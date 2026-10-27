https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/rus-ordusundan-ukraynadaki-hedeflere-bombardiman-hassas-fuze-sistemleri-ve-ihalar-kullanildi-1109875721.html

Rus ordusundan Ukrayna'daki hedeflere bombardıman: Hassas füze sistemleri ve İHA'lar kullanıldı

Rus ordusundan Ukrayna'daki hedeflere bombardıman: Hassas füze sistemleri ve İHA'lar kullanıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde karadan fırlatılan hassas füze sistemleri ve İHA'larla Ukrayna genelinde kapsamlı bir bombardıman düzenledi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T08:47+0300

2026-10-27T08:47+0300

2026-10-27T10:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1e/1108350210_0:28:747:448_1920x0_80_0_0_085e95804be2d1506e626274ae9e4bb7.png

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, stratejik noktalara gerçekleştirilen hava operasyonunda savunma sanayi tesisleri ile ulaşım ve lojistik hatlarının hedef alındığı bildirildi.Saldırılarda seyir füzeleri ve İHA imalatı yapılan tesislerin yanı sıra altyapı merkezlerinin de vurulduğu belirtildi.📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının detayları:📍Kiev:🔴Orta ve uzun menzilli İHA'larının üretilip depolandığı savunma sanayi tesisi🔴'Fire Point' şirketinin FP-1 ve FP-2 orta/uzun menzilli İHA'larını üreten ve depolayan 'Oakline' firmasına ait montaj tesisi🔴Orta ve uzun menzilli İHA'ların üretim ve depolama süreçlerini gerçekleştiren İHA montaj atölyesi🔴Askeri kargoların kara ve demir yoluyla taşınmasında kullanılan 'Yujnıy' karayolu/demiryolu köprüsü📍Harkov Bölgesi:🔴Ukrayna ordusu için mühimmat, çift kullanımlı malzemeler, keşif ve taarruz İHA'larının depolanıp dağıtıldığı 'Bölgesel Lojistik Merkezi' şirketine ait ikmal ve gümrük terminali📍Karadeniz:🔴Çernomorsk Limanı'na Ukrayna ordusu için kargo taşıyan kuru yük gemisi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/rusya-herson-bolgesinin-alyoski-yerlesiminde-ateskesin-basladigini-duyurdu-1109875567.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya