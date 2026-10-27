https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-ve-katar-emiri-al-sani-ekonomik-ve-enerji-is-birligini-gorustu-1109911432.html
Putin ve Katar Emiri Al Sani, ekonomik ve enerji iş birliğini görüştü
Putin ve Katar Emiri Al Sani, ekonomik ve enerji iş birliğini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ekonomik ve enerji alanlarındaki iş birliğini ele aldı. Putin, Moskova ile... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T21:25+0300
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2026-10-27T21:25+0300
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basra körfezi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji iş birliğini değerlendirdi.Görüşmede uluslararası alandaki koordinasyonun da güçlendiğini belirten Putin, Katar’ın Basra Körfezi bölgesi de dahil olmak üzere çeşitli krizlerin çözümünde üstlendiği önemli arabuluculuk rolüne dikkat çekti.Moskova ile Doha arasındaki etkin koordinasyonun enerji piyasasındaki istikrar açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Putin, Orta Doğu’daki karmaşık durumun çözüme kavuşturulması için Rusya’nın elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.Bölgedeki zorlu koşullara rağmen iki ülkenin ticaret hacmini çeşitlendirmeyi ve artırmayı başardığını kaydeden Putin, ticaret hacminin son dönemde yüzde 10 arttığını belirtti.Putin ayrıca iki ülke arasındaki insani ilişkilerin geliştiğini ve karşılıklı turist hareketliliğinin arttığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-rusya-iran-isbirliginde-somut-ilerleme-saglandi-1109909637.html
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vladimir putin, şeyh temim bin hamed al sani, moskova, doha, rusya, katar, basra körfezi, ortadoğu
vladimir putin, şeyh temim bin hamed al sani, moskova, doha, rusya, katar, basra körfezi, ortadoğu
Putin ve Katar Emiri Al Sani, ekonomik ve enerji iş birliğini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ekonomik ve enerji alanlarındaki iş birliğini ele aldı. Putin, Moskova ile Doha arasındaki etkin koordinasyonun enerji piyasasındaki istikrar açısından önemine dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji iş birliğini değerlendirdi.
Görüşmede uluslararası alandaki koordinasyonun da güçlendiğini belirten Putin, Katar’ın Basra Körfezi bölgesi de dahil olmak üzere çeşitli krizlerin çözümünde üstlendiği önemli arabuluculuk rolüne dikkat çekti.
Moskova ile Doha arasındaki etkin koordinasyonun enerji piyasasındaki istikrar açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Putin, Orta Doğu’daki karmaşık durumun çözüme kavuşturulması için Rusya’nın elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Bölgedeki zorlu koşullara rağmen iki ülkenin ticaret hacmini çeşitlendirmeyi ve artırmayı başardığını kaydeden Putin, ticaret hacminin son dönemde yüzde 10 arttığını belirtti.
Putin ayrıca iki ülke arasındaki insani ilişkilerin geliştiğini ve karşılıklı turist hareketliliğinin arttığını vurguladı.