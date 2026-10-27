https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/tugyan-ulkem-gulter-hakkinda-yeni-sorusturma-hemsire-olarak-calistigi-hastanede-hastalara-eziyet-1109884019.html

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma: Hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiası

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma: Hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiası

Sputnik Türkiye

Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, hemşire olarak çalıştığı hastanede... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T12:25+0300

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türki̇ye

tuğyan ülkem gülter

şarkıcı güllü

yalova

hastane

hemşire

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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Gülter hakkında, çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiasına dair yeni soruşturma açıldı.Eski nişanlısı görüntü paylaştı: 'Hastalara uyusun diye iğne vurdu'Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında eski nişanlısı Kervan Eminoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.Atv Haber'e konuşan Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılığa görüntü teslim ettiğini açıkladı. Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, Gülter'in hastanedeki eylemleri hakkında şu ifadeleri kullandı:İddialar çok ciddi: Temizlikçiye kalp masajı mı öğretti?Soruşturma dosyasında kritik iddialar yer alıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/gullu-davasinda-karar-gunu-tugyan-ulkem-gulter-yeniden-hakim-karsisinda-1109419332.html

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tuğyan ülkem gülter, şarkıcı güllü, yalova, hastane, hemşire