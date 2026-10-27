https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/yeni-arastirma-dusuk-testosteron-sekerin-karacigere-zararini-artirabilir-1109906643.html
Yeni araştırma: Düşük testosteron şekerin karaciğere zararını artırabilir
Yeni araştırma: Düşük testosteron şekerin karaciğere zararını artırabilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, düşük testosteron seviyesinin aşırı şeker tüketimiyle birleştiğinde karaciğer yağlanmasını artırabileceğini ortaya koydu. Fareler üzerinde... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T19:46+0300
2026-10-27T19:46+0300
2026-10-27T19:46+0300
sağlik
karaciğer
yağlanma
fruktoz
bağırsak
testosteron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109906489_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_d929f6712d001fe40467c956e383d4af.png
Dünya genelinde yetişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyen metabolik bozuklukla ilişkili yağlı karaciğer hastalığı, bilim insanlarının araştırma konusu oldu. Osaka Metropolitan Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, hastalığın gelişiminde rol oynayan hormonal değişiklikler ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişki incelendi.Düşük testosteron ve şeker birleşince ne oluyor?Araştırmacı Hiroki Takahashi ve Doçent Naoki Harada öncülüğündeki ekip, testosteron seviyesindeki düşüşün ve özellikle şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalarda bulunan fruktozun aşırı tüketimiyle karaciğer üzerindeki etkilerini inceledi. Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, düşük testosteron seviyesine sahip hayvanların fruktoz tükettiğinde karaciğerlerinde daha fazla yağ biriktiği görüldü.Testosteron düşüklüğü ve fruktoz tüketimi ayrı ayrı incelendiğinde karaciğerdeki yağ miktarında sınırlı değişiklikler gözlendi. Ancak iki faktör bir araya geldiğinde karaciğer yağlanması belirgin şekilde arttı.Araştırmacılar ayrıca bağırsak bakterilerinin yapısında değişiklikler meydana geldiğini belirledi.Bağırsak bakterilerinin rolü ortaya çıktıAraştırmada, bağırsak bakterilerindeki değişikliklerin karaciğer yağlanmasını artırabileceği görüldü. Bilim insanları, bu değişikliklerin bağırsaktaki 'pirüvat' adlı maddenin miktarını artırdığını ve bu maddenin fruktozla birleştiğinde karaciğerde daha fazla yağ birikmesine neden olabileceğini belirledi.Bilim insanları, bu bulgunun gelecekte karaciğer yağlanmasına karşı yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ancak araştırma yalnızca fareler üzerinde gerçekleştirildiği için sonuçların insanlar için de geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/hiv-arastirmalarinda-yeni-donem-maymunlar-uzerinde-denendi-4-yil-boyunca-kanda-tespit-edilemedi-1109890973.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109906489_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_8d163fce5aaa97326ae184f072ae08fd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karaciğer, yağlanma, fruktoz , bağırsak, testosteron
karaciğer, yağlanma, fruktoz , bağırsak, testosteron
Yeni araştırma: Düşük testosteron şekerin karaciğere zararını artırabilir
Bilim insanları, düşük testosteron seviyesinin aşırı şeker tüketimiyle birleştiğinde karaciğer yağlanmasını artırabileceğini ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan araştırma, bağırsak bakterilerinin de bu süreçte rol oynayabileceğini gösterdi.
Dünya genelinde yetişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyen metabolik bozuklukla ilişkili yağlı karaciğer hastalığı, bilim insanlarının araştırma konusu oldu. Osaka Metropolitan Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, hastalığın gelişiminde rol oynayan hormonal değişiklikler ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişki incelendi.
Düşük testosteron ve şeker birleşince ne oluyor?
Araştırmacı Hiroki Takahashi ve Doçent Naoki Harada öncülüğündeki ekip, testosteron seviyesindeki düşüşün ve özellikle şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalarda bulunan fruktozun aşırı tüketimiyle karaciğer üzerindeki etkilerini inceledi.
Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, düşük testosteron seviyesine sahip hayvanların fruktoz tükettiğinde karaciğerlerinde daha fazla yağ biriktiği görüldü.
Testosteron düşüklüğü ve fruktoz tüketimi ayrı ayrı incelendiğinde karaciğerdeki yağ miktarında sınırlı değişiklikler gözlendi. Ancak iki faktör bir araya geldiğinde karaciğer yağlanması belirgin şekilde arttı.
Araştırmacılar ayrıca bağırsak bakterilerinin yapısında değişiklikler meydana geldiğini belirledi.
Bağırsak bakterilerinin rolü ortaya çıktı
Araştırmada, bağırsak bakterilerindeki değişikliklerin karaciğer yağlanmasını artırabileceği görüldü. Bilim insanları, bu değişikliklerin bağırsaktaki 'pirüvat' adlı maddenin miktarını artırdığını ve bu maddenin fruktozla birleştiğinde karaciğerde daha fazla yağ birikmesine neden olabileceğini belirledi.
Bilim insanları, bu bulgunun gelecekte karaciğer yağlanmasına karşı yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ancak araştırma yalnızca fareler üzerinde gerçekleştirildiği için sonuçların insanlar için de geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor.