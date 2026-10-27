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Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin yasa yürürlüğe girdi
Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin yasa yürürlüğe girdi
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Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 22 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme, fon yatırımcılarına yapılacak ödemelerin usullerini ve tasfiye sürecinin detaylarını belirliyor.Yürürlüğe giren kanunun öne çıkan detayları ve soruşturmadaki son durum:Fon ödemeleri nasıl yapılacak?Soruşturma kapsamında kaç kişi tutuklandı?Fon soruşturması kapsamında yürütülen hukuki süreçte tutuklamalar devam ediyor. Son olarak 26 Ekim'de Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı. Bu iki kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan toplam kişi sayısı 118'e ulaştı.
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resmi gazete, son dakika, fon
resmi gazete, son dakika, fon

Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin yasa yürürlüğe girdi

00:20 27.10.2026 (güncellendi: 00:49 27.10.2026)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 22 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme, fon yatırımcılarına yapılacak ödemelerin usullerini ve tasfiye sürecinin detaylarını belirliyor.
Yürürlüğe giren kanunun öne çıkan detayları ve soruşturmadaki son durum:

Fon ödemeleri nasıl yapılacak?

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara yatırım yaptıkları tutara kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.
Yapılacak ödemeler yatırımcının net yatırım tutarını geçemeyecek ve fonun tasfiye malvarlığındaki kaynaklarla sınırlı tutulacak.
Fon soruşturması kapsamında el konulan malvarlığı değerleri, yatırımcıların zararlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.
17 Eylül öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletilen ancak ilgili fonun temerrüdü ya da katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar sebebiyle katılma payları bloke edilenler, fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi olacak.
Fonların tasfiye süreci, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) gözetim ve denetimindeki görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Soruşturma kapsamında kaç kişi tutuklandı?

Fon soruşturması kapsamında yürütülen hukuki süreçte tutuklamalar devam ediyor. Son olarak 26 Ekim'de Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı. Bu iki kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan toplam kişi sayısı 118'e ulaştı.
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