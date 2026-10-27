https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/mhp-lideri-bahceliden-azerbaycan-aciklamasi-hicbir-nifak-tohumunun-aramiza-ekilmesine-firsat-1109907143.html
MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması: 'Hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir'
MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması: 'Hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir derinliğe sahip olduğunu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T18:48+0300
2026-10-27T18:48+0300
2026-10-27T18:48+0300
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i̇lham aliyev
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Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) sosyal medya hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması paylaşıldı.Açıklamada MHP lideri Bahçeli, ''Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir mahiyet taşıyacak kadar derindir. Kardeşliğimiz, iki milletin iradesiyle güçlenmiş, ortak mücadelelerle pekişmiş ve nesiller boyunca yaşatılmıştır. Aynı hassasiyet Türk dünyasının bütün kardeş devletleri için geçerlidir. Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir'' ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/erdogan-gardasim-ilham-aliyeve-her-zaman-bir-oldugumuz-azerbaycan-turku-kardeslerime-selamimi-1109647626.html
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azerbaycan, mhp, türkiye, devlet bahçeli, i̇lham aliyev, recep tayyip erdoğan
MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması: 'Hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir derinliğe sahip olduğunu belirterek, Türk dünyasındaki anlaşmazlıkların kalıcı ayrılıklara dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) sosyal medya hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması paylaşıldı.
Açıklamada MHP lideri Bahçeli, ''Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir mahiyet taşıyacak kadar derindir. Kardeşliğimiz, iki milletin iradesiyle güçlenmiş, ortak mücadelelerle pekişmiş ve nesiller boyunca yaşatılmıştır. Aynı hassasiyet Türk dünyasının bütün kardeş devletleri için geçerlidir. Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir'' ifadelerini kullandı.