https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-telefonda-gorustu-1109910208.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

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dünya

türkiye

recep tayyip erdoğan

emmanuel macron

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bildirdiğine göre görüşmede ele alınan konular ve öne çıkan başlıklar şöyle:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/cevdet-yilmaz-duyurdu-fon-sorusturmasinda-1-milyon-liraya-kadar-odemeler-cuma-gunu-basliyor-1109909996.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron