Rus ordusundan Ukrayna'daki hedeflere bombardıman: Hassas füze sistemleri ve İHA'lar kullanıldı
08:47 27.10.2026 (güncellendi: 10:03 27.10.2026)
© Sputnik / Нина ПадалкоRus Su-57 savaş uçağı
© Sputnik / Нина Падалко
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde karadan fırlatılan hassas füze sistemleri ve İHA'larla Ukrayna genelinde kapsamlı bir bombardıman düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, stratejik noktalara gerçekleştirilen hava operasyonunda savunma sanayi tesisleri ile ulaşım ve lojistik hatlarının hedef alındığı bildirildi.
Saldırılarda seyir füzeleri ve İHA imalatı yapılan tesislerin yanı sıra altyapı merkezlerinin de vurulduğu belirtildi.
Saldırılarda seyir füzeleri ve İHA imalatı yapılan tesislerin yanı sıra altyapı merkezlerinin de vurulduğu belirtildi.
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının detayları:
📍Kiev:
🔴Orta ve uzun menzilli İHA'larının üretilip depolandığı savunma sanayi tesisi
🔴'Fire Point' şirketinin FP-1 ve FP-2 orta/uzun menzilli İHA'larını üreten ve depolayan 'Oakline' firmasına ait montaj tesisi
🔴Orta ve uzun menzilli İHA'ların üretim ve depolama süreçlerini gerçekleştiren İHA montaj atölyesi
🔴Askeri kargoların kara ve demir yoluyla taşınmasında kullanılan 'Yujnıy' karayolu/demiryolu köprüsü
📍Harkov Bölgesi:
🔴Ukrayna ordusu için mühimmat, çift kullanımlı malzemeler, keşif ve taarruz İHA'larının depolanıp dağıtıldığı 'Bölgesel Lojistik Merkezi' şirketine ait ikmal ve gümrük terminali
📍Karadeniz:
🔴Çernomorsk Limanı'na Ukrayna ordusu için kargo taşıyan kuru yük gemisi
📍Kiev:
🔴Orta ve uzun menzilli İHA'larının üretilip depolandığı savunma sanayi tesisi
🔴'Fire Point' şirketinin FP-1 ve FP-2 orta/uzun menzilli İHA'larını üreten ve depolayan 'Oakline' firmasına ait montaj tesisi
🔴Orta ve uzun menzilli İHA'ların üretim ve depolama süreçlerini gerçekleştiren İHA montaj atölyesi
🔴Askeri kargoların kara ve demir yoluyla taşınmasında kullanılan 'Yujnıy' karayolu/demiryolu köprüsü
📍Harkov Bölgesi:
🔴Ukrayna ordusu için mühimmat, çift kullanımlı malzemeler, keşif ve taarruz İHA'larının depolanıp dağıtıldığı 'Bölgesel Lojistik Merkezi' şirketine ait ikmal ve gümrük terminali
📍Karadeniz:
🔴Çernomorsk Limanı'na Ukrayna ordusu için kargo taşıyan kuru yük gemisi