Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/tugyan-ulkem-gulter-hakkinda-yeni-sorusturma-hemsire-olarak-calistigi-hastanede-hastalara-eziyet-1109884019.html
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma: Hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiası
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma: Hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiası
Sputnik Türkiye
Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, hemşire olarak çalıştığı hastanede... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T12:25+0300
2026-10-27T12:28+0300
türki̇ye
tuğyan ülkem gülter
şarkıcı güllü
yalova
hastane
hemşire
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102928152_0:47:600:385_1920x0_80_0_0_152531a00380218a1086e7e0bd12ff77.jpg
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Gülter hakkında, çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiasına dair yeni soruşturma açıldı.Eski nişanlısı görüntü paylaştı: 'Hastalara uyusun diye iğne vurdu'Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında eski nişanlısı Kervan Eminoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.Atv Haber'e konuşan Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılığa görüntü teslim ettiğini açıkladı. Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, Gülter'in hastanedeki eylemleri hakkında şu ifadeleri kullandı:İddialar çok ciddi: Temizlikçiye kalp masajı mı öğretti?Soruşturma dosyasında kritik iddialar yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/gullu-davasinda-karar-gunu-tugyan-ulkem-gulter-yeniden-hakim-karsisinda-1109419332.html
türki̇ye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102928152_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_66e8236203bb475c93d3b4377854d9e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tuğyan ülkem gülter, şarkıcı güllü, yalova, hastane, hemşire
tuğyan ülkem gülter, şarkıcı güllü, yalova, hastane, hemşire

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma: Hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiası

12:25 27.10.2026 (güncellendi: 12:28 27.10.2026)
© Fotoğraf : Tuğyan Ülkem Gülter instagramKervan Eminoğlu
Kervan Eminoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Fotoğraf : Tuğyan Ülkem Gülter instagram
Abone ol
Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Savcılığa teslim edilen görüntülerde, hastalara gece iğne yapıldığı ortaya çıktı.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Gülter hakkında, çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiasına dair yeni soruşturma açıldı.

Eski nişanlısı görüntü paylaştı: 'Hastalara uyusun diye iğne vurdu'

Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında eski nişanlısı Kervan Eminoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Atv Haber'e konuşan Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılığa görüntü teslim ettiğini açıkladı. Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, Gülter'in hastanedeki eylemleri hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Çok kötü şeyler var, insanlara eziyet ediyor. Kendi rahat olsun diye, geceleri hastalara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor. Temizlikçi getiriyor mesela, kalp masajı öğretiyor."

İddialar çok ciddi: Temizlikçiye kalp masajı mı öğretti?

Soruşturma dosyasında kritik iddialar yer alıyor:
Hastalarla alay ve eziyet: Gülter'in gece ses çıkaran hastalara uyumaları için iğne yaptığı, yoğun bakımdaki hastalara kalp masajı yapar gibi davranarak alay ettiği öne sürüldü.
Temizlik görevlilerine kalp masajı: Hastane içerisindeki temizlik görevlilerine, hastalar üzerinden kalp masajı öğrettiği de iddia edildi.
Ölüm saatleri şüphesi: Yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiaları da araştırılıyor; bu çelişkinin nedeninin savcılığın yürüttüğü kapsamlı incelemeyle netleşmesi bekleniyor.
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
TÜRKİYE
Güllü davasında karar: Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
9 Ekim, 14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала