https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-gecf-8-liderler-zirvesinde-rusya-kuresel-pazardaki-kilit-aktorlerden-biri-olmaya-devam-ediyor-1109897258.html

Putin, GECF 8. Liderler Zirvesi’nde: Rusya, küresel pazardaki kilit aktörlerden biri olmaya devam ediyor

Putin, GECF 8. Liderler Zirvesi’nde: Rusya, küresel pazardaki kilit aktörlerden biri olmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, doğal gazın küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel bir unsur olarak oynadığı rolün daha da güçlenmeye devam edeceğini... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T14:55+0300

2026-10-27T14:55+0300

2026-10-27T15:59+0300

dünya

rusya

vladimir putin

gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)

konuşma

kuzey akım

abd

arktik

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun (GECF) 8. Liderler Zirvesi’nin katılımcılarıyla bir araya geldi. Putin, yaptığı konuşmada doğal gazın küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel bir unsur olarak oynadığı rolün daha da güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.Rus lider, Rusya'nın küresel gaz piyasasında kilit bir oyuncu ve dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğuna dikkat çekti.Avrupa'nın, Rus gazını dışlayarak kendi sanayisine ve sosyal sektörüne zarar vermekte olduğuna dikkat çeken Putin, 'Başkasına kuyu kazan kendi düşer' atasözüyle devam etti:Rusya Devlet Başkanı, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik düzenlenen sabotajı doğrudan bir terör eylemi olarak nitelendirdi.Putin, "Rusya'yı küresel gaz piyasasından dışlamaya yönelik her türlü girişim, diğer ülkeler için artan maliyetler de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğurur" uyarısında bulundu.Her ülkenin kendi enerji üretim karmasını kendisi belirleme hakkı olduğuna dikkat çeken Putin, bununla birlikte doğal gazın günümüzde küresel enerji dengesinin dörtte birini oluşturduğunun altını çizdi. Rus lider, doğal gazın, küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel taşı olma rolünün ileride daha da güçleneceğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, küresel gaz piyasasının bugün karşı karşıya olduğu temel sorunun, piyasadan önemli miktarda gazın çekilmesiyle ortaya çıkan arz kesintilerinden kaynaklandığını ifade etti.Putin, "Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), günümüzde küresel gaz ticaretinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır" vurgusunu yaptı.Rus lider, daha önce farklı ülkelerle işbirliği imkanlarını değerlendiren Rusya'nın şimdi de Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği yapma olasılığını değerlendirmekte olduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-moskovada-1109866811.html

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rusya, vladimir putin, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), konuşma, kuzey akım, abd, arktik, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)