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Zaharova: Afrika Batı baskısına boyun eğmeyip Rusya'ya desteğini sürdürdü
Zaharova: Afrika Batı baskısına boyun eğmeyip Rusya'ya desteğini sürdürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afrika ülkelerinin Batı'nın tüm baskı, şantaj ve tehditlerine rağmen duruşunu bozmayarak Rusya'yla... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T14:40+0300
2026-10-27T14:40+0300
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Moskova'da düzenlenen Rusya-Afrika Medya Forumu 2026'da konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Afrika kıtası üzerindeki nüfuz çabalarına değindi.Zaharova, Afrikalı temsilcilerin Rusya'nın tarihsel katkılarını unutmadığını vurgulayarak kıta ülkelerinin gösterdiği dayanışmadan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.Batılı aktörlerin Afrika ülkelerini Rusya ile ilişkileri kesmeye zorladığını ifade eden Zaharova, bu süreçte kredi, gıda yardımı ve siyasi destek vaatlerinin birer koz olarak kullanıldığını aktardı. Özellikle sağlık, eğitim ve gıda temini gibi temel ihtiyaçların yarattığı zorlu şartlara rağmen Afrika ülkelerinin sergilediği ilkesel tutumun takdire şayan olduğunu vurgulayan Zaharova, "Afrikalılar bize 'Biz Rusya'nın katkılarını hatırlıyoruz' diyorlardı. Ben de kendilerine yanıt vermek istiyorum, biz de Afrika'nın Batı baskısına karşı böyle direnmesini ve ilkeli duruşundan tek bir adım bile geri atmamasını asla unutmayacağız" şeklinde konuştu.📍Zaharova'nın diğer önemli açıklamaları şöyle: 🔴Afrikalılar Rusya'nın katkılarını unutmadıklarını her zaman söylüyor🔴Rusya, Afrika ülkelerini eşit ortaklar olarak görüyor🔴Rusya, egemen eşitlik ve karşılıklı fayda ilkesine dayanarak Afrika'ya her alanda yardım ediyor🔴Rusya, Afrika'ya tüm alanlarda öncü çözümler sunmaya hazır🔴Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2023'ten bu yana yüzde 10.5 arttı🔴Rusya'nın saldırılara karşılık dostluk eli uzatması Batı'yı öfkelendiriyor🔴ABD'nin Küba'daki ablukası utanç verici
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/zaharovadan-ukraynali-yetkiliye-tepki-iste-nazizm-tam-olarak-budur-1109887713.html
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rusya, batı, rusya-afrika zirvesi, mariya zaharova, afrika, abd, küba
rusya, batı, rusya-afrika zirvesi, mariya zaharova, afrika, abd, küba

Zaharova: Afrika Batı baskısına boyun eğmeyip Rusya'ya desteğini sürdürdü

14:40 27.10.2026
© Sputnik / Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка / Multimedya arşivine gidinМарија Захарова
Марија Захарова - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Sputnik / Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afrika ülkelerinin Batı'nın tüm baskı, şantaj ve tehditlerine rağmen duruşunu bozmayarak Rusya'yla işbirliğinden geri adım atmadığını belirtti.
Moskova'da düzenlenen Rusya-Afrika Medya Forumu 2026'da konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Afrika kıtası üzerindeki nüfuz çabalarına değindi.

Zaharova, Afrikalı temsilcilerin Rusya'nın tarihsel katkılarını unutmadığını vurgulayarak kıta ülkelerinin gösterdiği dayanışmadan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Batılı aktörlerin Afrika ülkelerini Rusya ile ilişkileri kesmeye zorladığını ifade eden Zaharova, bu süreçte kredi, gıda yardımı ve siyasi destek vaatlerinin birer koz olarak kullanıldığını aktardı.

Özellikle sağlık, eğitim ve gıda temini gibi temel ihtiyaçların yarattığı zorlu şartlara rağmen Afrika ülkelerinin sergilediği ilkesel tutumun takdire şayan olduğunu vurgulayan Zaharova, "Afrikalılar bize 'Biz Rusya'nın katkılarını hatırlıyoruz' diyorlardı. Ben de kendilerine yanıt vermek istiyorum, biz de Afrika'nın Batı baskısına karşı böyle direnmesini ve ilkeli duruşundan tek bir adım bile geri atmamasını asla unutmayacağız" şeklinde konuştu.

📍Zaharova'nın diğer önemli açıklamaları şöyle:

🔴Afrikalılar Rusya'nın katkılarını unutmadıklarını her zaman söylüyor

🔴Rusya, Afrika ülkelerini eşit ortaklar olarak görüyor

🔴Rusya, egemen eşitlik ve karşılıklı fayda ilkesine dayanarak Afrika'ya her alanda yardım ediyor

🔴Rusya, Afrika'ya tüm alanlarda öncü çözümler sunmaya hazır

🔴Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2023'ten bu yana yüzde 10.5 arttı

🔴Rusya'nın saldırılara karşılık dostluk eli uzatması Batı'yı öfkelendiriyor

🔴ABD'nin Küba'daki ablukası utanç verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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