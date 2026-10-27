Lula'nın zaferi 'Trump'ın Latin Amerika planlarını' zora soktu: Brezilya lideri Trump’a neler söylemişti?
© Reuters, AP (Kolaj)Lula da Silva, Trump
© Reuters, AP (Kolaj)
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, seçimde popülist aday Bolsonaro'yu geride bırakarak Latin Amerika'da 'muhafazakarların' yükselişini durduran bir sonuca imza attı. Lula'nın zaferi, Batı basını, Trump'ın bölgedeki nüfuzunu artırma çabalarını da zorlaştırabileceğini yazarken, kampanyası boyunca sözlerini akıllara geldi.
Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 25 Ekim'de yapılan ikinci tur seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteklediği rakibi Flavio Bolsonaro'yu yenerek yeniden seçildi. Oyların yüzde 51.8'ini alan Lula, yüzde 48.2'de kalan Bolsonaro karşısında zafer kazandı.
Sonuç, uluslararası medyaya göre son 18 ayda Latin Amerika'da art arda yedi muhafazakar adayın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından bölgedeki siyasi dengelerde önemli bir değişime işaret ediyor.
Latin Amerika'nın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomisi olan Brezilya'nın Lula liderliğinde yoluna devam etmesi, analizlere göre 'ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Yarımküre'deki etkisini artırma girişimlerine karşı önemli bir denge unsuru' oluşturabilir.
Trump'tan seçim sonuçlarına itiraz
Lula'nın zaferi uluslararası alanda kutlamalarla karşılanırken Trump, pazartesi günü herhangi bir kanıt sunmadan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu öne sürdü.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyların sayılma biçiminin kendisinde kötü bir izlenim bıraktığını söyledi. Bununla birlikte ABD Başkanı, adaylardan hiçbirini resmen desteklemediğini belirterek Lula hakkında olumlu ifadeler de kullandı.
Lula'nın Trump'a ve Balsonora'ya ne demişti?
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, seçim kampanyası süresince ABD Başkanı Donald Trump’ı sık sık eleştirerek ülkelerine müdahale ettirmeyeceklerini yineledi. Sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Rakibi Balsonora’ya: “Bu ülke gündüz ulusal bayrağı gösterip geceleri ABD bayrağı önünde diz çöken siyasetçilere müsamaha göstermiyor.”
“Trump, ABD Başkanı olarak seçildi. Yönetme hakkına sahip ancak diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil.”
“Onun bir yönetim şekli var, 'en güçlü benim, en zengin benim, her şeyi yapabilirim ve diğerleri itaat etmek zorunda'. Ben buna katılmıyorum.”
“Washington'ın Venezuela’da söz sahibi olduğunu söylüyor. Başka bir deyişle, ülkenin egemenliği sona ermiş durumda.”
“Pazar günü BM Genel Kuruluna katılmak ve Trump'la görüşmek için sabah saat 10.00'da uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim.”
BM konuşması: “Üzerimizde nöbet tutan bir uçak gemisine değil, iş birliğine ihtiyacımız var.”