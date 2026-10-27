https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/lavrov-avrupanin-ukrayna-politikasinda-degisiklik-gormuyoruz-1109910444.html

Lavrov: Avrupa’nın Ukrayna politikasında değişiklik görmüyoruz

Lavrov: Avrupa’nın Ukrayna politikasında değişiklik görmüyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna konusundaki yaklaşımında bir değişiklik gözlemlemediklerini belirterek, Avrupa ülkelerinin Moskova’yı... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T20:38+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stere ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Avrupa Birliği’nin Ukrayna konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik gözlemlemediklerini söyledi. Lavrov, Batı’nın Ukrayna’nın Rusya karşısında zafer kazanması için halkından ekonomik ve sosyal fedakarlıklar yapmasını istediğini belirtti.Afrika medyasının genel yayın yönetmenleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Lavrov, Avrupa’nın Rusya’yı kınayan ve Moskova’dan saldırganlığı sona erdirmesini talep eden açıklamalar yapmayı sürdürdüğünü, ancak Ukrayna’daki çatışmanın başlangıç nedenlerini göz ardı ettiğini söyledi.Söz konusu temasların Avrupalı tarafların talebi üzerine gerçekleştiğini belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin daha önce Moskova ile her türlü diyaloğu son ana kadar reddettiğini kaydetti.‘Batı, halkını fedakarlığa ikna etmekte zorlanıyor’Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna’nın Rusya karşısında zafer kazanması için halklarından ekonomik ve sosyal fedakarlıklar talep etmeyi meşrulaştırmakta zorlandığını belirtti.Batı’nın kamuoyunu dezenformasyon yoluyla etkilemeye çalıştığını vurgulayan Lavrov, düzenlenen gösteri ve protestoların bu çabaların giderek daha fazla güçlükle karşılaştığını gösterdiğini söyledi.Batılı ülkelerin halklarını Ukrayna’nın zaferi uğruna maaşlarından, işlerinden, sağlık hizmetlerinden ve sosyal haklarından feragat etmeleri gerektiğine ikna etmeye çalıştığını belirten Lavrov, bu yaklaşımın kamuoyunda destek bulmakta zorlandığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/kremlin-rusya-lideri-putinin-finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ve-norvec-basbakani-store-ile-1109891428.html

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finlandiya

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sergey lavrov, rusya, alexander stubb, finlandiya, norveç, avrupa birliği, vladimir putin, moskova, ukrayna