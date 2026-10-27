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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/merkezefendi-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-seniz-dogan-ve-esi-de-gozaltina-alindi-arama-1109877116.html
Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi de gözaltına alındı, arama yapılıyor
Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi de gözaltına alındı, arama yapılıyor
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Denizli'de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi.Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcısının da gözaltına alındığı öğrenildi.Polis ekipleri, belediye binasında arama başlattı. Gözaltına alınan belediye başkanı ve diğer zanlıların evlerinde de arama yapıldı.Mayıs ayında da operasyon düzenlenmiştiŞeniz Doğan geçtiğimiz ay CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı. Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklanmıştı.İstanbul'da da sabah saatlerinde Bakırköy Belediyesi’ne yönelik ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 68 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 56 şüpheli gözaltına alınmıştı.Şeniz Doğan kimdir?1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğan Şeniz Doğan, 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Doğan, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.Şeniz Doğan 2018 yılında, yürütmekte olduğu meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı oldu. Doğan 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na 2. kez seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bakirkoy-belediyesine-dev-yolsuzluk-operasyonu-68-kisi-icin-gozalti-karari-verildi-1109875038.html
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denizli, merkezefendi, operasyon
denizli, merkezefendi, operasyon

Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi de gözaltına alındı, arama yapılıyor

09:58 27.10.2026 (güncellendi: 10:37 27.10.2026)
Şeniz Doğan
Şeniz Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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Ayrıntılar geliyor
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi.
Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcısının da gözaltına alındığı öğrenildi.
Polis ekipleri, belediye binasında arama başlattı. Gözaltına alınan belediye başkanı ve diğer zanlıların evlerinde de arama yapıldı.

Mayıs ayında da operasyon düzenlenmişti

Şeniz Doğan geçtiğimiz ay CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı. Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklanmıştı.
İstanbul'da da sabah saatlerinde Bakırköy Belediyesi’ne yönelik ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 68 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 56 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şeniz Doğan kimdir?

1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğan Şeniz Doğan, 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Doğan, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.
Şeniz Doğan 2018 yılında, yürütmekte olduğu meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı oldu. Doğan 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na 2. kez seçildi.
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
POLİTİKA
Bakırköy Belediyesi'ne dev yolsuzluk operasyonu: 68 kişi için gözaltı kararı verildi
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