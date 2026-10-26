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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/rus-disislerinden-zaporojye-ngsye-saldirilara-devam-eden-kiev-rejimine-sert-kinama-1109866288.html
Rus Dışişleri’nden Zaporojye NGS’ye saldırılara devam eden Kiev rejimine sert kınama
Rus Dışişleri’nden Zaporojye NGS’ye saldırılara devam eden Kiev rejimine sert kınama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tam bir çılgınlığa sürüklenen Kiev yönetiminin, Zaporojye NGS'ye ve uydu kenti Energodar'a yönelik kasıtlı... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T21:04+0300
2026-10-26T21:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
kiev
zaporojye nükleer güç santrali
energodar
saldırı
kınama
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'i Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) düzenlediği saldırılar nedeniyle sert bir şekilde kınadı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın konuya ilişkin açıklamasında, “Tam bir çılgınlığa sürüklenen Kiev yönetimi, Zaporojye NGS’ye ve Energodar kentine yönelik kasıtlı saldırılarını yoğunlaştırdı” ifadelerine yer verilerek, Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin, Avrupa'nın kalbinde doğrudan radyolojik tehditler yarattıklarının farkına varmaları gerektiğinin altı çizildi.Zaharova, "Zelenskiy ve cuntasının asıl amacı, kayıp sayısını artırmak ve Zaporojye bölgesinde radyasyon kirliliğinin olduğu, yaşamdan yoksun bir alan yaratmaktır" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rosatom-zaporojye-ngs-basmuhendisi-ukrayna-iha-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1107283175.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, saldırı, kınama
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, saldırı, kınama

Rus Dışişleri’nden Zaporojye NGS’ye saldırılara devam eden Kiev rejimine sert kınama

21:04 26.10.2026
© SputnikZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tam bir çılgınlığa sürüklenen Kiev yönetiminin, Zaporojye NGS'ye ve uydu kenti Energodar'a yönelik kasıtlı saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'i Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) düzenlediği saldırılar nedeniyle sert bir şekilde kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın konuya ilişkin açıklamasında, “Tam bir çılgınlığa sürüklenen Kiev yönetimi, Zaporojye NGS’ye ve Energodar kentine yönelik kasıtlı saldırılarını yoğunlaştırdı” ifadelerine yer verilerek, Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin, Avrupa'nın kalbinde doğrudan radyolojik tehditler yarattıklarının farkına varmaları gerektiğinin altı çizildi.
Zaharova, "Zelenskiy ve cuntasının asıl amacı, kayıp sayısını artırmak ve Zaporojye bölgesinde radyasyon kirliliğinin olduğu, yaşamdan yoksun bir alan yaratmaktır" vurgusunu yaptı.
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