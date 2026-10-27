Tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları belli oldu

27.10.2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında, Kurul Karar Organı’nın görev ve yetki alanına bırakılan bazı hususlara ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 27.10.2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında, Kurul Karar Organı’nın görev ve yetki alanına bırakılan bazı hususlara ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

1. Kanun hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiyesine başlanır. Fonların tasfiye sürecine ilişkin çalışmalar SPK’nın koordinasyonunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte yürütülür. 1. Kanun hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiyesine başlanır. Fonların tasfiye sürecine ilişkin çalışmalar SPK’nın koordinasyonunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte yürütülür.

2. Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi T.C. Ziraat Bankası AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi Türkiye İş Bankası AŞ tarafından yürütülür. 2. Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi T.C. Ziraat Bankası AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi Türkiye İş Bankası AŞ tarafından yürütülür.

3. Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci veya üçüncü fıkrası kapsamında ve SPK’nın 30.09.2026 ve 15.10.2026 tarihli kararları çerçevesinde Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının pay sahiplerine ara ödeme yapılır. 3. Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci veya üçüncü fıkrası kapsamında ve SPK’nın 30.09.2026 ve 15.10.2026 tarihli kararları çerçevesinde Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının pay sahiplerine ara ödeme yapılır.

4. Ara ödemelere öncelikli olarak ünvanında “para piyasası” ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanır. 4. Ara ödemelere öncelikli olarak ünvanında “para piyasası” ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanır.

5. Yukarıda belirtilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonların dağıtılabilir nakdinin, tasfiye karar tarihinden bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ile ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olması halinde, fon pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılır. 5. Yukarıda belirtilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonların dağıtılabilir nakdinin, tasfiye karar tarihinden bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ile ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olması halinde, fon pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılır.

6. Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon TL’yi aşamaz. Kanun’un 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında dağıtılabilir nakdin Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ara ödeme tutarlarının tamamını karşılamaya yetmemesi halinde her bir fon katılma payı sahibi için MKK tarafından hesaplanan ve tasfiye ile görevli bankalara iletilen; 6. Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon TL’yi aşamaz. Kanun’un 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında dağıtılabilir nakdin Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ara ödeme tutarlarının tamamını karşılamaya yetmemesi halinde her bir fon katılma payı sahibi için MKK tarafından hesaplanan ve tasfiye ile görevli bankalara iletilen;

i) Net yatırım tutarının, i) Net yatırım tutarının,

ii) Ünvanında “para piyasası” ibaresi yer alan fonlar için tasfiye kararı tarihi olan 17.09.2026 tarihinden önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarın; diğer fonlar için ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarın, ii) Ünvanında “para piyasası” ibaresi yer alan fonlar için tasfiye kararı tarihi olan 17.09.2026 tarihinden önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarın; diğer fonlar için ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarın,

iii) 1 milyon TL ara ödeme tavanının en düşük olanını geçmemek üzere fon katılma payı sahiplerine tasfiye ile görevli bankalarca ara ödeme yapılır. iii) 1 milyon TL ara ödeme tavanının en düşük olanını geçmemek üzere fon katılma payı sahiplerine tasfiye ile görevli bankalarca ara ödeme yapılır.

7. Para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda, fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğüne oranı dikkate alınarak, bu oranı en yüksek olandan başlanarak ödeme yapılır. Aynı veya yakın karşılama oranına sahip fonlar arasında mevcut nakitle ara ödeme tutarı karşılanabilecek yatırımcı sayısı en fazla olan dikkate alınarak tasfiye ile görevli bankalarca ödeme sırası belirlenir. 7. Para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda, fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğüne oranı dikkate alınarak, bu oranı en yüksek olandan başlanarak ödeme yapılır. Aynı veya yakın karşılama oranına sahip fonlar arasında mevcut nakitle ara ödeme tutarı karşılanabilecek yatırımcı sayısı en fazla olan dikkate alınarak tasfiye ile görevli bankalarca ödeme sırası belirlenir.