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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
türkiye
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bildirdiğine göre görüşmede ele alınan konular ve öne çıkan başlıklar şöyle:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron
türkiye, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

20:21 27.10.2026 (güncellendi: 20:36 27.10.2026)
© Fotoğraf : AK Parti XErdoğan Macron
Erdoğan Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Fotoğraf : AK Parti X
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bildirdiğine göre görüşmede ele alınan konular ve öne çıkan başlıklar şöyle:
İkili ve Küresel İlişkiler: İki lider, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.
BM Genel Sekreterliği Süreci: Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; yeni genel sekreterin BM’yi çok taraflılığın merkezi yapacak, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
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