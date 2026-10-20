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Toprak Razgatlıoğlu sakatlandı ve MotoGP'de sezonu kapattı: 'Düşündüğümüzden daha ciddi '
Toprak Razgatlıoğlu sakatlandı ve MotoGP'de sezonu kapattı: 'Düşündüğümüzden daha ciddi '
Sputnik Türkiye
Mandalika'daki Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kaza sonucu omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonu kapattı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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sakatlık
motogp
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Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada omzundan sakatlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat edilecek ve MotoGP'de sezonun son 5 yarışında yer alamayacak.Toprak Razgatlıoğlu için sezon sona erdiRed Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun takımı Prima Pramac Yamaha'dan yapılan açıklamada, "Toprak Razgatlıoğlu, Milano'da yapılan ek tıbbi muayenelerin ardından Mandalika'daki kazada sakatlanması sonrasında 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat olacak ve bu nedenle sezonun geri kalanını kaçıracak. Sporcunun yerine Yamaha test sürücüsü Augusto Fernandez'in önümüzdeki yarışlarda yer alması planlanıyor." denildi.'Cerrahi müdahale gerekli'Açıklamada, "Ne yazık ki son değerlendirmeler, hasarın en iyi iyileşmeyi sağlamak için cerrahi müdahale gerektirdiğini doğruladı." ifadesi kullanıldı.'Ameliyat olacağım'Toprak Razgatlıoğlu da yaptığı açıklamada, "Mandalika'daki kazadan sonra yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda omuz sakatlığımın ilk başta düşündüğümüzden daha ciddi olduğu anlaşıldı. Sonuç olarak tam iyileşme ve yüzde 100 performansla geri dönme şansımı en üst düzeye çıkarmak için önümüzdeki günlerde ameliyat olacağım. Bu kolay bir karar değildi ancak doktorlar ve bana en yakın kişilerle görüştükten sonra bunun geleceğim için doğru adım olduğuna ikna olduk." değerlendirmesinde bulundu.MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçisi ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son 5 yarışı öncesinde 17 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
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toprak razgatlıoğlu, sakatlık, motogp
toprak razgatlıoğlu, sakatlık, motogp

Toprak Razgatlıoğlu sakatlandı ve MotoGP'de sezonu kapattı: 'Düşündüğümüzden daha ciddi '

12:05 20.10.2026 (güncellendi: 12:32 20.10.2026)
Toprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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Mandalika'daki Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kaza sonucu omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonu kapattı.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada omzundan sakatlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat edilecek ve MotoGP'de sezonun son 5 yarışında yer alamayacak.

Toprak Razgatlıoğlu için sezon sona erdi

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun takımı Prima Pramac Yamaha'dan yapılan açıklamada, "Toprak Razgatlıoğlu, Milano'da yapılan ek tıbbi muayenelerin ardından Mandalika'daki kazada sakatlanması sonrasında 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat olacak ve bu nedenle sezonun geri kalanını kaçıracak. Sporcunun yerine Yamaha test sürücüsü Augusto Fernandez'in önümüzdeki yarışlarda yer alması planlanıyor." denildi.

'Cerrahi müdahale gerekli'

Açıklamada, "Ne yazık ki son değerlendirmeler, hasarın en iyi iyileşmeyi sağlamak için cerrahi müdahale gerektirdiğini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

'Ameliyat olacağım'

Toprak Razgatlıoğlu da yaptığı açıklamada, "Mandalika'daki kazadan sonra yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda omuz sakatlığımın ilk başta düşündüğümüzden daha ciddi olduğu anlaşıldı. Sonuç olarak tam iyileşme ve yüzde 100 performansla geri dönme şansımı en üst düzeye çıkarmak için önümüzdeki günlerde ameliyat olacağım. Bu kolay bir karar değildi ancak doktorlar ve bana en yakın kişilerle görüştükten sonra bunun geleceğim için doğru adım olduğuna ikna olduk." değerlendirmesinde bulundu.
MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçisi ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son 5 yarışı öncesinde 17 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
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