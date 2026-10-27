https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/novak-rusya-ve-abd-arktikte-enerji-projelerinde-is-birligi-yapabilir-1109906325.html

Novak: Rusya ve ABD, Arktik’te enerji projelerinde iş birliği yapabilir

Novak: Rusya ve ABD, Arktik’te enerji projelerinde iş birliği yapabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD ile Arktik’teki sahaların geliştirilmesi ve ortak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinde iş birliği... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T18:10+0300

2026-10-27T18:10+0300

2026-10-27T18:10+0300

dünya

aleksandr novak

rusya

arktik

abd

gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

basra körfezi

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun (GECF) 8. Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında Arktik bölgesindeki olası enerji iş birliğini değerlendirdi.İki ülkenin hangi projelerde iş birliği yapabileceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Novak, “Arktik bölgesinden söz ediyorsak bunlar, sahaların geliştirilmesi ya da doğal gazın sıvılaştırılmasına yönelik ortak projelere katılım olabilir. Yani Rusya’da bugün hızla gelişen alanlar. Amerikalı ortaklarımızın da ilgili altyapının ve LNG üretiminin geliştirilmesine ihtiyacı var” dedi.Novak, söz konusu iş birliğinin henüz görüşme aşamasında olduğunu vurgulayarak, “Şimdilik bunlar yalnızca tartışılıyor. Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.‘Küresel gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 15’ini Rusya karşılıyor’Rusya’nın dünya pazarlarına gaz sağlayan başlıca ihracatçılardan biri olduğunu belirten Novak, küresel gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 15’inin Rus gazıyla karşılandığını söyledi.Novak ayrıca Rusya’nın, Basra Körfezi ülkelerindeki petrol rafinerilerinin yeniden işler hale getirilmesine teknoloji ve ekipman desteği sunmaya hazır olduğunu belirtti.Rusya’da özellikle rafinerilere yönelik olmak üzere petrol ve doğal gaz sektöründe kullanılan ekipmanların neredeyse tüm çeşitlerinin üretildiğini kaydeden Novak, “Teknoloji ve ekipman sağlamaya hazırız. Böyle bir yardıma ihtiyaç duyulursa uzmanlarımız bunu sunabilir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-gecf-8-liderler-zirvesinde-rusya-kuresel-pazardaki-kilit-aktorlerden-biri-olmaya-devam-ediyor-1109897258.html

rusya

arktik

basra körfezi

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aleksandr novak, rusya, arktik, abd, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), basra körfezi