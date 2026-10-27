https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/sinirin-iki-yani-buz-hokeyi-rekabetinden-ticaret-savasina-kanada-ve-abd-1109857495.html

Sınırın iki yanı: Buz hokeyi rekabetinden ticaret savaşına Kanada ve ABD

Sınırın iki yanı: Buz hokeyi rekabetinden ticaret savaşına Kanada ve ABD

Sputnik Türkiye

ABD ve Kanada denince akla önce dünyanın en uzun barışçıl sınırı, sonra da atışmalar gelir. Kanadalılar için ABD, ‘aşağı katta sürekli çılgın partiler verilen bir daire’ gibi. İşte iki ülkenin atışmaları, şakaları...

2026-10-27T07:08+0300

2026-10-27T07:08+0300

2026-10-27T07:08+0300

dünya

margaret atwood

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abd

kanada

donald trump

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Kanadalılar için ABD, geleneksel olarak özetlendiğinde Kanadalı yazar Margaret Atwood'un 'aşağı katta sürekli çılgın partiler verilen ama gürültüsünden korkup inilemeyen bir daire' gibi. Yanlışlıkla ayağına bastığınızda bir Kanadalı sizden özür dilerken, bir Amerikalının sizi dava etmekle tehdit etmesi iki kültürün özeti olarak görülür.Amerikalılar ise Kanada'yı genellikle 'aşırı kibar, sıkıcı ve ABD’nin 51. eyaleti olmaya aday' bir komşu olarak görür, hatta "Kanada ordusunun gizli silahı düşmanı kibarlıkla suçluluk krizine sokmaktır" diye takılırlar.Ancak Hollywood'u gizlice ele geçiren Kanadalı ünlüler düşünüldüğünde bu atışmalar daha da eğlenceli hale gelir. Ryan Reynolds, Jim Carrey, Keanu Reeves, Justin Bieber gibi isimlerin ABD pop kültürünü yönlendirmesi Kanadalıların en büyük övünç kaynağı. Hatta ‘How I Met Your Mother’ dizisindeki Robin Scherbatsky karakterinin 'Kanada tutkusu' veya ‘South Park’ın ikonik 'Kanada’yı Suçla' şarkısı ABD'deki Kanadalı algısını mizahi bir zirveye taşıyan örneklerden.Gülümsemeler bitti, ikinci Trump dönemi geldiAncak Donald Trump’ın 2025’te başlayan ikinci başkanlık dönemiyle birlikte bu tatlı rekabet yerini sert gerilimlere bıraktı. Trump’ın gümrük tarifelerine karşı Kanada'nın kendi vergileriyle misilleme yapması, iki komşu arasındaki ipleri kopardı. Hatta Trump’ın Kanada için sık sık "ABD'nin 51. eyaleti olmalı" söylemini tekrarlaması işin tuz biberi oldu.Tansiyon o kadar yükseldi ki, ABD Büyükelçiliği yayımladığı bir bilgi notuyla Kanada'yı 3 Kasım ABD ara seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Kanada Başbaşkanı Mark Carney, iddiaları reddederken, yönetimden ABD'deki diplomatlarına seçime kadar adaylarla bir araya gelmeme uyarısı yapıldı.Reklam krizi ve siyasi polemiklerİki ülke arasındaki en garip krizlerden biri reklam filmleri yüzünden patlak verdi. Ontario eyalet yönetimi, ABD televizyonlarında Cumhuriyetçilerin efsanevi lideri Ronald Reagan’ın 1987’deki konuşmasını içeren bir reklam yayımlattı. Reklamda Reagan, "Yüksek gümrük vergileri kaçınılmaz olarak şiddetli ticaret savaşlarını tetikler" diyordu. Eski liderlerinin sözleriyle vurulan Trump yönetimi, Ekim 2025’te ticaret görüşmelerini tamamen durdurdu.Karşılıklı restleşmelerde son durumGeçen yıl başlayan gerilimin ardından bu yıl müdahale iddialarına ise ABD Büyükelçisi Pete Hoekstra’nın bir podcast yayınında "Seçimlere müdahale görürsek Amerika karşılık verir" çıkışına yanıt gecikmedi.Kanada Başbakanı Mark Carney ise Alberta eyaletindeki bağımsızlık hareketinin Trump yönetimiyle görüştüğü iddialarını redderken şöyle konuştu:

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Sınırın iki yanı: Buz hokeyi rekabetinden ticaret savaşına Kanada ve Amerika Sputnik Türkiye Sınırın iki yanı: Buz hokeyi rekabetinden ticaret savaşına Kanada ve Amerika 2026-10-27T07:08+0300 true PT1M32S

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margaret atwood, amerika, abd, kanada, donald trump