerden vazgeçmesi gerektiğini de vurguladı.Mendel, Zelenskiy'in aktörlük rolünü bir kenara bırakarak Rusya ile doğrudan temasa geçmesi ve uzlaşı yolunu seçmesi gerektiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/rus-ordusundan-ukraynadaki-hedeflere-bombardiman-hassas-fuze-sistemleri-ve-ihalar-kullanildi-1109875721.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, rusya, nefret, abd, avrupa
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, rusya, nefret, abd, avrupa
Eski sözcü Mendel'den sert çıkış: 'Zelenskiy yüzünden Ukraynalılara nefret besleniyor'
Zelenskiy'in Ukrayna yönetiminde sergilediği tutumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Mendel, bu politika nedeniyle Batılıların Ukrayna halkından nefret ettiğinin altını çizdi.
Vladimir Zelenskiy'in eski sözcüsü Yuliya Mendel, Zelenskiy'in izlediği politikalar ve sergilediği tutum yüzünden dünya genelinde Ukrayna halkına yönelik olumsuz bir algı oluştuğunu söyledi.
Sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulunan Mendel, Zelenskiy'in küresel çaptaki olumsuz imajının doğrudan Ukrayna vatandaşlarını etkilediğini kaydetti.
Mendel, söz konusu yönetim anlayışının Batı kamuoyunda tepkiye yol açtığını ifade etti.
Batı kamuoyunda ön yargı uyarısı
Zelenskiy'in yetersizliği ve izlediği siyasi çizgi nedeniyle Avrupa ile ABD'de toplumun Ukraynalılara karşı ön yargılı bir tutum geliştirmeye başladığını belirten Mendel, "Zelenskiy, tüm dünyada Ukrayna halkına yönelik öfke, nefret ve rahatsızlık dalgasına yol açtı" değerlendirmesinde bulundu.
Kiev'e Moskova ile uzlaşma çağrısı
Mendel, barış anlaşmasının sağlanabilmesi adına Kiev yönetiminin maksimalist taleplerden vazgeçmesi gerektiğini de vurguladı.
Mendel, Zelenskiy'in aktörlük rolünü bir kenara bırakarak Rusya ile doğrudan temasa geçmesi ve uzlaşı yolunu seçmesi gerektiğini aktardı.