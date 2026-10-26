https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/usakov-rusya-afrika-zirvesi-tum-alanlarda-isbirliginin-genisletilmesine-yardimci-olmayi-amacliyor-1109865086.html
Uşakov: Rusya-Afrika Zirvesi, tüm alanlarda işbirliğinin genişletilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor
Uşakov: Rusya-Afrika Zirvesi, tüm alanlarda işbirliğinin genişletilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin'in, Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme olasılıklarını değerlendireceğini... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T19:57+0300
2026-10-26T19:57+0300
2026-10-26T19:57+0300
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yuriy uşakov
vladimir putin
rusya-afrika zirvesi
rusya- afrika forumu
konuşma
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus lider Vladimir Putin’in Moskova’da düzenlenecek Rusya-Afrika Zirvesi’nde konuşma yapacağını ifade etti:Uşakov, Putin’in yanı sıra Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kıta genelinden diğer devlet ve hükümet başkanlarının, ayrıca Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamoud Ali Youssouf'un konuşmalarının ardından Putin ve Ndayishimiye'nin ortak basın açıklaması yapacakları bilgisini verdi.Kremlin yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in hafta içi tam bir ikili görüşme maratonu gerçekleştireceğine dikkat çekti. Buna göre Putin:Çarşamba: Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile;Perşembe: Burundi, Namibya, Kenya, Sudan, Madagaskar ve Zimbabve devlet başkanlarıyla;Cuma: Gana, Mali, Moritanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Eritre, Somali ve Komorlar Birliği devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.Rusya-Afrika Zirvesi'nin üçüncüsü 28-29 Ekim tarihlerinde Rusya'Nın başkenti Moskova'da düzenlenecek. Resmi program çarşamba günü genel oturumla başlayacak. Putin ayrıca Kremlin Sarayı’nda önde gelen Afrika kuruluşlarının başkanlarıyla bir toplantı yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/lavrov-rusya-ve-afrika-ulkeleri-guvenlik-alaninda-isbirligini-guclendirecek-1102014239.html
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rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, rusya-afrika zirvesi, rusya- afrika forumu, konuşma, burundi
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, rusya-afrika zirvesi, rusya- afrika forumu, konuşma, burundi
Uşakov: Rusya-Afrika Zirvesi, tüm alanlarda işbirliğinin genişletilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin'in, Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme olasılıklarını değerlendireceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus lider Vladimir Putin’in Moskova’da düzenlenecek Rusya-Afrika Zirvesi’nde konuşma yapacağını ifade etti:
Başkanımızın yapacağı konuşmada, Rusya ile Afrika arasındaki ilişkilerin ticaret ve yatırım, tarım, enerji, inşaat, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık ve eğitim alanlarındaki mevcut durumunu ve geleceğe yönelik beklentilerini değerlendirmesi bekleniyor.
Uşakov, Putin’in yanı sıra Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kıta genelinden diğer devlet ve hükümet başkanlarının, ayrıca Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamoud Ali Youssouf'un konuşmalarının ardından Putin ve Ndayishimiye'nin ortak basın açıklaması yapacakları bilgisini verdi.
Kremlin yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in hafta içi tam bir ikili görüşme maratonu gerçekleştireceğine dikkat çekti. Buna göre Putin:
Çarşamba: Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile;
Perşembe: Burundi, Namibya, Kenya, Sudan, Madagaskar ve Zimbabve devlet başkanlarıyla;
Cuma: Gana, Mali, Moritanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Eritre, Somali ve Komorlar Birliği devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.
Rusya-Afrika Zirvesi'nin üçüncüsü 28-29 Ekim tarihlerinde Rusya'Nın başkenti Moskova'da düzenlenecek. Resmi program çarşamba günü genel oturumla başlayacak. Putin ayrıca Kremlin Sarayı’nda önde gelen Afrika kuruluşlarının başkanlarıyla bir toplantı yapacak.