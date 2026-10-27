https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/tugyan-ulkem-gulter-hakkinda-yeni-sorusturma-hemsire-olarak-calistigi-hastanede-hastalara-eziyet-1109884019.html
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma: Hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiası
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma: Hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiası
Sputnik Türkiye
Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, hemşire olarak çalıştığı hastanede... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T12:25+0300
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Gülter hakkında, çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiasına dair yeni soruşturma açıldı.Eski nişanlısı görüntü paylaştı: 'Hastalara uyusun diye iğne vurdu'Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında eski nişanlısı Kervan Eminoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.Atv Haber'e konuşan Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılığa görüntü teslim ettiğini açıkladı. Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, Gülter'in hastanedeki eylemleri hakkında şu ifadeleri kullandı:İddialar çok ciddi: Temizlikçiye kalp masajı mı öğretti?Soruşturma dosyasında kritik iddialar yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/gullu-davasinda-karar-gunu-tugyan-ulkem-gulter-yeniden-hakim-karsisinda-1109419332.html
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tuğyan ülkem gülter, şarkıcı güllü, yalova, hastane, hemşire
tuğyan ülkem gülter, şarkıcı güllü, yalova, hastane, hemşire
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma: Hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiası
12:25 27.10.2026 (güncellendi: 12:28 27.10.2026)
Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Savcılığa teslim edilen görüntülerde, hastalara gece iğne yapıldığı ortaya çıktı.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Gülter hakkında, çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiasına dair yeni soruşturma açıldı.
Eski nişanlısı görüntü paylaştı: 'Hastalara uyusun diye iğne vurdu'
Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında eski nişanlısı Kervan Eminoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Atv Haber'e konuşan Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılığa görüntü teslim ettiğini açıkladı. Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, Gülter'in hastanedeki eylemleri hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Çok kötü şeyler var, insanlara eziyet ediyor. Kendi rahat olsun diye, geceleri hastalara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor. Temizlikçi getiriyor mesela, kalp masajı öğretiyor."
İddialar çok ciddi: Temizlikçiye kalp masajı mı öğretti?
Soruşturma dosyasında kritik iddialar yer alıyor:
Hastalarla alay ve eziyet:
Gülter'in gece ses çıkaran hastalara uyumaları için iğne yaptığı, yoğun bakımdaki hastalara kalp masajı yapar gibi davranarak alay ettiği öne sürüldü.
Temizlik görevlilerine kalp masajı:
Hastane içerisindeki temizlik görevlilerine, hastalar üzerinden kalp masajı öğrettiği de iddia edildi.
Ölüm saatleri şüphesi:
Yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiaları da araştırılıyor; bu çelişkinin nedeninin savcılığın yürüttüğü kapsamlı incelemeyle netleşmesi bekleniyor.