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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/yaninda-insaat-vardi-bahcelievlerde-cokme-riski-olusan-2-apartman-bosaltildi-1109875999.html
Yanında inşaat vardı: Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı
Yanında inşaat vardı: Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 2 apartmandaki 20 daire tahliye edildi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı.Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bunun üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme yaşandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.20 daire boşaltıldıBitişik nizamda bulunan iki binadaki 20 daire, ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.Polis ve zabıta ekipleri, binaların bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/yozgatta-tarim-arazisinde-cokme-ve-yariklar-meydana-geldi-bugunku-hali-cumartesiye-gore-daha-kotu-1109865580.html
türki̇ye
bahçelievler
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bahçelievler, i̇stanbul, çökme
bahçelievler, i̇stanbul, çökme

Yanında inşaat vardı: Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı

09:10 27.10.2026 (güncellendi: 09:17 27.10.2026)
© Cem TekkeşinoğluBahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı
Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Cem Tekkeşinoğlu
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Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 2 apartmandaki 20 daire tahliye edildi.
Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bunun üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

20 daire boşaltıldı

Bitişik nizamda bulunan iki binadaki 20 daire, ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.
Polis ve zabıta ekipleri, binaların bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi.
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