https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/urdunde-kiliseye-silahli-saldiri-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-9a-yukseldi-1109827469.html

Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Sputnik Türkiye

Ürdün'ün Kerek vilayetinde bir kilisede düzenlenen cenaze törenine yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Saldırıda 27 kişinin... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T17:41+0300

2026-10-24T17:41+0300

2026-10-24T17:41+0300

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Ürdün'ün Kerek vilayetinde bir kilisede cenaze törenine katılanları hedef alan silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.Ürdün resmi televizyon kanalı El-Memleke'nin haberine göre, saldırıda yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 9'a çıktı.Ürdün Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Ubeydullah el-Meayita, saldırının ardından yaptığı açıklamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü bildirmişti. Ürdün Sağlık Bakanı İbrahim el-Budur ise daha sonra can kaybının 8'e yükseldiğini duyurmuştu.Ürdün Kralından güvenlik güçlerine 'demir yumruk'la karşılık verme talimatıÜrdün Kralı 2. Abdullah bin el-Hüseyin, güvenlik güçlerine faiilerin yakalanması için 'demir yumrukla' karşılık verme talimatı verdi. Cuma günü düzenlenen saldırıda 40 kişi yaralanırken, saldırganların kimliği ve olası bağlantıları henüz netlik kazanmadı. Kral Abdullah saldırıyı “alçakça bir terör eylemi” olarak nitelendirirken, yetkililer saldırıyı üstlenen herhangi bir grubun henüz ortaya çıkmadığını ve faillerin bilinen örgütlerle bağlantısının bulunup bulunmadığının belirlenmesi için erken olduğunu bildirdi.Öte yandan ABD’nin Amman Büyükelçiliği, saldırının ardından ülke genelinde alışveriş merkezleri, yabancı ülke büyükelçilikleri ve diğer noktalarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlatıldıÜrdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, saldırının cenaze töreni sırasında gerçekleştiğini ve saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el-Momani de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Kerek vilayetindeki silahlı saldırıyı takip ettiğini belirtti.Ürdün İçişleri Bakanı Mazin Abdullah Hilal el-Feraya, saldırının aşırılıkçı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, yetkililer saldırının nedeni ve faillerin kimliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.Saldırı, dün Kerek'in kuzeyinde nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu Hmood kasabasında meydana gelmişti.

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