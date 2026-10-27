https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/istanbulda-saganak-rekoru-silede-akomdan-yeni-uyari-7-gun-surecek-1109882758.html
İstanbul'da sağanak rekoru Şile'de: AKOM'dan yeni uyarı, 7 gün sürecek
İstanbul'da sağanak rekoru Şile'de: AKOM'dan yeni uyarı, 7 gün sürecek
Sputnik Türkiye
İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor. AKOM verilerine göre en yüksek yağış Şile Darlık'ta metrekareye 83,9 kilogram olarak ölçüldü. Avrupa... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T12:00+0300
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İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında yüksek yağış miktarları kaydedildi.AKOM raporuna göre, kentte kuzeyden fırtına şeklinde esen rüzgar ve 12 dereceye gerileyen hava sıcaklığıyla birlikte sağanak etkisini sürdürüyor.Sabah saatlerinden itibaren yapılan istasyon ölçümlerinde en yüksek yağış miktarı Şile Darlık Mahallesi'nde metrekareye 83,9 kilogram olarak kaydedildi.Darlık Mahallesi'ni metrekareye 36,3 kilogramla Kartal Aydos Dağı, 33,5 kilogramla Beykoz Anadolu Feneri ve 33,2 kilogramla Kilyos izledi.Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde metrekareye 30,4 kilogram, Çekmeköy Ömerli'de 29,9 kilogram yağış ölçüldü.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde ise metrekareye 26,8 kilogram yağış kaydedildi.İstanbul'da sağanak saat kaçta sona erecek?AKOM'un hava durumu tahminine göre, Boğaz çevresinde etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde Avrupa Yakası genelinde kuvvetlenmesi bekleniyor.Sağanağın saat 13.00'e kadar kuvvetli şekilde devam edeceği, ardından hafifleyerek etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.AKOM'dan 7 günlük hava durumu uyarısı: Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyorAKOM'un haftalık hava durumu tahminine göre, İstanbul ve Türkiye'nin büyük bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi.Kentte önümüzdeki 7 gün boyunca sıcaklıkların 13-16 derece aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Aynı dönemde aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.AKOM'un haftalık tahmininde şu ifadelere yer verildi:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 13-16°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-pendikte-alt-gecidi-su-basti-1109877751.html
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i̇stanbul, akom, avrupa yakası, sağanak, sağanak yağış uyarısı, kilyos
i̇stanbul, akom, avrupa yakası, sağanak, sağanak yağış uyarısı, kilyos
İstanbul'da sağanak rekoru Şile'de: AKOM'dan yeni uyarı, 7 gün sürecek
İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor. AKOM verilerine göre en yüksek yağış Şile Darlık'ta metrekareye 83,9 kilogram olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yağışın saat 13.00'e kadar kuvvetli sürmesi beklenirken sıcaklık 12 dereceye geriledi.
İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında yüksek yağış miktarları kaydedildi.
AKOM raporuna göre, kentte kuzeyden fırtına şeklinde esen rüzgar ve 12 dereceye gerileyen hava sıcaklığıyla birlikte sağanak etkisini sürdürüyor.
Sabah saatlerinden itibaren yapılan istasyon ölçümlerinde en yüksek yağış miktarı Şile Darlık Mahallesi'nde metrekareye 83,9 kilogram olarak kaydedildi.
Darlık Mahallesi'ni metrekareye 36,3 kilogramla Kartal Aydos Dağı, 33,5 kilogramla Beykoz Anadolu Feneri ve 33,2 kilogramla Kilyos izledi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde metrekareye 30,4 kilogram, Çekmeköy Ömerli'de 29,9 kilogram yağış ölçüldü.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde ise metrekareye 26,8 kilogram yağış kaydedildi.
İstanbul'da sağanak saat kaçta sona erecek?
AKOM'un hava durumu tahminine göre, Boğaz çevresinde etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde Avrupa Yakası genelinde kuvvetlenmesi bekleniyor.
Sağanağın saat 13.00'e kadar kuvvetli şekilde devam edeceği, ardından hafifleyerek etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
AKOM'dan 7 günlük hava durumu uyarısı: Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor
AKOM'un haftalık hava durumu tahminine göre, İstanbul ve Türkiye'nin büyük bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi.
Kentte önümüzdeki 7 gün boyunca sıcaklıkların 13-16 derece aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Aynı dönemde aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
AKOM'un haftalık tahmininde şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 13-16°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."