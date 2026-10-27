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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/rusya-herson-bolgesinin-alyoski-yerlesiminde-ateskesin-basladigini-duyurdu-1109875567.html
Rusya, Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde ateşkesin başladığını duyurdu
Rusya, Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde ateşkesin başladığını duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD'li First Lady Melania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı kapsamında bu sabaha karşı bölgede silahlı faaliyetler durduruldu. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T07:33+0300
2026-10-27T07:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya
herson
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna
melania trump
ateşkes
sessizlik rejimi
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Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce kamuoyuna açıklandığı üzere, bu sabah saat 04.00'ten itibaren Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde insani operasyonların yürütülmesi amacıyla sessizlik rejiminin (ateşkesin) devreye girdiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Herson Bölgesi'ndeki Alyoşki yerleşiminde insani yardım operasyonu düzenlenmesine yönelik hazırlıklar kapsamında Herson yönündeki silahlı faaliyetleri durdurdu ve 27 Ekim 2026 saat 04.00 itibarıyla 'sessizlik rejimini' (ateşkesi) yürürlüğe koydu" ifadeleri kullanıldı.'Taraflar yükümlülüklerini yerine getiriyor'Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, hem Rusya hem de Ukrayna'nın Alyoşki anlaşması uyarınca üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtti.Koordinasyon Melania Trump tarafından sağlandıAlyoşki'deki sessizlik rejimi mutabakatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın koordinasyonunda sağlanmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/rus-disislerinden-zaporojye-ngsye-saldirilara-devam-eden-kiev-rejimine-sert-kinama-1109866288.html
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haberler, rusya, herson, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, melania trump, ateşkes, sessizlik rejimi
haberler, rusya, herson, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, melania trump, ateşkes, sessizlik rejimi

Rusya, Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde ateşkesin başladığını duyurdu

07:33 27.10.2026 (güncellendi: 07:49 27.10.2026)
© Fotoğraf : Telegram/Vladimir SaldoРазрушенный от удара ВСУ пятиэтажный дом в Алешках, Херсонская область
Разрушенный от удара ВСУ пятиэтажный дом в Алешках, Херсонская область - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Fotoğraf : Telegram/Vladimir Saldo
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ABD'li First Lady Melania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı kapsamında bu sabaha karşı bölgede silahlı faaliyetler durduruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce kamuoyuna açıklandığı üzere, bu sabah saat 04.00'ten itibaren Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde insani operasyonların yürütülmesi amacıyla sessizlik rejiminin (ateşkesin) devreye girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Herson Bölgesi'ndeki Alyoşki yerleşiminde insani yardım operasyonu düzenlenmesine yönelik hazırlıklar kapsamında Herson yönündeki silahlı faaliyetleri durdurdu ve 27 Ekim 2026 saat 04.00 itibarıyla 'sessizlik rejimini' (ateşkesi) yürürlüğe koydu" ifadeleri kullanıldı.

'Taraflar yükümlülüklerini yerine getiriyor'

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, hem Rusya hem de Ukrayna'nın Alyoşki anlaşması uyarınca üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtti.

Koordinasyon Melania Trump tarafından sağlandı

Alyoşki'deki sessizlik rejimi mutabakatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın koordinasyonunda sağlanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
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