https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/lulanin-zaferi-trumpin-latin-amerika-planlarini-zora-soktu-brezilya-lideri-trumpa-neler-soylemisti-1109892169.html

Lula'nın zaferi 'Trump'ın Latin Amerika planlarını' zora soktu: Brezilya lideri Trump’a neler söylemişti?

Lula'nın zaferi 'Trump'ın Latin Amerika planlarını' zora soktu: Brezilya lideri Trump’a neler söylemişti?

Sputnik Türkiye

Batı basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki nüfuzunu artırma çabalarını da zorlaştırabileceğini yazarken, seçim kampanyası boyunca Lula’nın Trump ve Bolsona’ya yönelik sözleri akıllara geldi.

2026-10-27T13:53+0300

2026-10-27T13:53+0300

2026-10-27T13:53+0300

dünya

lula da silva

donald trump

flavio bolsonaro

latin amerika

brezilya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109891630_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9402d08c9d6ce23caabf8c3bfac53626.jpg

Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 25 Ekim'de yapılan ikinci tur seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteklediği rakibi Flavio Bolsonaro'yu yenerek yeniden seçildi. Oyların yüzde 51.8'ini alan Lula, yüzde 48.2'de kalan Bolsonaro karşısında zafer kazandı.Sonuç, uluslararası medyaya göre son 18 ayda Latin Amerika'da art arda yedi muhafazakar adayın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından bölgedeki siyasi dengelerde önemli bir değişime işaret ediyor.Trump'tan seçim sonuçlarına itirazLula'nın zaferi uluslararası alanda kutlamalarla karşılanırken Trump, pazartesi günü herhangi bir kanıt sunmadan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu öne sürdü.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyların sayılma biçiminin kendisinde kötü bir izlenim bıraktığını söyledi. Bununla birlikte ABD Başkanı, adaylardan hiçbirini resmen desteklemediğini belirterek Lula hakkında olumlu ifadeler de kullandı.Lula'nın Trump'a ve Balsonora'ya ne demişti?Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, seçim kampanyası süresince ABD Başkanı Donald Trump’ı sık sık eleştirerek ülkelerine müdahale ettirmeyeceklerini yineledi. Sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-lula-uzerimizde-nobet-tutan-bir-ucak-gemisine-degil-is-birligine-ihtiyacimiz-var-1108943314.html

latin amerika

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lula da silva, donald trump, flavio bolsonaro, latin amerika, brezilya