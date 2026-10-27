https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/meteorolojiden-istanbul-dahil-11-sehre-kritik-uyari-asiri-yagis-ve-firtina-bekleniyor-1109874558.html
Meteoroloji’den İstanbul dahil 11 şehre kritik uyarı: Aşırı yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji’den İstanbul dahil 11 şehre kritik uyarı: Aşırı yağış ve fırtına bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Muğla için turuncu, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Muğla’nın güney ve doğusunda yer yer aşırı yağış, İstanbul’da sabah ve öğle... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T07:04+0300
2026-10-27T07:04+0300
2026-10-27T07:04+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Türkiye’nin geniş bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Muğla’nın güney ve doğusunda şiddetli, yer yer aşırı olması beklenirken, Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar birçok bölge için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Muğla için turuncu kodlu uyarı yayımlanırken; Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarının yanı sıra yıldırım, heyelan, yerel dolu ve kıyılarda hortum riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.Muğla’da aşırı yağış, İstanbul’da saatli uyarıMuğla’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların kuzey kesimlerde kuvvetli, güney ve doğuda ise çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor. Ege’de ayrıca Aydın’ın kıyıları, İzmir’in kuzeyi ve Denizli’nin güneyinde kuvvetli yağış öngörülüyor.İstanbul’da yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara genelinde aralıklarla sürecek yağışların, Sakarya ve Bilecik dışındaki illerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Bursa ve Çanakkale’de yağışın şiddeti artacakBursa’da kuvvetli sağanağın kuzey ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale’de ise yer yer kuvvetli yağışın doğu kesimlerde çok kuvvetli gerçekleşeceği öngörülüyor.Kırklareli’nde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Marmara’da yağışa kuzey yönlerden esecek 50-70 kilometre/saat hızındaki kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına eşlik edecek.Antalya ve çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyorAkdeniz Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Antalya’nın merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzeyi ve Hatay’ın kıyı kesimleri de kuvvetli yağış beklenen yerler arasında bulunuyor. Adana’nın kuzeyi ile Hatay kıyılarında yağışın özellikle akşam saatlerinde kuvvetleneceği tahmin ediliyor.Güneydoğu’da kuvvetli yağış ve toz taşınımıGüneydoğu Anadolu’da, Batman ve Siirt dışındaki illerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’da öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanağın gece yer yer kuvvetleneceği, Gaziantep’te de gece saatlerinde kuvvetli yağış yaşanacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde ayrıca toz taşınımı öngörülüyor.Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinde sağanak bekleniyor. Tunceli’de akşam saatlerinde kuvvetli yağış tahmin edilirken, Erzurum’da öğle ve gece, Malatya’da öğleden itibaren, Van’da ise öğle saatlerinde yağış görülecek.Sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecekHava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu genelinde sağanak beklenirken, Ankara ve Konya’da sabah ve öğle, Nevşehir’de öğle ve akşam saatlerinde yağış öngörülüyor. Eskişehir’de ise sağanak aralıklarla sürecek.Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğudan kuvvetli esmesi bekleniyor. Genel uyarıda rüzgârın hızının 40-70 kilometre/saate ulaşabileceği belirtilirken, İç Anadolu’nun doğusu için bölgesel tahmin 40-60 kilometre/saat olarak verildi.Karadeniz’de yağış hangi saatlerde etkili olacak?Batı Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu, Kastamonu ve Zonguldak’ta sabah ve öğle, Sinop’ta öğle saatlerinde yağış tahmin ediliyor.Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de yağış görülecek. Amasya’da öğle ve akşam, Samsun’da akşam saatlerinde sağanak beklenirken, Rize ve Trabzon’da parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.İl il hava durumu: Beklenen en yüksek sıcaklıklarÜç denizde fırtına, dalgalar 3,5 metreye ulaşacakKaradeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz’in batısında akşam saatlerine kadar, Marmara’da sabah saatlerinde ve Kuzey Ege’de akşama kadar rüzgârın yer yer 8 kuvvetine ulaşacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in doğusunda ise çarşambanın ilk saatlerinde 6-8 kuvvetinde rüzgâr öngörülüyor.Karadeniz, Marmara ve Ege’de dalga yüksekliği yer yer 3,5 metreye çıkabilecek. Akdeniz’de dalgaların 1-2 metre, Van Gölü’nde 25-50 santimetre olması bekleniyor. Denizlerde sağanak sırasında görüşün azalacağı, kuvvetli yağışta ise zayıflayacağı tahmin ediliyor.
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Meteoroloji’den İstanbul dahil 11 şehre kritik uyarı: Aşırı yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji, Muğla için turuncu, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Muğla’nın güney ve doğusunda yer yer aşırı yağış, İstanbul’da sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 3-5 derece düşecek, bazı bölgelerde rüzgârın hızı 70 kilometreye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Türkiye’nin geniş bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Muğla’nın güney ve doğusunda şiddetli, yer yer aşırı olması beklenirken, Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar birçok bölge için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Muğla için turuncu kodlu uyarı yayımlanırken; Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarının yanı sıra yıldırım, heyelan, yerel dolu ve kıyılarda hortum riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Muğla’da aşırı yağış, İstanbul’da saatli uyarı
Muğla’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların kuzey kesimlerde kuvvetli, güney ve doğuda ise çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor. Ege’de ayrıca Aydın’ın kıyıları, İzmir’in kuzeyi ve Denizli’nin güneyinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
İstanbul’da yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara genelinde aralıklarla sürecek yağışların, Sakarya ve Bilecik dışındaki illerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bursa ve Çanakkale’de yağışın şiddeti artacak
Bursa’da kuvvetli sağanağın kuzey ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale’de ise yer yer kuvvetli yağışın doğu kesimlerde çok kuvvetli gerçekleşeceği öngörülüyor.
Kırklareli’nde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Marmara’da yağışa kuzey yönlerden esecek 50-70 kilometre/saat hızındaki kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına eşlik edecek.
Antalya ve çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor
Akdeniz Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Antalya’nın merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzeyi ve Hatay’ın kıyı kesimleri de kuvvetli yağış beklenen yerler arasında bulunuyor. Adana’nın kuzeyi ile Hatay kıyılarında yağışın özellikle akşam saatlerinde kuvvetleneceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu’da kuvvetli yağış ve toz taşınımı
Güneydoğu Anadolu’da, Batman ve Siirt dışındaki illerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’da öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanağın gece yer yer kuvvetleneceği, Gaziantep’te de gece saatlerinde kuvvetli yağış yaşanacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde ayrıca toz taşınımı öngörülüyor.
Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinde sağanak bekleniyor. Tunceli’de akşam saatlerinde kuvvetli yağış tahmin edilirken, Erzurum’da öğle ve gece, Malatya’da öğleden itibaren, Van’da ise öğle saatlerinde yağış görülecek.
Sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu genelinde sağanak beklenirken, Ankara ve Konya’da sabah ve öğle, Nevşehir’de öğle ve akşam saatlerinde yağış öngörülüyor. Eskişehir’de ise sağanak aralıklarla sürecek.
Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğudan kuvvetli esmesi bekleniyor. Genel uyarıda rüzgârın hızının 40-70 kilometre/saate ulaşabileceği belirtilirken, İç Anadolu’nun doğusu için bölgesel tahmin 40-60 kilometre/saat olarak verildi.
Karadeniz’de yağış hangi saatlerde etkili olacak?
Batı Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu, Kastamonu ve Zonguldak’ta sabah ve öğle, Sinop’ta öğle saatlerinde yağış tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de yağış görülecek. Amasya’da öğle ve akşam, Samsun’da akşam saatlerinde sağanak beklenirken, Rize ve Trabzon’da parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
İl il hava durumu: Beklenen en yüksek sıcaklıklar
Bültende yer alan illerde tahmin edilen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Bölge
İl ve sıcaklık
Marmara
İstanbul 15°C, Bursa 17°C, Çanakkale 11°C, Kırklareli 11°C
Ege
İzmir 21°C, Muğla 16°C, Denizli 21°C, Afyonkarahisar 18°C
Akdeniz
Antalya 23°C, Adana 25°C, Hatay 25°C, Burdur 19°C
İç Anadolu
Ankara 19°C, Eskişehir 19°C, Konya 19°C, Nevşehir 20°C
Batı Karadeniz
Bolu 19°C, Kastamonu 20°C, Sinop 25°C, Zonguldak 20°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya 24°C, Samsun 25°C, Trabzon 24°C, Rize 25°C
Doğu Anadolu
Erzurum 17°C, Kars 18°C, Malatya 21°C, Van 18°C
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır 25°C, Gaziantep 22°C, Mardin 24°C, Şanlıurfa 26°C
Üç denizde fırtına, dalgalar 3,5 metreye ulaşacak
Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz’in batısında akşam saatlerine kadar, Marmara’da sabah saatlerinde ve Kuzey Ege’de akşama kadar rüzgârın yer yer 8 kuvvetine ulaşacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in doğusunda ise çarşambanın ilk saatlerinde 6-8 kuvvetinde rüzgâr öngörülüyor.
Karadeniz, Marmara ve Ege’de dalga yüksekliği yer yer 3,5 metreye çıkabilecek. Akdeniz’de dalgaların 1-2 metre, Van Gölü’nde 25-50 santimetre olması bekleniyor. Denizlerde sağanak sırasında görüşün azalacağı, kuvvetli yağışta ise zayıflayacağı tahmin ediliyor.