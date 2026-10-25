Sırbistan sandık başında: 6,4 milyon seçmen yeni parlamentoyu belirlemek için oy kullanıyor
© Sputnik / Лола ЂорђевићГласање - парламентарни избори 2026.
© Sputnik / Лола Ђорђевић
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Sırbistan genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oy verme işlemleri yerel saatle 07.00’de başladı. Seçimde 18 siyasi oluşum yarışıyor.
Sırbistan'da halk, Ulusal Meclis'in 250 yeni üyesini belirlemek üzere düzenlenen erken genel seçimde bugün sandık başına gitti.
Devlet Seçim Komisyonu (RIK) verilerine göre, 6 milyon 450 bin 523 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 18 siyasi parti ve ittifak mücadele ediyor.
Toplam 8 bin 392 sandıkta sürdürülen oy verme sürecinde, yurt dışında yaşayan 102 binden fazla seçmen de oy kullanarak sürece katılım sağlıyor.
Yüzde 3'lük seçim barajının uygulandığı sistemde, ulusal azınlık partileri bu barajdan muaf tutuluyor.
Devlet Seçim Komisyonu (RIK) verilerine göre, 6 milyon 450 bin 523 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 18 siyasi parti ve ittifak mücadele ediyor.
Toplam 8 bin 392 sandıkta sürdürülen oy verme sürecinde, yurt dışında yaşayan 102 binden fazla seçmen de oy kullanarak sürece katılım sağlıyor.
Yüzde 3'lük seçim barajının uygulandığı sistemde, ulusal azınlık partileri bu barajdan muaf tutuluyor.
İktidar ve muhalefet hattında sert rekabet
Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Aleksandar Vucic liderliğindeki iktidar bloku istikrar ve ekonomik kalkınma vurgusuyla sandıktaki yerini korumayı hedeflerken, gençlerin ve öğrenci hareketlerinin desteklediği muhalefet grupları demokratik reformlar ile yolsuzlukla mücadele söylemleriyle seçmenin karşısına çıktı.
Uluslararası gözlemcilerin de yakından takip ettiği oy verme işlemi TSİ 21.00 (yerel saatle 20.00) itibarıyla sona erecek.
Sandıkların kapanmasının ardından ilk resmi olmayan sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Uluslararası gözlemcilerin de yakından takip ettiği oy verme işlemi TSİ 21.00 (yerel saatle 20.00) itibarıyla sona erecek.
Sandıkların kapanmasının ardından ilk resmi olmayan sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.