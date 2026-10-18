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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/erdogan-gardasim-ilham-aliyeve-her-zaman-bir-oldugumuz-azerbaycan-turku-kardeslerime-selamimi-1109647626.html
Erdoğan: Gardaşım İlham Aliyev'e, her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamımı iletiyorum
Erdoğan: Gardaşım İlham Aliyev'e, her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamımı iletiyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü mesajı geldi. Erdoğan "Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/ahmet-hakan-cumhurbaskani-erdogan-fon-krizinin-basindan-beri-giderek-artan-bir-ofkeyle-konusuyor--1109641831.html
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i̇lham aliyev, azerbaycan, türkiye, mesaj
i̇lham aliyev, azerbaycan, türkiye, mesaj

Erdoğan: Gardaşım İlham Aliyev'e, her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamımı iletiyorum

15:39 18.10.2026
© AA / TCCB / Murat KulaErdoğan, liderler zirvesinde Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
Erdoğan, liderler zirvesinde Aliyev ve Paşinyan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü mesajı geldi. Erdoğan "Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. " dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
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Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizinin başından beri giderek artan bir öfkeyle konuşuyor
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