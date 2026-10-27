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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/peskov-putinin-stubb-ve-stere-ile-gorusmesi-son-derece-kapsamli-gecti-1109908270.html
Peskov: Putin’in Stubb ve Stere ile görüşmesi son derece kapsamlı geçti
Peskov: Putin’in Stubb ve Stere ile görüşmesi son derece kapsamlı geçti
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stere ile... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T19:23+0300
2026-10-27T19:23+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stere ile gerçekleştirdiği görüşmenin tüm katılımcılar açısından önemli ve son derece kapsamlı olduğunu belirtti. Peskov, Avrupa’nın Ukrayna konulu müzakerelere henüz katılmadığını, ancak bazı Avrupa ülkeleriyle diyaloğun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.Peskov, söz konusu görüşmenin tüm katılımcılar açısından önem taşıdığını belirterek, Moskova’nın Finlandiya ve Norveç’i Rusya’nın komşusu olan önemli sınır ülkeleri olarak gördüğünü kaydetti.Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’ın Rusya ile diyalog konusundaki tutumunun zaman içinde değiştiğini belirten Peskov, buna rağmen temasların gerçekleşmiş olmasını Moskova’nın takdir ettiğini dile getirdi.Peskov ayrıca, Avrupa’nın henüz Ukrayna konulu müzakerelere katılmadığını belirterek, bazı Avrupa ülkeleriyle diyaloğun sürdürülmesinin olumlu olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/kremlin-rusya-lideri-putinin-finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ve-norvec-basbakani-store-ile-1109891428.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, norveç, finlandiya, moskova, avrupa
dmitriy peskov, kremlin, rusya, norveç, finlandiya, moskova, avrupa

Peskov: Putin’in Stubb ve Stere ile görüşmesi son derece kapsamlı geçti

19:23 27.10.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stere ile gerçekleştirdiği görüşmenin son derece kapsamlı geçtiğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stere ile gerçekleştirdiği görüşmenin tüm katılımcılar açısından önemli ve son derece kapsamlı olduğunu belirtti. Peskov, Avrupa’nın Ukrayna konulu müzakerelere henüz katılmadığını, ancak bazı Avrupa ülkeleriyle diyaloğun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.
Peskov, söz konusu görüşmenin tüm katılımcılar açısından önem taşıdığını belirterek, Moskova’nın Finlandiya ve Norveç’i Rusya’nın komşusu olan önemli sınır ülkeleri olarak gördüğünü kaydetti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’ın Rusya ile diyalog konusundaki tutumunun zaman içinde değiştiğini belirten Peskov, buna rağmen temasların gerçekleşmiş olmasını Moskova’nın takdir ettiğini dile getirdi.
Peskov ayrıca, Avrupa’nın henüz Ukrayna konulu müzakerelere katılmadığını belirterek, bazı Avrupa ülkeleriyle diyaloğun sürdürülmesinin olumlu olduğunu vurguladı.
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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Kremlin, Rusya lideri Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile görüştüğünü doğruladı
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