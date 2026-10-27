Rusya, Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde ateşkesin başladığını duyurdu
07:33 27.10.2026 (güncellendi: 07:49 27.10.2026)
© Fotoğraf : Telegram/Vladimir SaldoРазрушенный от удара ВСУ пятиэтажный дом в Алешках, Херсонская область
© Fotoğraf : Telegram/Vladimir Saldo
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ABD'li First Lady Melania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı kapsamında bu sabaha karşı bölgede silahlı faaliyetler durduruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce kamuoyuna açıklandığı üzere, bu sabah saat 04.00'ten itibaren Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde insani operasyonların yürütülmesi amacıyla sessizlik rejiminin (ateşkesin) devreye girdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Herson Bölgesi'ndeki Alyoşki yerleşiminde insani yardım operasyonu düzenlenmesine yönelik hazırlıklar kapsamında Herson yönündeki silahlı faaliyetleri durdurdu ve 27 Ekim 2026 saat 04.00 itibarıyla 'sessizlik rejimini' (ateşkesi) yürürlüğe koydu" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Herson Bölgesi'ndeki Alyoşki yerleşiminde insani yardım operasyonu düzenlenmesine yönelik hazırlıklar kapsamında Herson yönündeki silahlı faaliyetleri durdurdu ve 27 Ekim 2026 saat 04.00 itibarıyla 'sessizlik rejimini' (ateşkesi) yürürlüğe koydu" ifadeleri kullanıldı.
'Taraflar yükümlülüklerini yerine getiriyor'
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, hem Rusya hem de Ukrayna'nın Alyoşki anlaşması uyarınca üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtti.
Koordinasyon Melania Trump tarafından sağlandı
Alyoşki'deki sessizlik rejimi mutabakatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın koordinasyonunda sağlanmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.