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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/rus-ordusundan-ukraynadaki-hedeflere-bombardiman-hassas-fuze-sistemleri-ve-ihalar-kullanildi-1109875721.html
Rus ordusundan Ukrayna'daki hedeflere bombardıman: Hassas füze sistemleri ve İHA'lar kullanıldı
Rus ordusundan Ukrayna'daki hedeflere bombardıman: Hassas füze sistemleri ve İHA'lar kullanıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde karadan fırlatılan hassas füze sistemleri ve İHA'larla Ukrayna genelinde kapsamlı bir bombardıman düzenledi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, stratejik noktalara gerçekleştirilen hava operasyonunda savunma sanayi tesisleri ile ulaşım ve lojistik hatlarının hedef alındığı bildirildi.Saldırılarda seyir füzeleri ve İHA imalatı yapılan tesislerin yanı sıra altyapı merkezlerinin de vurulduğu belirtildi.📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının detayları:📍Kiev:🔴Orta ve uzun menzilli İHA'larının üretilip depolandığı savunma sanayi tesisi🔴'Fire Point' şirketinin FP-1 ve FP-2 orta/uzun menzilli İHA'larını üreten ve depolayan 'Oakline' firmasına ait montaj tesisi🔴Orta ve uzun menzilli İHA'ların üretim ve depolama süreçlerini gerçekleştiren İHA montaj atölyesi🔴Askeri kargoların kara ve demir yoluyla taşınmasında kullanılan 'Yujnıy' karayolu/demiryolu köprüsü📍Harkov Bölgesi:🔴Ukrayna ordusu için mühimmat, çift kullanımlı malzemeler, keşif ve taarruz İHA'larının depolanıp dağıtıldığı 'Bölgesel Lojistik Merkezi' şirketine ait ikmal ve gümrük terminali📍Karadeniz:🔴Çernomorsk Limanı'na Ukrayna ordusu için kargo taşıyan kuru yük gemisi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/rusya-herson-bolgesinin-alyoski-yerlesiminde-ateskesin-basladigini-duyurdu-1109875567.html
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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya

Rus ordusundan Ukrayna'daki hedeflere bombardıman: Hassas füze sistemleri ve İHA'lar kullanıldı

08:47 27.10.2026 (güncellendi: 10:03 27.10.2026)
© Sputnik / Нина ПадалкоRus Su-57 savaş uçağı
Rus Su-57 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Sputnik / Нина Падалко
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde karadan fırlatılan hassas füze sistemleri ve İHA'larla Ukrayna genelinde kapsamlı bir bombardıman düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, stratejik noktalara gerçekleştirilen hava operasyonunda savunma sanayi tesisleri ile ulaşım ve lojistik hatlarının hedef alındığı bildirildi.

Saldırılarda seyir füzeleri ve İHA imalatı yapılan tesislerin yanı sıra altyapı merkezlerinin de vurulduğu belirtildi.
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının detayları:

📍Kiev:

🔴Orta ve uzun menzilli İHA'larının üretilip depolandığı savunma sanayi tesisi

🔴'Fire Point' şirketinin FP-1 ve FP-2 orta/uzun menzilli İHA'larını üreten ve depolayan 'Oakline' firmasına ait montaj tesisi

🔴Orta ve uzun menzilli İHA'ların üretim ve depolama süreçlerini gerçekleştiren İHA montaj atölyesi

🔴Askeri kargoların kara ve demir yoluyla taşınmasında kullanılan 'Yujnıy' karayolu/demiryolu köprüsü

📍Harkov Bölgesi:

🔴Ukrayna ordusu için mühimmat, çift kullanımlı malzemeler, keşif ve taarruz İHA'larının depolanıp dağıtıldığı 'Bölgesel Lojistik Merkezi' şirketine ait ikmal ve gümrük terminali

📍Karadeniz:

🔴Çernomorsk Limanı'na Ukrayna ordusu için kargo taşıyan kuru yük gemisi
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