https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/yeni-arastirma-dusuk-testosteron-sekerin-karacigere-zararini-artirabilir-1109906643.html

Yeni araştırma: Düşük testosteron şekerin karaciğere zararını artırabilir

Yeni araştırma: Düşük testosteron şekerin karaciğere zararını artırabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, düşük testosteron seviyesinin aşırı şeker tüketimiyle birleştiğinde karaciğer yağlanmasını artırabileceğini ortaya koydu. Fareler üzerinde... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T19:46+0300

2026-10-27T19:46+0300

2026-10-27T19:46+0300

sağlik

karaciğer

yağlanma

fruktoz

bağırsak

testosteron

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Dünya genelinde yetişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyen metabolik bozuklukla ilişkili yağlı karaciğer hastalığı, bilim insanlarının araştırma konusu oldu. Osaka Metropolitan Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, hastalığın gelişiminde rol oynayan hormonal değişiklikler ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişki incelendi.Düşük testosteron ve şeker birleşince ne oluyor?Araştırmacı Hiroki Takahashi ve Doçent Naoki Harada öncülüğündeki ekip, testosteron seviyesindeki düşüşün ve özellikle şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalarda bulunan fruktozun aşırı tüketimiyle karaciğer üzerindeki etkilerini inceledi. Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, düşük testosteron seviyesine sahip hayvanların fruktoz tükettiğinde karaciğerlerinde daha fazla yağ biriktiği görüldü.Testosteron düşüklüğü ve fruktoz tüketimi ayrı ayrı incelendiğinde karaciğerdeki yağ miktarında sınırlı değişiklikler gözlendi. Ancak iki faktör bir araya geldiğinde karaciğer yağlanması belirgin şekilde arttı.Araştırmacılar ayrıca bağırsak bakterilerinin yapısında değişiklikler meydana geldiğini belirledi.Bağırsak bakterilerinin rolü ortaya çıktıAraştırmada, bağırsak bakterilerindeki değişikliklerin karaciğer yağlanmasını artırabileceği görüldü. Bilim insanları, bu değişikliklerin bağırsaktaki 'pirüvat' adlı maddenin miktarını artırdığını ve bu maddenin fruktozla birleştiğinde karaciğerde daha fazla yağ birikmesine neden olabileceğini belirledi.Bilim insanları, bu bulgunun gelecekte karaciğer yağlanmasına karşı yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ancak araştırma yalnızca fareler üzerinde gerçekleştirildiği için sonuçların insanlar için de geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/hiv-arastirmalarinda-yeni-donem-maymunlar-uzerinde-denendi-4-yil-boyunca-kanda-tespit-edilemedi-1109890973.html

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karaciğer, yağlanma, fruktoz , bağırsak, testosteron