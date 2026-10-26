https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/usakov-rusya-afrika-zirvesi-tum-alanlarda-isbirliginin-genisletilmesine-yardimci-olmayi-amacliyor-1109865086.html

Uşakov: Rusya-Afrika Zirvesi, tüm alanlarda işbirliğinin genişletilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor

Uşakov: Rusya-Afrika Zirvesi, tüm alanlarda işbirliğinin genişletilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin'in, Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme olasılıklarını değerlendireceğini... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T19:57+0300

2026-10-26T19:57+0300

2026-10-26T19:57+0300

dünya

rusya

kremlin

yuriy uşakov

vladimir putin

rusya-afrika zirvesi

rusya- afrika forumu

konuşma

burundi

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus lider Vladimir Putin’in Moskova’da düzenlenecek Rusya-Afrika Zirvesi’nde konuşma yapacağını ifade etti:Uşakov, Putin’in yanı sıra Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kıta genelinden diğer devlet ve hükümet başkanlarının, ayrıca Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamoud Ali Youssouf'un konuşmalarının ardından Putin ve Ndayishimiye'nin ortak basın açıklaması yapacakları bilgisini verdi.Kremlin yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in hafta içi tam bir ikili görüşme maratonu gerçekleştireceğine dikkat çekti. Buna göre Putin:Çarşamba: Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile;Perşembe: Burundi, Namibya, Kenya, Sudan, Madagaskar ve Zimbabve devlet başkanlarıyla;Cuma: Gana, Mali, Moritanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Eritre, Somali ve Komorlar Birliği devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.Rusya-Afrika Zirvesi'nin üçüncüsü 28-29 Ekim tarihlerinde Rusya'Nın başkenti Moskova'da düzenlenecek. Resmi program çarşamba günü genel oturumla başlayacak. Putin ayrıca Kremlin Sarayı’nda önde gelen Afrika kuruluşlarının başkanlarıyla bir toplantı yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/lavrov-rusya-ve-afrika-ulkeleri-guvenlik-alaninda-isbirligini-guclendirecek-1102014239.html

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rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, rusya-afrika zirvesi, rusya- afrika forumu, konuşma, burundi