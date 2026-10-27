https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/eski-sozcu-mendelden-sert-cikis-zelenskiy-yuzunden-ukraynalilara-nefret-besleniyor-1109879586.html

Eski sözcü Mendel'den sert çıkış: 'Zelenskiy yüzünden Ukraynalılara nefret besleniyor'

Eski sözcü Mendel'den sert çıkış: 'Zelenskiy yüzünden Ukraynalılara nefret besleniyor'

Sputnik Türkiye

Zelenskiy'in Ukrayna yönetiminde sergilediği tutumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Mendel, bu politika nedeniyle Batılıların Ukrayna halkından nefret... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T10:24+0300

2026-10-27T10:24+0300

2026-10-27T10:24+0300

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Vladimir Zelenskiy'in eski sözcüsü Yuliya Mendel, Zelenskiy'in izlediği politikalar ve sergilediği tutum yüzünden dünya genelinde Ukrayna halkına yönelik olumsuz bir algı oluştuğunu söyledi.Sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulunan Mendel, Zelenskiy'in küresel çaptaki olumsuz imajının doğrudan Ukrayna vatandaşlarını etkilediğini kaydetti.Mendel, söz konusu yönetim anlayışının Batı kamuoyunda tepkiye yol açtığını ifade etti.Batı kamuoyunda ön yargı uyarısıZelenskiy'in yetersizliği ve izlediği siyasi çizgi nedeniyle Avrupa ile ABD'de toplumun Ukraynalılara karşı ön yargılı bir tutum geliştirmeye başladığını belirten Mendel, "Zelenskiy, tüm dünyada Ukrayna halkına yönelik öfke, nefret ve rahatsızlık dalgasına yol açtı" değerlendirmesinde bulundu.Kiev'e Moskova ile uzlaşma çağrısıMendel, barış anlaşmasının sağlanabilmesi adına Kiev yönetiminin maksimalist taleplerden vazgeçmesi gerektiğini de vurguladı.Mendel, Zelenskiy'in aktörlük rolünü bir kenara bırakarak Rusya ile doğrudan temasa geçmesi ve uzlaşı yolunu seçmesi gerektiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/rus-ordusundan-ukraynadaki-hedeflere-bombardiman-hassas-fuze-sistemleri-ve-ihalar-kullanildi-1109875721.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, rusya, nefret, abd, avrupa