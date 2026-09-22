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Lula: Üzerimizde nöbet tutan bir uçak gemisine değil, iş birliğine ihtiyacımız var
Lula: Üzerimizde nöbet tutan bir uçak gemisine değil, iş birliğine ihtiyacımız var
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Venezuela'ya ilişkin olarak Venezuelalıların kendi geleceklerini belirleme hakkına... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T17:22+0300
2026-09-22T17:22+0300
2026-09-22T17:22+0300
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Venezuela'daki gelişmelere ve bölgedeki gerilime ilişkin mesajlar verdi.Lula, Venezuelalıların kendi kaderlerini belirlemeyi hak ettiğini belirterek bölge ülkelerinin egemenliğine ve kendi geleceklerini belirleme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.Brezilya lideri, Latin Amerika'daki sorunların çözümünde askeri baskı yerine diplomasi ve iş birliğinin önceliklendirilmesi gerektiğini ifade etti.Lula, "Üzerimizde nöbet tutan bir uçak gemisine değil, iş birliğine ihtiyacımız var" dedi.'Brezilya organize suç tehdidini küçümsemiyor'Lula konuşmasında Brezilya'nın organize suçlarla mücadelesine de değindi.Brezilya'nın organize suçların oluşturduğu tehdidi küçümsemediğini belirten Lula, ülkesinin bu tehditle mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.Lula ayrıca Brezilya'nın doğal kaynaklarının kullanımına ilişkin de mesaj verdi.Brezilya'nın kritik minerallerine erişimin, bu kaynakların çıkarıldığı ülke içinde katma değer oluşturulmasına bağlı olacağını belirten Lula, ülkesinin ham maddelerinin yalnızca dışarıya gönderilmesi yerine Brezilya'da işlenmesi ve ekonomik değer yaratması gerektiği yönündeki yaklaşımını ortaya koydu.
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brezilya devlet başkanı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, venezuela, latin amerika, abd, haberler
brezilya devlet başkanı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, venezuela, latin amerika, abd, haberler
Lula: Üzerimizde nöbet tutan bir uçak gemisine değil, iş birliğine ihtiyacımız var
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Venezuela'ya ilişkin olarak Venezuelalıların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu söyledi. Lula, Latin Amerika'da askeri baskı yerine işbirliği çağrısı yaparak 'Üzerimizde nöbet tutan bir uçak gemisine değil, iş birliğine ihtiyacımız var' dedi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Venezuela'daki gelişmelere ve bölgedeki gerilime ilişkin mesajlar verdi.
Lula, Venezuelalıların kendi kaderlerini belirlemeyi hak ettiğini belirterek bölge ülkelerinin egemenliğine ve kendi geleceklerini belirleme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Brezilya lideri, Latin Amerika'daki sorunların çözümünde askeri baskı yerine diplomasi ve iş birliğinin önceliklendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Lula, "Üzerimizde nöbet tutan bir uçak gemisine değil, iş birliğine ihtiyacımız var" dedi.
'Brezilya organize suç tehdidini küçümsemiyor'
Lula konuşmasında Brezilya'nın organize suçlarla mücadelesine de değindi.
Brezilya'nın organize suçların oluşturduğu tehdidi küçümsemediğini belirten Lula, ülkesinin bu tehditle mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.
Lula ayrıca Brezilya'nın doğal kaynaklarının kullanımına ilişkin de mesaj verdi.
Brezilya'nın kritik minerallerine erişimin, bu kaynakların çıkarıldığı ülke içinde katma değer oluşturulmasına bağlı olacağını belirten Lula, ülkesinin ham maddelerinin yalnızca dışarıya gönderilmesi yerine Brezilya'da işlenmesi ve ekonomik değer yaratması gerektiği yönündeki yaklaşımını ortaya koydu.