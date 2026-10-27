https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/moskova-rusya-afrika-zirvesine-hazirlaniyor-gundemde-ekonomi-ve-is-birligi-var-1109902778.html
Moskova, Rusya-Afrika Zirvesi’ne hazırlanıyor: Gündemde ekonomi ve iş birliği var
Moskova, Rusya-Afrika Zirvesi’ne hazırlanıyor: Gündemde ekonomi ve iş birliği var
Sputnik Türkiye
Moskova’da 28-29 Ekim’de düzenlenecek zirvede ekonomi, yatırımlar ve insani iş birliği konuları ele alınacak. 46 ülkeden 200’ü aşkın delegenin katılması... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T17:41+0300
2026-10-27T17:41+0300
2026-10-27T17:41+0300
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Moskova, 28-29 Ekim tarihlerinde liderleri ve karar alıcı mercileri bir araya getirecek üst düzey bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Toplantının öncelikli gündem maddelerini ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ve insani iş birliği adımları oluşturuyor.Zirvenin en önemli çıktısının, 2023'teki belgenin yerini alacak olan "2027-2029 Rusya-Afrika Eylem Planı" olması bekleniyor. Ayrıca Afrikalı medya temsilcileri, etkinlik kapsamında çok sayıda yeni anlaşmanın imzalanmasını öngördüklerini belirtiyor.İki gün sürecek zirvenin programında çeşitli tartışma oturumları, yuvarlak masa toplantıları ile çok taraflı ve ikili görüşmeler yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Afrikalı liderlerle bir dizi temasta bulunması planlanıyor. Etkinlik, futbol maçının da dahil olduğu kültür ve spor programlarıyla desteklenecek.St. Petersburg'da 2023 yılında düzenlenen İkinci Rusya-Afrika Zirvesi'nde 160'tan fazla anlaşma resmi kayıtlara geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/usakov-rusya-afrika-zirvesi-tum-alanlarda-isbirliginin-genisletilmesine-yardimci-olmayi-amacliyor-1109865086.html
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rusya, afrika, ekonomi, i̇şbirliği, rusya-afrika zirvesi, moskova, st. petersburg
rusya, afrika, ekonomi, i̇şbirliği, rusya-afrika zirvesi, moskova, st. petersburg
Moskova, Rusya-Afrika Zirvesi’ne hazırlanıyor: Gündemde ekonomi ve iş birliği var
Moskova’da 28-29 Ekim’de düzenlenecek zirvede ekonomi, yatırımlar ve insani iş birliği konuları ele alınacak. 46 ülkeden 200’ü aşkın delegenin katılması beklenen zirvede, 2027-2029 Rusya-Afrika Eylem Planı'nın kabul edilmesi hedefleniyor.
Moskova, 28-29 Ekim tarihlerinde liderleri ve karar alıcı mercileri bir araya getirecek üst düzey bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Toplantının öncelikli gündem maddelerini ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ve insani iş birliği adımları oluşturuyor.
Zirvenin en önemli çıktısının, 2023'teki belgenin yerini alacak olan "2027-2029 Rusya-Afrika Eylem Planı" olması bekleniyor. Ayrıca Afrikalı medya temsilcileri, etkinlik kapsamında çok sayıda yeni anlaşmanın imzalanmasını öngördüklerini belirtiyor.
İki gün sürecek zirvenin programında çeşitli tartışma oturumları, yuvarlak masa toplantıları ile çok taraflı ve ikili görüşmeler yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Afrikalı liderlerle bir dizi temasta bulunması planlanıyor. Etkinlik, futbol maçının da dahil olduğu kültür ve spor programlarıyla desteklenecek.
St. Petersburg'da 2023 yılında düzenlenen İkinci Rusya-Afrika Zirvesi'nde 160'tan fazla anlaşma resmi kayıtlara geçmişti.