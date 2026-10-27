https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-ve-mozambik-cumhurbaskani-chapo-uluslararasi-gundemi-gorustu-1109911956.html

Putin ve Mozambik Cumhurbaşkanı Chapo, uluslararası gündemi görüştü

Putin ve Mozambik Cumhurbaşkanı Chapo, uluslararası gündemi görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Francisco Chapo, iki ülke arasındaki ilişkileri ve uluslararası gündemi ele aldı. Putin... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T22:06+0300

2026-10-27T22:06+0300

2026-10-27T22:06+0300

dünya

vladimir putin

mozambik

rusya

rusya-afrika forumu

gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Forumu’nun üçüncü zirvesine katılmak üzere Moskova’da bulunan Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Francisco Chapo ile görüştü.Görüşmede, Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası gündemdeki konular ele alındı.Önceki Rusya-Afrika forumlarında da üst düzeyde temsil edilen Mozambik’in, Rusya’nın kıta genelindeki ilişkilerinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturulmasına katkı sağladığını belirten Putin, ülkeye Rusya’nın birçok girişimine verdiği destek ve uluslararası arenada Rusya karşıtı tutumları reddetmesi dolayısıyla teşekkür etti.Putin, Rusya’nın Mozambik’e insani yardım sağlamayı sürdüreceğini belirterek iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlendiğini vurguladı. Rus lider, ikili ticaret hacminin bu yılın ocak-ağustos döneminde yaklaşık iki katına çıktığını belirtti.Mozambik Cumhurbaşkanı Chapo da Rusya’ya eğitim ve güvenlik alanlarında sağladığı destek için teşekkür etti. Chapo, özellikle Rusya’daki askeri yükseköğretim kurumlarında eğitim gören personel ve askeri öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik katkılara dikkat çekerek, iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda güçlendirme niyetinde olduklarını ifade etti.Görüşme, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’na üye ülkelerin liderleri ve hükümet başkanlarının katıldığı 8. zirvenin genel oturumunun ardından gerçekleştirildi. Mozambik, forumda gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-ve-katar-emiri-al-sani-ekonomik-ve-enerji-is-birligini-gorustu-1109911432.html

mozambik

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vladimir putin, mozambik, rusya, rusya-afrika forumu , gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)