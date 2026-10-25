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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/sirbistan-sandik-basinda-64-milyon-secmen-yeni-parlamentoyu-belirlemek-icin-oy-kullaniyor-1109835227.html
Sırbistan sandık başında: 6,4 milyon seçmen yeni parlamentoyu belirlemek için oy kullanıyor
Sırbistan sandık başında: 6,4 milyon seçmen yeni parlamentoyu belirlemek için oy kullanıyor
Sputnik Türkiye
Sırbistan genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oy verme işlemleri yerel saatle 07.00’de başladı. Seçimde 18 siyasi oluşum yarışıyor. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T11:13+0300
2026-10-25T11:13+0300
dünya
aleksandar vucic
sırbistan
ulusal meclis
seçim
seçim sonuçları
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Sırbistan'da halk, Ulusal Meclis'in 250 yeni üyesini belirlemek üzere düzenlenen erken genel seçimde bugün sandık başına gitti.Devlet Seçim Komisyonu (RIK) verilerine göre, 6 milyon 450 bin 523 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 18 siyasi parti ve ittifak mücadele ediyor.Toplam 8 bin 392 sandıkta sürdürülen oy verme sürecinde, yurt dışında yaşayan 102 binden fazla seçmen de oy kullanarak sürece katılım sağlıyor.Yüzde 3'lük seçim barajının uygulandığı sistemde, ulusal azınlık partileri bu barajdan muaf tutuluyor.İktidar ve muhalefet hattında sert rekabetCumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Aleksandar Vucic liderliğindeki iktidar bloku istikrar ve ekonomik kalkınma vurgusuyla sandıktaki yerini korumayı hedeflerken, gençlerin ve öğrenci hareketlerinin desteklediği muhalefet grupları demokratik reformlar ile yolsuzlukla mücadele söylemleriyle seçmenin karşısına çıktı. Uluslararası gözlemcilerin de yakından takip ettiği oy verme işlemi TSİ 21.00 (yerel saatle 20.00) itibarıyla sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından ilk resmi olmayan sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/sirbistan-eski-cumhurbaskani-vucic-3-dunya-savasi-baslamazsa-bu-bir-mucize-olur-1109719303.html
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aleksandar vucic, sırbistan, ulusal meclis, seçim, seçim sonuçları
aleksandar vucic, sırbistan, ulusal meclis, seçim, seçim sonuçları

Sırbistan sandık başında: 6,4 milyon seçmen yeni parlamentoyu belirlemek için oy kullanıyor

11:13 25.10.2026
© Sputnik / Лола ЂорђевићГласање - парламентарни избори 2026.
Гласање - парламентарни избори 2026. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© Sputnik / Лола Ђорђевић
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Sırbistan genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oy verme işlemleri yerel saatle 07.00’de başladı. Seçimde 18 siyasi oluşum yarışıyor.
Sırbistan'da halk, Ulusal Meclis'in 250 yeni üyesini belirlemek üzere düzenlenen erken genel seçimde bugün sandık başına gitti.

Devlet Seçim Komisyonu (RIK) verilerine göre, 6 milyon 450 bin 523 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 18 siyasi parti ve ittifak mücadele ediyor.

Toplam 8 bin 392 sandıkta sürdürülen oy verme sürecinde, yurt dışında yaşayan 102 binden fazla seçmen de oy kullanarak sürece katılım sağlıyor.

Yüzde 3'lük seçim barajının uygulandığı sistemde, ulusal azınlık partileri bu barajdan muaf tutuluyor.

İktidar ve muhalefet hattında sert rekabet

Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Aleksandar Vucic liderliğindeki iktidar bloku istikrar ve ekonomik kalkınma vurgusuyla sandıktaki yerini korumayı hedeflerken, gençlerin ve öğrenci hareketlerinin desteklediği muhalefet grupları demokratik reformlar ile yolsuzlukla mücadele söylemleriyle seçmenin karşısına çıktı.

Uluslararası gözlemcilerin de yakından takip ettiği oy verme işlemi TSİ 21.00 (yerel saatle 20.00) itibarıyla sona erecek.

Sandıkların kapanmasının ardından ilk resmi olmayan sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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