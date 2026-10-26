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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-moskovada-1109866811.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Moskova’da
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Moskova’da
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi’ne katılmak üzere Moskova’ya geldiği bildirildi. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T22:27+0300
2026-10-26T22:27+0300
dünya
i̇ran
mesud pezeşkiyan
rusya
moskova
vladimir putin
gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)
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İran Cumhurbaşkanlığı idaresinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Moskova’ya geldi.Açıklamaya göre Pezeşkiyan, Rusya ziyareti kapsamında katılacağı zirvede konuşma yapacak, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve etkinliğe katılan diğer bazı liderlerle görüşmelerde bulunacak.Tarafların ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini ele almaları bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/arakci-cumhurbaskani-pezeskiyan-gelecek-hafta-rusyayi-ziyaret-edecek-1109812980.html
i̇ran
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i̇ran, mesud pezeşkiyan, rusya, moskova, vladimir putin, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)
i̇ran, mesud pezeşkiyan, rusya, moskova, vladimir putin, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Moskova’da

22:27 26.10.2026
© REUTERS Iran's Presidential websiteİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© REUTERS Iran's Presidential website
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi’ne katılmak üzere Moskova’ya geldiği bildirildi.
İran Cumhurbaşkanlığı idaresinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Moskova’ya geldi.
Açıklamaya göre Pezeşkiyan, Rusya ziyareti kapsamında katılacağı zirvede konuşma yapacak, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve etkinliğe katılan diğer bazı liderlerle görüşmelerde bulunacak.
Tarafların ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini ele almaları bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
DÜNYA
Arakçi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gelecek hafta Rusya’yı ziyaret edecek
23 Ekim, 21:29
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