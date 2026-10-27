https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/milas-belediyesinde-secim-tarihi-belli-oldu-1109901059.html
Milas Belediyesinde seçim tarihi belli oldu
Milas Belediyesinde seçim tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine görev yapacak başkan vekilinin, 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek Belediye Meclisi toplantısında seçileceği... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T17:18+0300
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Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un, İçişleri Bakanlığınca 26 Ekim'de görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. Yeni başkan vekili belirlenene kadar Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar'ın geçici olarak görevlendirildiği kaydedildi. Milas Belediye Meclisi'nin başkan vekilini belirlemek amacıyla 3 Kasım Salı günü saat 14.00'te belediyenin meclis toplantı salonunda bir araya geleceği açıklandı.Mecliste üç siyasi grup eşit sayıda üyeye sahipToplam 30 üyeden oluşan Milas Belediye Meclisinde CHP ve Yeni Parti'nin 10'ar üyesi bulunurken, Cumhur İttifakı da AK Parti ve MHP'li toplam 10 üyeyle temsil ediliyor.Belediye Kanunu uyarınca gizli oyla yapılacak seçimde ilk iki turda 20, üçüncü turda ise 16 oy aranacak. Bu turlarda sonuç alınamaması durumunda dördüncü turda en fazla oy alan iki aday yarışacak. Son turda en çok oyu alan aday başkan vekili seçilecek, eşitlik halinde ise kura çekilecek.Soruşturmada 18 kişi tutuklandıMuğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında Topuz'un da aralarında yer aldığı 18 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milas-belediye-baskani-topuz-gorevden-uzaklastirildi-1109866176.html
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muğla, muğla valiliği, milas, milas belediyesi, seçim, seçim yasası, yerel seçim, seçim sonuçları
Milas Belediyesinde seçim tarihi belli oldu
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine görev yapacak başkan vekilinin, 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek Belediye Meclisi toplantısında seçileceği bildirildi.
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un, İçişleri Bakanlığınca 26 Ekim'de görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.
Yeni başkan vekili belirlenene kadar Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar'ın geçici olarak görevlendirildiği kaydedildi. Milas Belediye Meclisi'nin başkan vekilini belirlemek amacıyla 3 Kasım Salı günü saat 14.00'te belediyenin meclis toplantı salonunda bir araya geleceği açıklandı.
Mecliste üç siyasi grup eşit sayıda üyeye sahip
Toplam 30 üyeden oluşan Milas Belediye Meclisinde CHP ve Yeni Parti'nin 10'ar üyesi bulunurken, Cumhur İttifakı da AK Parti ve MHP'li toplam 10 üyeyle temsil ediliyor.
Belediye Kanunu uyarınca gizli oyla yapılacak seçimde ilk iki turda 20, üçüncü turda ise 16 oy aranacak. Bu turlarda sonuç alınamaması durumunda dördüncü turda en fazla oy alan iki aday yarışacak. Son turda en çok oyu alan aday başkan vekili seçilecek, eşitlik halinde ise kura çekilecek.
Soruşturmada 18 kişi tutuklandı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Topuz'un da aralarında yer aldığı 18 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.