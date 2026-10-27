Sadettin Saran hakim karşısına çıktı, 'Burada olmaktan utanç duyuyorum' dedi: Aylık gelirini de duyurdu
© AA / Ahmet OkatalıSadettin Saran'dan ilk röportaj: Şampiyon olamayan başkanın görev süresi kısıtlanacak
© AA / Ahmet Okatalı
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Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.
İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Saadettin Saran katılırken tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci ise katılmadı.
'Aylık gelirim 6 milyon lira'
Sadettin Saran kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon lira olduğunu söyledi.
'Şaka ve geyikti'
İki isim arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girmişti.
Bu mesajların içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, aynı zamanda madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu iddia edilmişti.
Sadettin Saran, dosyada yer alan diyalog ve yazışmaların Ela Rümeysa Cebeci ile arasında gelişen duygusal ilişki sonucu birlikte izledikleri bir filmle alakalı olduğunu savundu.
Saran, savunmasında şu iddialarda bulundu:
"Bu yazışmalarda ‘al gel’ diye bir geyik yapıldı. Şaka, geyik karışımı yazışmalardı. Ne kullandım ne kimseye verdim ne de satışını yaptım. Ben böyle bir yetiştiricilik yapsam bunu yazar mıyım? Tamamen şakaydı. Bahçemde ve evimde de arama yapılmasına rağmen bulunamadı. Ben burada olmaktan inanılmaz derecede üzüntü ve utanç duyuyorum. 67 ülkede iş yapan binlerce çalışanı olan bir devlet memuru çocuğuyum. Dört kardeşin en büyüğü olarak onlara örnek olmaya çalıştım. 25 senede 28 tane spor salonu yaptırdım: Ağrı’ya, Şırnak’a, Mardin’e. Kendi memleketim olan Kırıkkale’ye okul ve spor salonu yaptırdım. Devletime bağışladım.
'Kızım üzerine yemin ederim'
"Haysiyetim, şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne satış yaptım. Bana Savcı Bey ‘Bir şeyler bulduk ve pozitif olma ihtimalleri çok yüksek’ dedi. Ben de ‘İmkansız’ dedim. Evimdeki yardımcıyı aradım ve ‘Folyonun içinde bir şeyler çıkmış, bu ne?’ dedim. O da bana ‘Arıları kovmak için koyuyoruz’ dedi. Ben de korktum hatta. Ama sonra zaten negatif çıktı."
'Bulaş olabilir'
Mahkeme başkanının Saran’ın testinin pozitif çıkması hususunu sorması üzerine Saran şu yanıtı verdi:
“Bugün de en az 50-60 kişiyle tokalaştım. Ben tokalaşmayı seven bir insanım. Bilirkişilerden de görüş aldık. Zaten idrarımda çıkmadı. Sadece saçımda çıktı. Bulaş olma ihtimali var. Kızımın önünde yalan söylemem."
Dosyaya giren ses kaydındaki “Pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan?” ifadeleri sorulunca ise Saran, “Keyifli bir gece geçirdik. Bir şarap vardı. Biraz fazla içti. Ona istinaden saçma sapan bir geyikti.” iddiasını dile getirdi.
Ela Rümeysa ile Saran arasında geçen “Ben Escobar mıyım? Sen bahçede yetiştirdiğin dallardan kopar” ve “Tamam, bulurum” şeklindeki beyanlar sorulunca Saran, “Evet dedim. Laf olsun diye ‘Yeter ki sen gel, hallederiz’ gibisinden dedim. İnanın bahçede hiçbir şey yok. Her yeri aradılar. Ben Hollanda’ya gidip içmemiş adamım zaten." sözleriyle kendini savundu.
Duurşma ertelendi
Mahkeme heyeti, Saran’ın duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına, Ela Rümeysa Cebeci’nin bir sonraki celsede dinlenmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Kasım’a ertelendi.