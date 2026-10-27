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MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması: 'Hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir'
MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması: 'Hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir derinliğe sahip olduğunu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T18:48+0300
2026-10-27T18:48+0300
poli̇ti̇ka
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Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) sosyal medya hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması paylaşıldı.Açıklamada MHP lideri Bahçeli, ''Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir mahiyet taşıyacak kadar derindir. Kardeşliğimiz, iki milletin iradesiyle güçlenmiş, ortak mücadelelerle pekişmiş ve nesiller boyunca yaşatılmıştır. Aynı hassasiyet Türk dünyasının bütün kardeş devletleri için geçerlidir. Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir'' ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/erdogan-gardasim-ilham-aliyeve-her-zaman-bir-oldugumuz-azerbaycan-turku-kardeslerime-selamimi-1109647626.html
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azerbaycan, mhp, türkiye, devlet bahçeli, i̇lham aliyev, recep tayyip erdoğan
azerbaycan, mhp, türkiye, devlet bahçeli, i̇lham aliyev, recep tayyip erdoğan

MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması: 'Hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir'

18:48 27.10.2026
© Abdullah GüçlüDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Abdullah Güçlü
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir derinliğe sahip olduğunu belirterek, Türk dünyasındaki anlaşmazlıkların kalıcı ayrılıklara dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) sosyal medya hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması paylaşıldı.
Açıklamada MHP lideri Bahçeli, ''Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir mahiyet taşıyacak kadar derindir. Kardeşliğimiz, iki milletin iradesiyle güçlenmiş, ortak mücadelelerle pekişmiş ve nesiller boyunca yaşatılmıştır. Aynı hassasiyet Türk dünyasının bütün kardeş devletleri için geçerlidir. Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir'' ifadelerini kullandı.
Erdoğan, liderler zirvesinde Aliyev ve Paşinyan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
TÜRKİYE
Erdoğan: Gardaşım İlham Aliyev'e, her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamımı iletiyorum
18 Ekim, 15:39
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