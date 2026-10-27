https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/trump-yapay-zeka-ismini-yasaklayacagiz-1109911560.html

Trump: 'Yapay Zeka' ismini yasaklayacağız

Trump: 'Yapay Zeka' ismini yasaklayacağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 'yapay zeka' terimi yerine 'süper zeka' isminin kullanılması gerektiğini savunarak, 'yapay zeka' adını yakında 'yasaklayacağını'... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T21:26+0300

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donald trump

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yapay zeka

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ABD Başkanı Donald Trump, yakın gelecekte 'yapay zeka' teriminin kullanımını resmen yasaklayacağını ifade etti.Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, ABD merkezki Wall Street Journal gazetesine seslenerek, onların ne zaman 'yapay zeka' terimi kullanmayı bırakacağını sordu ve yakında bu terimi yasaklayacağını söyledi:Trump, bunun tam olarak nasıl yapılacağını veya ihlal edenleri ne gibi sonuçların bekleyebileceğini belirtmedi.Düşman ilan etmişti22 Eylül'de Trump, 81. BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Washington'un 'yapay zeka' terimine alternatif olarak 'süper zeka' terimini kullanmaya başlayacağını duyurdu ve ikincisinin teknolojinin gerçek olmadığı yönünde yanlış bir izlenim yarattığını savunmuştu. Ayrıca, ABD yönetiminin 'süper zeka' yerine 'yapay zeka' terimini kullanmaya devam eden herkesi düşman olarak değerlendireceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-telefonda-gorustu-1109910208.html

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abd, donald trump, ai, yapay zeka