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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/trump-yapay-zeka-ismini-yasaklayacagiz-1109911560.html
Trump: 'Yapay Zeka' ismini yasaklayacağız
Trump: 'Yapay Zeka' ismini yasaklayacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 'yapay zeka' terimi yerine 'süper zeka' isminin kullanılması gerektiğini savunarak, 'yapay zeka' adını yakında 'yasaklayacağını'... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T21:26+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, yakın gelecekte 'yapay zeka' teriminin kullanımını resmen yasaklayacağını ifade etti.Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, ABD merkezki Wall Street Journal gazetesine seslenerek, onların ne zaman 'yapay zeka' terimi kullanmayı bırakacağını sordu ve yakında bu terimi yasaklayacağını söyledi:Trump, bunun tam olarak nasıl yapılacağını veya ihlal edenleri ne gibi sonuçların bekleyebileceğini belirtmedi.Düşman ilan etmişti22 Eylül'de Trump, 81. BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Washington'un 'yapay zeka' terimine alternatif olarak 'süper zeka' terimini kullanmaya başlayacağını duyurdu ve ikincisinin teknolojinin gerçek olmadığı yönünde yanlış bir izlenim yarattığını savunmuştu. Ayrıca, ABD yönetiminin 'süper zeka' yerine 'yapay zeka' terimini kullanmaya devam eden herkesi düşman olarak değerlendireceğini söylemişti.
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abd, donald trump, ai, yapay zeka
abd, donald trump, ai, yapay zeka

Trump: 'Yapay Zeka' ismini yasaklayacağız

21:26 27.10.2026
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump, 'yapay zeka' terimi yerine 'süper zeka' isminin kullanılması gerektiğini savunarak, 'yapay zeka' adını yakında 'yasaklayacağını' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yakın gelecekte 'yapay zeka' teriminin kullanımını resmen yasaklayacağını ifade etti.
Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, ABD merkezki Wall Street Journal gazetesine seslenerek, onların ne zaman 'yapay zeka' terimi kullanmayı bırakacağını sordu ve yakında bu terimi yasaklayacağını söyledi:

Wall Street Journal, Yapay Zeka (AI) gibi son derece kötü ve yanlış bir ismi ne zaman, neredeyse herkesin kullandığı ya da yakında kullanmaya başlayacağı SI (Süper Zeka) olarak adlandırmaya başlayacak? Kısa süre içinde, yanlışlığı nedeniyle “AI/Yapay Zeka” terimini tüm ilgili belgelerde ve diğer her yerde resmen YASAKLAYACAĞIZ.

Trump, bunun tam olarak nasıl yapılacağını veya ihlal edenleri ne gibi sonuçların bekleyebileceğini belirtmedi.

Düşman ilan etmişti

22 Eylül'de Trump, 81. BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Washington'un 'yapay zeka' terimine alternatif olarak 'süper zeka' terimini kullanmaya başlayacağını duyurdu ve ikincisinin teknolojinin gerçek olmadığı yönünde yanlış bir izlenim yarattığını savunmuştu.
Ayrıca, ABD yönetiminin 'süper zeka' yerine 'yapay zeka' terimini kullanmaya devam eden herkesi düşman olarak değerlendireceğini söylemişti.
Erdoğan Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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