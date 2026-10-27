https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/peskov-putinin-stubb-ve-stere-ile-gorusmesi-son-derece-kapsamli-gecti-1109908270.html

Peskov: Putin’in Stubb ve Stere ile görüşmesi son derece kapsamlı geçti

Peskov: Putin’in Stubb ve Stere ile görüşmesi son derece kapsamlı geçti

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stere ile... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T19:23+0300

2026-10-27T19:23+0300

2026-10-27T19:23+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

rusya

norveç

finlandiya

moskova

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_578b56dbcf172d485501e3aa6fd7a694.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stere ile gerçekleştirdiği görüşmenin tüm katılımcılar açısından önemli ve son derece kapsamlı olduğunu belirtti. Peskov, Avrupa’nın Ukrayna konulu müzakerelere henüz katılmadığını, ancak bazı Avrupa ülkeleriyle diyaloğun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.Peskov, söz konusu görüşmenin tüm katılımcılar açısından önem taşıdığını belirterek, Moskova’nın Finlandiya ve Norveç’i Rusya’nın komşusu olan önemli sınır ülkeleri olarak gördüğünü kaydetti.Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’ın Rusya ile diyalog konusundaki tutumunun zaman içinde değiştiğini belirten Peskov, buna rağmen temasların gerçekleşmiş olmasını Moskova’nın takdir ettiğini dile getirdi.Peskov ayrıca, Avrupa’nın henüz Ukrayna konulu müzakerelere katılmadığını belirterek, bazı Avrupa ülkeleriyle diyaloğun sürdürülmesinin olumlu olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/kremlin-rusya-lideri-putinin-finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ve-norvec-basbakani-store-ile-1109891428.html

rusya

norveç

finlandiya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, rusya, norveç, finlandiya, moskova, avrupa