https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-gecf-8-liderler-zirvesinde-rusya-kuresel-pazardaki-kilit-aktorlerden-biri-olmaya-devam-ediyor-1109897258.html
Putin, GECF 8. Liderler Zirvesi’nde: Rusya, küresel pazardaki kilit aktörlerden biri olmaya devam ediyor
Putin, GECF 8. Liderler Zirvesi’nde: Rusya, küresel pazardaki kilit aktörlerden biri olmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, doğal gazın küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel bir unsur olarak oynadığı rolün daha da güçlenmeye devam edeceğini... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T14:55+0300
2026-10-27T14:55+0300
2026-10-27T15:59+0300
dünya
rusya
vladimir putin
gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)
konuşma
kuzey akım
abd
arktik
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun (GECF) 8. Liderler Zirvesi’nin katılımcılarıyla bir araya geldi. Putin, yaptığı konuşmada doğal gazın küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel bir unsur olarak oynadığı rolün daha da güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.Rus lider, Rusya'nın küresel gaz piyasasında kilit bir oyuncu ve dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğuna dikkat çekti.Avrupa'nın, Rus gazını dışlayarak kendi sanayisine ve sosyal sektörüne zarar vermekte olduğuna dikkat çeken Putin, 'Başkasına kuyu kazan kendi düşer' atasözüyle devam etti:Rusya Devlet Başkanı, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik düzenlenen sabotajı doğrudan bir terör eylemi olarak nitelendirdi.Putin, "Rusya'yı küresel gaz piyasasından dışlamaya yönelik her türlü girişim, diğer ülkeler için artan maliyetler de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğurur" uyarısında bulundu.Her ülkenin kendi enerji üretim karmasını kendisi belirleme hakkı olduğuna dikkat çeken Putin, bununla birlikte doğal gazın günümüzde küresel enerji dengesinin dörtte birini oluşturduğunun altını çizdi. Rus lider, doğal gazın, küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel taşı olma rolünün ileride daha da güçleneceğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, küresel gaz piyasasının bugün karşı karşıya olduğu temel sorunun, piyasadan önemli miktarda gazın çekilmesiyle ortaya çıkan arz kesintilerinden kaynaklandığını ifade etti.Putin, "Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), günümüzde küresel gaz ticaretinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır" vurgusunu yaptı.Rus lider, daha önce farklı ülkelerle işbirliği imkanlarını değerlendiren Rusya'nın şimdi de Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği yapma olasılığını değerlendirmekte olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-moskovada-1109866811.html
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rusya, vladimir putin, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), konuşma, kuzey akım, abd, arktik, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
rusya, vladimir putin, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), konuşma, kuzey akım, abd, arktik, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
Putin, GECF 8. Liderler Zirvesi’nde: Rusya, küresel pazardaki kilit aktörlerden biri olmaya devam ediyor
14:55 27.10.2026 (güncellendi: 15:59 27.10.2026)
Rusya lideri Putin, doğal gazın küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel bir unsur olarak oynadığı rolün daha da güçlenmeye devam edeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun (GECF) 8. Liderler Zirvesi’nin katılımcılarıyla bir araya geldi. Putin, yaptığı konuşmada doğal gazın küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel bir unsur olarak oynadığı rolün daha da güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.
Rus lider, Rusya'nın küresel gaz piyasasında kilit bir oyuncu ve dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğuna dikkat çekti.
Avrupa'nın, Rus gazını dışlayarak kendi sanayisine ve sosyal sektörüne zarar vermekte olduğuna dikkat çeken Putin, 'Başkasına kuyu kazan kendi düşer' atasözüyle devam etti:
Başkasına kuyu kazma, kendin düşersin.
Rusya Devlet Başkanı, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik düzenlenen sabotajı doğrudan bir terör eylemi olarak nitelendirdi.
Putin, "Rusya'yı küresel gaz piyasasından dışlamaya yönelik her türlü girişim, diğer ülkeler için artan maliyetler de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğurur" uyarısında bulundu.
Her ülkenin kendi enerji üretim karmasını kendisi belirleme hakkı olduğuna dikkat çeken Putin, bununla birlikte doğal gazın günümüzde küresel enerji dengesinin dörtte birini oluşturduğunun altını çizdi. Rus lider, doğal gazın, küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel taşı olma rolünün ileride daha da güçleneceğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı, küresel gaz piyasasının bugün karşı karşıya olduğu temel sorunun, piyasadan önemli miktarda gazın çekilmesiyle ortaya çıkan arz kesintilerinden kaynaklandığını ifade etti.
Putin, "Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), günümüzde küresel gaz ticaretinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır" vurgusunu yaptı.
Rus lider, daha önce farklı ülkelerle işbirliği imkanlarını değerlendiren Rusya'nın şimdi de Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği yapma olasılığını değerlendirmekte olduğunu dile getirdi.