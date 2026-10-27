https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/yaninda-insaat-vardi-bahcelievlerde-cokme-riski-olusan-2-apartman-bosaltildi-1109875999.html
Yanında inşaat vardı: Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı
Yanında inşaat vardı: Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 2 apartmandaki 20 daire tahliye edildi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T09:10+0300
2026-10-27T09:10+0300
2026-10-27T09:17+0300
türki̇ye
bahçelievler
i̇stanbul
çökme
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Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı.Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bunun üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme yaşandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.20 daire boşaltıldıBitişik nizamda bulunan iki binadaki 20 daire, ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.Polis ve zabıta ekipleri, binaların bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/yozgatta-tarim-arazisinde-cokme-ve-yariklar-meydana-geldi-bugunku-hali-cumartesiye-gore-daha-kotu-1109865580.html
türki̇ye
bahçelievler
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bahçelievler, i̇stanbul, çökme
bahçelievler, i̇stanbul, çökme
Yanında inşaat vardı: Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı
09:10 27.10.2026 (güncellendi: 09:17 27.10.2026)
Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 2 apartmandaki 20 daire tahliye edildi.
Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bunun üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Bitişik nizamda bulunan iki binadaki 20 daire, ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.
Polis ve zabıta ekipleri, binaların bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi.