https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kara-para-aklama-sorusturmasi-3-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1109866621.html

Kara para aklama soruşturması: 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Kara para aklama soruşturması: 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T22:03+0300

2026-10-26T22:03+0300

2026-10-26T22:03+0300

türki̇ye

mehmet aygün

kara para

kara para aklama

kara paranın aklanmasının önlenmesine i̇lişkin mali çalışma grubu (fatf)

mustafa sarıgül

emir sarıgül

ömer sarıgül

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kaynağı belirsiz paraların şirketler aracılığıyla aklandığı, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları inceleniyor.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan Ramazan Argün, Sofu Altınbaş ve İbrahim Avcı, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerden Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün hakkında ev hapsi; Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.Serkan Korkutata ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Kara para soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasında, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin şikayetleri doğrultusunda inceleme başlatıldığı belirtildi.Müştekilerin, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euroluk havale yapıldığı, 1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1.5 milyon euro değerinde tekne satışı gerçekleştirildiği yönünde iddialarda bulunduğu aktarıldı.Müştekilerin, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri kaydedildi. Bu kapsamda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalandı.Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklanırken, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emir Sarıgül de 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma kapsamında düzenlenen başka bir operasyonda ise Beşir Ömer Demir, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alındı. Şüphelilerden Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin'in tutuklanmasına karar verilirken, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kara-para-aklama-sorusturmasi-emir-sarigul-adliyeye-sevk-edildi-1109727279.html

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mehmet aygün, kara para, kara para aklama, kara paranın aklanmasının önlenmesine i̇lişkin mali çalışma grubu (fatf), mustafa sarıgül, emir sarıgül, ömer sarıgül