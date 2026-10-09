https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/gullu-davasinda-karar-gunu-tugyan-ulkem-gulter-yeniden-hakim-karsisinda-1109419332.html

Güllü davasında karar günü: Tuğyan Ülkem Gülter yeniden hakim karşısında

Güllü davasında karar günü: Tuğyan Ülkem Gülter yeniden hakim karşısında

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılaması sürüyor 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T14:08+0300

2026-10-09T14:08+0300

2026-10-09T14:21+0300

türki̇ye

tuğyan ülkem gülter

yalova

tut

i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)

şarkıcı güllü

güllü

cinayet

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Türkiye'nin yakından takip ettiği şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada gözler ikinci duruşmaya çevrildi. Kızının yargılanması sürüyorYalova'nın Çınarcık ilçesinde, geçen yıl hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılanmasına devam ediliyor.Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, maktulün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.'Gebersin' mesajlarıSanığın zaman zaman ağladığı görülen duruşmada Gül Tut'un ablası olan müştekilerden Kader Tut'un vekili, sanığın dosyaya giren mesajlaşmalarında bir kişiye annesine yönelik, "Ne zaman ölecek?" "Ne olur ölsün" "Gebersin" şeklinde mesajlar gönderdiğini hatırlattı.Olay günü anlatıldıMüşteki avukatı, dosyada yer alan ses kayıtlarında, olayın yaşandığı gece maktul lavaboya girmeden önce evde bir roman şarkısının çalındığı, sonrasında sanığın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya seslenerek, "Malkata açalım öyle oynasın" ifadelerini kullandığı ve böylece şarkı açılarak maktulün olay yerine çekildiğini ifade etti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili mütalaaya katıldığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.Sanık avukatı: İftira atılıyorUzun bir beyanda bulunan ve yargılama sırasında çürütülen iddialar olduğunu dile getiren sanık avukatı, tanık Sultan Nur Ulu'nun yalan söylediğini, dosyadaki diğer bazı kişilerin de müvekkiline iftira attığını ileri sürdü.Güllü'nün daha önce de düştüğü öne sürüldüSanık vekili, maktulün daha önce de düştüğünü ve alkollü olduğunu belirterek, olayın ardından sanık ile bazı kişiler arasında geçen konuşmalarla birtakım ses kayıtlarını heyete sundu.Duruşmaya ara verildi.Savcı mütalaasını verdiCumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.İlk duruşmadaki mütalaasını yineleyen savcı, Güllü’nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in, "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.Ne olmuştu? Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.Tut'un ölümüyle ilgili Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Yalova Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.İddianame detayları neler?Hazırlanan iddianamede, maktul Tut'un, olay günü saat 01.26'da Çınarcık ilçesindeki evinde, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait odanın penceresinden 18,17 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybettiği belirtiliyor,Olay anına ilişkin kamera ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği, bilirkişi raporunda düşmeden hemen önce genç bir kadının "Hadi görüşüürüüüz" dediğinin değerlendirildiği kaydedilen iddianamede, söz konusu sesin sanık Gülter'e ait olduğu kanaatine varıldığı anlatılıyor.İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürülerek, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlara dayanarak tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle ayrı bir dava açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/gullunun-olumune-iliskin-dava-basladi-kizi-tugyan-ulkem-gulter-hakim-karsisinda-1109199208.html

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