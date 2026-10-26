https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-moskovada-1109866811.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Moskova’da

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Moskova’da

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi’ne katılmak üzere Moskova’ya geldiği bildirildi. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T22:27+0300

2026-10-26T22:27+0300

2026-10-26T22:27+0300

dünya

i̇ran

mesud pezeşkiyan

rusya

moskova

vladimir putin

gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0c/1108717234_0:0:2550:1435_1920x0_80_0_0_997f39803c0eb72a26a59f86ff76ec3a.jpg

İran Cumhurbaşkanlığı idaresinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Moskova’ya geldi.Açıklamaya göre Pezeşkiyan, Rusya ziyareti kapsamında katılacağı zirvede konuşma yapacak, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve etkinliğe katılan diğer bazı liderlerle görüşmelerde bulunacak.Tarafların ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini ele almaları bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/arakci-cumhurbaskani-pezeskiyan-gelecek-hafta-rusyayi-ziyaret-edecek-1109812980.html

i̇ran

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, mesud pezeşkiyan, rusya, moskova, vladimir putin, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)