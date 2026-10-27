https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/sadettin-saran-hakim-karsisina-cikti-burada-olmaktan-utanc-duyuyorum-dedi-aylik-gelirini-de-duyurdu-1109897730.html

Sadettin Saran hakim karşısına çıktı, 'Burada olmaktan utanç duyuyorum' dedi: Aylık gelirini de duyurdu

Sadettin Saran hakim karşısına çıktı, 'Burada olmaktan utanç duyuyorum' dedi: Aylık gelirini de duyurdu

Sputnik Türkiye

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T16:41+0300

2026-10-27T16:41+0300

2026-10-27T16:41+0300

türki̇ye

sadettin saran

ağır ceza mahkemesi

saadettin saran

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Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Saadettin Saran katılırken tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci ise katılmadı.'Aylık gelirim 6 milyon lira'Sadettin Saran kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon lira olduğunu söyledi.'Şaka ve geyikti'İki isim arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girmişti.Bu mesajların içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, aynı zamanda madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu iddia edilmişti.Sadettin Saran, dosyada yer alan diyalog ve yazışmaların Ela Rümeysa Cebeci ile arasında gelişen duygusal ilişki sonucu birlikte izledikleri bir filmle alakalı olduğunu savundu.Saran, savunmasında şu iddialarda bulundu:'Kızım üzerine yemin ederim''Bulaş olabilir'Mahkeme başkanının Saran’ın testinin pozitif çıkması hususunu sorması üzerine Saran şu yanıtı verdi:Dosyaya giren ses kaydındaki “Pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan?” ifadeleri sorulunca ise Saran, “Keyifli bir gece geçirdik. Bir şarap vardı. Biraz fazla içti. Ona istinaden saçma sapan bir geyikti.” iddiasını dile getirdi.Ela Rümeysa ile Saran arasında geçen “Ben Escobar mıyım? Sen bahçede yetiştirdiğin dallardan kopar” ve “Tamam, bulurum” şeklindeki beyanlar sorulunca Saran, “Evet dedim. Laf olsun diye ‘Yeter ki sen gel, hallederiz’ gibisinden dedim. İnanın bahçede hiçbir şey yok. Her yeri aradılar. Ben Hollanda’ya gidip içmemiş adamım zaten." sözleriyle kendini savundu.Duurşma ertelendiMahkeme heyeti, Saran’ın duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına, Ela Rümeysa Cebeci’nin bir sonraki celsede dinlenmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Kasım’a ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/sadettin-saran-ve-ela-rumeysa-cebeci-hakkinda-iddianame-tamamlandi-istenen-ceza-belli-oldu-1107181068.html

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