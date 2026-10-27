https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/yaninda-insaat-vardi-bahcelievlerde-cokme-riski-olusan-2-apartman-bosaltildi-1109875999.html

Yanında inşaat vardı: Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı

Yanında inşaat vardı: Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı

Sputnik Türkiye

Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 2 apartmandaki 20 daire tahliye edildi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T09:10+0300

2026-10-27T09:10+0300

2026-10-27T09:17+0300

türki̇ye

bahçelievler

i̇stanbul

çökme

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Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı.Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bunun üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme yaşandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.20 daire boşaltıldıBitişik nizamda bulunan iki binadaki 20 daire, ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.Polis ve zabıta ekipleri, binaların bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/yozgatta-tarim-arazisinde-cokme-ve-yariklar-meydana-geldi-bugunku-hali-cumartesiye-gore-daha-kotu-1109865580.html

türki̇ye

bahçelievler

i̇stanbul

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bahçelievler, i̇stanbul, çökme