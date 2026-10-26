https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/rus-disislerinden-zaporojye-ngsye-saldirilara-devam-eden-kiev-rejimine-sert-kinama-1109866288.html

Rus Dışişleri’nden Zaporojye NGS’ye saldırılara devam eden Kiev rejimine sert kınama

Rus Dışişleri’nden Zaporojye NGS’ye saldırılara devam eden Kiev rejimine sert kınama

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tam bir çılgınlığa sürüklenen Kiev yönetiminin, Zaporojye NGS'ye ve uydu kenti Energodar'a yönelik kasıtlı... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T21:04+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

kiev

zaporojye nükleer güç santrali

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saldırı

kınama

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'i Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) düzenlediği saldırılar nedeniyle sert bir şekilde kınadı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın konuya ilişkin açıklamasında, “Tam bir çılgınlığa sürüklenen Kiev yönetimi, Zaporojye NGS’ye ve Energodar kentine yönelik kasıtlı saldırılarını yoğunlaştırdı” ifadelerine yer verilerek, Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin, Avrupa'nın kalbinde doğrudan radyolojik tehditler yarattıklarının farkına varmaları gerektiğinin altı çizildi.Zaharova, "Zelenskiy ve cuntasının asıl amacı, kayıp sayısını artırmak ve Zaporojye bölgesinde radyasyon kirliliğinin olduğu, yaşamdan yoksun bir alan yaratmaktır" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rosatom-zaporojye-ngs-basmuhendisi-ukrayna-iha-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1107283175.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, saldırı, kınama