https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/lavrov-avrupanin-ukrayna-politikasinda-degisiklik-gormuyoruz-1109910444.html
Lavrov: Avrupa’nın Ukrayna politikasında değişiklik görmüyoruz
Lavrov: Avrupa’nın Ukrayna politikasında değişiklik görmüyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna konusundaki yaklaşımında bir değişiklik gözlemlemediklerini belirterek, Avrupa ülkelerinin Moskova’yı... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T20:38+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stere ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Avrupa Birliği’nin Ukrayna konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik gözlemlemediklerini söyledi. Lavrov, Batı’nın Ukrayna’nın Rusya karşısında zafer kazanması için halkından ekonomik ve sosyal fedakarlıklar yapmasını istediğini belirtti.Afrika medyasının genel yayın yönetmenleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Lavrov, Avrupa’nın Rusya’yı kınayan ve Moskova’dan saldırganlığı sona erdirmesini talep eden açıklamalar yapmayı sürdürdüğünü, ancak Ukrayna’daki çatışmanın başlangıç nedenlerini göz ardı ettiğini söyledi.Söz konusu temasların Avrupalı tarafların talebi üzerine gerçekleştiğini belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin daha önce Moskova ile her türlü diyaloğu son ana kadar reddettiğini kaydetti.‘Batı, halkını fedakarlığa ikna etmekte zorlanıyor’Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna’nın Rusya karşısında zafer kazanması için halklarından ekonomik ve sosyal fedakarlıklar talep etmeyi meşrulaştırmakta zorlandığını belirtti.Batı’nın kamuoyunu dezenformasyon yoluyla etkilemeye çalıştığını vurgulayan Lavrov, düzenlenen gösteri ve protestoların bu çabaların giderek daha fazla güçlükle karşılaştığını gösterdiğini söyledi.Batılı ülkelerin halklarını Ukrayna’nın zaferi uğruna maaşlarından, işlerinden, sağlık hizmetlerinden ve sosyal haklarından feragat etmeleri gerektiğine ikna etmeye çalıştığını belirten Lavrov, bu yaklaşımın kamuoyunda destek bulmakta zorlandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/kremlin-rusya-lideri-putinin-finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ve-norvec-basbakani-store-ile-1109891428.html
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sergey lavrov, rusya, alexander stubb, finlandiya, norveç, avrupa birliği, vladimir putin, moskova, ukrayna
sergey lavrov, rusya, alexander stubb, finlandiya, norveç, avrupa birliği, vladimir putin, moskova, ukrayna
Lavrov: Avrupa’nın Ukrayna politikasında değişiklik görmüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna konusundaki yaklaşımında bir değişiklik gözlemlemediklerini belirterek, Avrupa ülkelerinin Moskova’yı kınayan açıklamalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stere ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Avrupa Birliği’nin Ukrayna konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik gözlemlemediklerini söyledi. Lavrov, Batı’nın Ukrayna’nın Rusya karşısında zafer kazanması için halkından ekonomik ve sosyal fedakarlıklar yapmasını istediğini belirtti.
Afrika medyasının genel yayın yönetmenleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Lavrov, Avrupa’nın Rusya’yı kınayan ve Moskova’dan saldırganlığı sona erdirmesini talep eden açıklamalar yapmayı sürdürdüğünü, ancak Ukrayna’daki çatışmanın başlangıç nedenlerini göz ardı ettiğini söyledi.
Avrupa’nın yaklaşımında şu ana kadar bir değişiklik görmüyoruz. Belge üstüne belge kabul ediyor, konuşma üstüne konuşma yapıyor, açıklama üstüne açıklama yayımnlayarak Rusya’yı kınıyor ve saldırganlığın sona ermesini talep ediyor. Bütün bunların nasıl başladığını ise tamamen görmezden geliyor.
Söz konusu temasların Avrupalı tarafların talebi üzerine gerçekleştiğini belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin daha önce Moskova ile her türlü diyaloğu son ana kadar reddettiğini kaydetti.
‘Batı, halkını fedakarlığa ikna etmekte zorlanıyor’
Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna’nın Rusya karşısında zafer kazanması için halklarından ekonomik ve sosyal fedakarlıklar talep etmeyi meşrulaştırmakta zorlandığını belirtti.
Batı’nın kamuoyunu dezenformasyon yoluyla etkilemeye çalıştığını vurgulayan Lavrov, düzenlenen gösteri ve protestoların bu çabaların giderek daha fazla güçlükle karşılaştığını gösterdiğini söyledi.
Batılı ülkelerin halklarını Ukrayna’nın zaferi uğruna maaşlarından, işlerinden, sağlık hizmetlerinden ve sosyal haklarından feragat etmeleri gerektiğine ikna etmeye çalıştığını belirten Lavrov, bu yaklaşımın kamuoyunda destek bulmakta zorlandığını ifade etti.